O burburinho de um salão de vendas movimentado, a emoção de uma conversa decisiva, a satisfação de um negócio fechado… Esses é o cenário que nos atrai para as vendas. A maioria de nós não entrou nesta profissão para se tornar mestre em navegar por sistemas internos. Entramos em vendas para nos conectar com pessoas, entender seus desafios e ajudá-las a encontrar soluções.

Porém, por muito tempo, as equipes de vendas foram afastadas dos clientes, gastando tempo excessivo alternando entre apps, caçando informações ou procurando por especialistas no assunto. Essa busca constante pela informação certa na hora certa é um dreno silencioso na produtividade e, em última análise, reduz nossa disponibilidade para desenvolver relacionamentos com os clientes.

No Salesforce, nosso objetivo é dar aos representantes de vendas as informações de que precisam para fecharem negócios rapidamente e se concentrarem em uma das convicções centrais do Salesforce: quando nossos clientes são bem-sucedidos, nós também somos. É por isso que criamos o Agente de vendas interno, construído com base no Agentforce para funcionários e implementado no Slack, onde as equipes já trabalham.

Conectado aos dados do Salesforce e a guias internos de capacitação para vendas, o Agentforce oferece a nossos vendedores acesso instantâneo a informações cruciais sobre negócios, inteligência competitiva, dados de precificação e muito mais. Nosso Agente de vendas já ajuda mais de 25 mil vendedores a economizar 203 mil horas por ano.

Desafio: gastar muito tempo procurando informações

Os vendedores enfrentam uma montanha de dados e recursos internos espalhados por inúmeros portais, documentos e sistemas. Encontrar as informações de preço mais recentes, diferenciais competitivos ou o histórico de uma conta frequentemente significava alternar entre apps ou esperar por respostas de colegas. Esse processo criava um dreno silencioso na produtividade que impactava todo o nosso mecanismo de lançamento no mercado.

Nossos vendedores não tinham tempo para correr atrás desses detalhes. Eles precisavam de acesso instantâneo às informações que os ajudariam a ter conversas confiantes e significativas com os clientes. Em resumo, o atrito de pesquisar informações provocava atrasos.

Solução: implementar o Agentforce no Slack em toda a área de vendas

Recorremos ao Agentforce no Slack para resolver esse desafio. O Agente de vendas é capaz de gerar respostas, buscando dados da fonte interna confiável do Salesforce, de nossos recursos específicos de vendas conectadas e da web, para responder a perguntas em diversas áreas de vendas, incluindo inteligência competitiva, integração, detalhes de preços e pacotes e modelos de resumo executivo.

Como o Agente de vendas funciona no Slack, ele vai ao encontro de nossos vendedores exatamente onde eles trabalham. Seja no escritório ou no trânsito, é possível fazer perguntas em linguagem natural como:

“Crie um resumo executivo para [account].”

“Qual é o preço mais recente de [product]?”

“Como faço para cotar um novo negócio?”

“De quais ações de marketing esta conta está participando?”

Em segundos, o Agente de vendas gera resumos organizados e com base em pesquisa, ou respostas precisas em uma mensagem direta (MD) ou em um canal do Slack. Essa eficiência permite que profissionais de vendas dediquem mais tempo às vendas reais e ao engajamento com o cliente, em vez de a tarefas administrativas e coleta de informações.

O Agente de vendas é uma vitória não apenas para nossas equipes de distribuição, mas também para a TI:

“O Agentforce facilitou o atendimento às necessidades dos nossos vendedores: conseguimos criar uma solução de agente que é ao mesmo tempo abrangente e fácil de usar para eles”, afirma Jenny Tran, diretora sênior de produtividade de vendas do Salesforce. “E como conseguimos construir uma vez e implementar tanto no Lightning quanto no Slack, nossos vendedores recebem o mesmo suporte contínuo onde quer que estejam.”

O modelo de Agente de insights do cliente do Slack permite que você crie e personalize seu próprio Agente de vendas.

Impacto: recuperação de 203.000 horas por ano

Assim como aconteceu com o nosso Agente de engenharia, o sucesso do Agente de vendas se espalhou internamente como fogo no palheiro, e obtivemos rapidamente resultados incríveis:

Em média, o Agente de vendas economiza para nossos representantes mais de uma hora por resumo executivo .

. Entre mais de 25.000 vendedores em todo o mundo, isso equivale a uma projeção de 203.000 horas economizadas anualmente.

Marcie Laderman, EVP de estratégia e operações de negócios globais, resume isso perfeitamente: “O Agente de vendas revoluciona o acesso dos vendedores a informações cruciais, simplifica a integração e entrega informações instantaneamente. Ao unir o Agentforce com a acessibilidade do Slack, capacitamos nossa força de trabalho digital a trabalhar de forma mais inteligente e rápida.”

O mais importante é que nossos vendedores podem voltar ao que amam nas vendas: construir relacionamentos e impulsionar o sucesso dos clientes.

Experimente ou personalize um modelo do Agente de vendas hoje mesmo O Agente de vendas teve um impacto imediato e inegável, economizando horas, melhorando a preparação de negócios e ajudando a focar no sucesso do cliente. Sua eficácia como solução interna foi clara, o que nos levou a transformar o que funcionou em um modelo e disponibilizá-lo aos nossos clientes. O resultado é o Modelo de agente do Slack para insights do cliente. É um modelo pré-preenchido no Criador de agentes que inclui tópicos e ações selecionados com base em como nossas próprias equipes trabalham. Ele foi projetado para: Ajudar equipes de vendas a começar mais rápido.

Ser personalizado para atender às necessidades específicas da sua equipe.

Ser implementado rapidamente no Slack. “O Agente de vendas resolveu desafios reais de produtividade dentro do Salesforce para nossas equipes e deixou claro que não era apenas uma vitória interna, também poderia ser um modelo para nossos clientes. Com o Modelo de agente do Slack para insights do cliente, nosso objetivo era facilitar para que clientes obtivessem os mesmos benefícios para suas equipes de vendas e vissem um tempo de retorno ainda mais rápido”, diz Melissa Chan, diretora de produto do Slack.

Por que o Slack faz toda a diferença

O Agente de vendas funciona bem porque está integrado ao Slack, onde nossas equipes de vendas já passam o dia colaborando, traçando estratégias, compartilhando insights e fechando negócios. Isso significa que não há troca de contexto ou abertura de novos apps. O Agentforce atua como um colega de equipe digital e ganha vida direto no canal, compartilhando insights e agindo, tornando todo o processo de vendas mais rápido, mais intuitivo e mais alinhado.

Saiba mais sobre como o Salesforce está usando o Agentforce no Slack em escala ou fale conosco para começar.