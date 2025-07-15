El bullicio de una sala de ventas, la emoción de una conversación clave, la satisfacción de cerrar un acuerdo… estas son las cosas que nos encantan del mundo de las ventas. La mayoría no entramos en esta profesión para convertirnos en expertos en sistemas internos. Lo hacemos para conectar con las personas, entender sus problemas y ayudarles a encontrar soluciones.

Llevamos demasiado tiempo viendo cómo los equipos de ventas se alejan del trabajo con los clientes, atrapados entre aplicaciones, buscando datos o tratando de encontrar expertos en determinados temas. Esta búsqueda continua de la información precisa en el momento adecuado es un desgaste silencioso que afecta a la productividad y limita nuestra capacidad para fortalecer las relaciones con los clientes.

En Salesforce, nuestro objetivo es que los equipos de ventas tengan toda la información que necesitan para cerrar acuerdos más rápido y centrarse en uno de los principios clave de Salesforce: cuando nuestros clientes tienen éxito, nosotros también. Por eso hemos creado nuestro propio agente de ventas interno, desarrollado sobre Agentforce para empleados e integrado en Slack, el lugar donde los equipos ya trabajan.

Gracias a su conexión con los datos de Salesforce y las guías internas de ventas, Agentforce ofrece a nuestros vendedores acceso instantáneo a información clave sobre oportunidades, análisis de la competencia, precios y otros recursos esenciales. Actualmente, nuestro Agente de ventas ya ayuda a más de 25 000 vendedores a ahorrar 203 000 horas al año.

El reto: demasiado tiempo dedicado a buscar información

Los vendedores se enfrentan a una montaña de datos y recursos internos repartidos entre infinidad de portales, documentos y sistemas. Encontrar la información más reciente sobre precios, ventajas competitivas o el historial de una cuenta solía implicar cambiar de aplicación o esperar la respuesta de algún compañero. Todo este proceso suponía una pérdida silenciosa de productividad que afectaba a todo nuestro motor comercial.

Nuestros vendedores no tenían tiempo para andar buscando estos datos; necesitaban acceso inmediato a la información que les ayudara a mantener conversaciones seguras y relevantes con los clientes. En resumen, la dificultad para encontrar la información nos estaba frenando.

La solución: implementar Agentforce en Slack en todo el área de ventas

Recurrimos a Agentforce en Slack para resolver este problema. El agente de ventas es capaz de generar respuestas basadas en datos internos fiables de Salesforce, en nuestros recursos comerciales conectados y en información de la web. Así, responde a preguntas de diferentes áreas de ventas, como inteligencia competitiva, incorporaciones, detalles sobre precios y paquetes, o plantillas para resúmenes ejecutivos.

Como está integrado en Slack, el agente de ventas acompaña a nuestros vendedores en su día a día, esté donde esté su trabajo. Tanto si están en la oficina como fuera de ella, pueden hacer preguntas en lenguaje natural como:

“Crea un resumen ejecutivo para la [account]”.

“¿Cuál es el precio más reciente del [product]?”

“¿Cómo preparo un presupuesto para una nueva negociación?”

“¿En qué actividades de marketing ha participado esta cuenta?”

En cuestión de segundos, el agente de ventas genera resúmenes estructurados y basados en datos, o respuestas precisas, ya sea en un mensaje directo o en un canal de Slack. Esto permite que los equipos de ventas dediquen más tiempo a vender y a interactuar con los clientes, en lugar de perderlo en tareas administrativas y búsqueda de información.

El agente de ventas no solo ha beneficiado a nuestros equipos de ventas, sino también al departamento de TI:

“Agentforce nos ha permitido responder fácilmente a las necesidades de nuestros vendedores: hemos podido crear una solución basada en IA que es completa y fácil de usar”, afirma Jenny Tran, directora sénior de Productividad Comercial en Salesforce. “Y como solo tuvimos que desarrollarla una vez para usarla tanto en Lightning como en Slack, nuestros vendedores cuentan con el mismo acceso ágil y sin interrupciones, trabajen donde trabajen”.

La plantilla del agente de Slack para información de clientes te permite crear y personalizar tu propio agente de ventas.

El resultado: hemos recuperado 203 000 al año

Al igual que con nuestro agente de ingeniería, el éxito del agente de ventas se difundió rápidamente dentro de la organización, y enseguida conseguimos resultados increíbles:

De media, el agente de ventas ahorra a nuestros comerciales más de una hora por cada resumen ejecutivo .

. En total, entre más de 25 000 vendedores en todo el mundo, esto representa un ahorro de 203 000 horas al año.

Marcie Laderman, vicepresidenta ejecutiva de Estrategia y Operaciones Globales, lo resume a la perfección: “El agente de ventas revoluciona el acceso de los vendedores a información clave, agiliza las incorporaciones y ofrece datos al instante. Al combinar Agentforce con la accesibilidad de Slack, damos a nuestra plantilla digital las herramientas para trabajar de forma más ágil e inteligente”.

Y lo más importante: nuestros vendedores pueden volver a centrarse en lo que más les gusta de las ventas: crear relaciones con los clientes y contribuir a su éxito.

Prueba o personaliza hoy mismo una plantilla de nuestro agente de ventas Nuestro agente de ventas tuvo un impacto inmediato y contundente: ahorró horas de trabajo, mejoró la preparación de negociaciones y nos ayudó a centrarnos en el éxito de los clientes. Su eficacia como solución interna fue tan clara que decidimos convertirlo en una plantilla y ponerla a disposición de nuestros clientes. El resultado es la plantilla del agente de Slack para información de clientes. Es una plantilla preconfigurada en el Creador de agentes que incluye temas y acciones que se basan en la forma en que trabajan nuestros propios equipos. Está diseñada para: Ayudar a los equipos de ventas a empezar más rápido

Adaptarse a las necesidades específicas de tu equipo

Implantarse de forma rápida en Slack “El agente de ventas ha resuelto retos reales de productividad dentro de Salesforce para nuestros equipos, y nos demostró que no era solo un logro interno, sino también un modelo que podía servir a nuestros clientes. Con la plantilla del agente de Slack para información de clientes, nuestro objetivo era que nuestros clientes pudieran conseguir los mismos beneficios para sus equipos de ventas y reducir aún más el tiempo para generar valor”, señala Melissa Chan, directora de producto en Slack.

Por qué Slack marca la diferencia

El agente de ventas funciona tan bien porque está integrado en Slack, el lugar donde ya trabajan nuestros equipos de ventas, comparten información, elaboran estrategias y cierran acuerdos cada día. No hace falta cambiar de contexto ni abrir otras aplicaciones. Agentforce actúa como un compañero digital que cobra vida directamente en los canales, compartiendo información y ejecutando acciones, lo que hace que todo el proceso de venta sea más rápido, más intuitivo y mejor sincronizado.

Descubre más sobre cómo Salesforce utiliza Agentforce en Slack a gran escala o contacta con nosotros para empezar.