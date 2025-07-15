Das geschäftige Treiben in einer Vertriebsabteilung, der Nervenkitzel eines entscheidenden Gesprächs, die Zufriedenheit mit einem erfolgreichen Geschäftsabschluss – all das macht den Reiz des Vertriebs aus. Die meisten von uns sind nicht in dieses Berufsfeld eingestiegen, um Expert:innen für interne Systeme zu werden. Wir arbeiten im Vertrieb, um mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, ihre Herausforderungen zu verstehen und ihnen dabei zu helfen, Lösungen zu finden.

Doch zu lange schon sind Vertriebsteams von Kund:innen abgekommen und verbringen nun übermäßig viel Zeit damit, zwischen Apps zu wechseln, nach Informationen zu suchen oder Fachleute zu konsultieren. Diese ständige Suche nach den richtigen Informationen ist ein stiller Produktivitätskiller und führt dazu, dass wir weniger Zeit haben, Beziehungen zu Kund:innen aufzubauen und weiterzuentwickeln.

Bei Salesforce ist es unser Ziel, Vertriebsmitarbeitenden die Informationen zu geben, die sie benötigen, um Geschäfte schnell abzuschließen und sich auf eine der Grundüberzeugungen von Salesforce zu konzentrieren: Wenn unsere Kund:innen erfolgreich sind, sind wir erfolgreich. Deshalb haben wir unseren internen Vertriebsagent entwickelt, der auf Agentforce für Mitarbeitende basiert und in Slack eingesetzt wird, wo Teams bereits arbeiten.

Agentforce ist mit Salesforce-Daten und internen Vertriebsleitfäden verknüpft und gibt unseren Vertriebsmitarbeitenden sofortigen Zugriff auf wichtige Geschäftseinblicke, Wettbewerbsinformationen, Preisinformationen und vieles mehr. Unser Vertriebsagent hilft bereits über 25.000 Vertriebsmitarbeitenden dabei, 66.000 Stunden pro Jahr zu sparen.

Herausforderung: Zu viel Zeit mit der Suche nach Informationen verbringen

Vertriebsmitarbeitenden stehen vor einem Berg interner Daten und Ressourcen, die über unzählige Portale, Dokumente und Systeme verstreut sind. Um die neuesten Preisinformationen, Wettbewerbsvorteile oder die Account-Historie zu finden, mussten sie oft zwischen Apps wechseln oder auf Antworten von Kolleg:innen warten. Dieser Prozess führte zu einem stillen Produktivitätsverlust, der sich auf unsere gesamte Go-to-Market-Strategie auswirkte.

Unsere Vertriebsmitarbeitenden hatten keine Zeit, diesen Details hinterherzujagen; sie brauchten sofortigen Zugriff auf Informationen, die ihnen helfen würden, selbstbewusste, bedeutungsvolle Gespräche mit Kund:innen zu führen. Einfach ausgedrückt: Die Reibungsverluste bei der Informationssuche bremsten uns aus.

Lösung: Einführung von Agentforce in Slack im gesamten Vertrieb

Wir haben uns für Agentforce in Slack entschieden, um diese Herausforderung zu lösen. Der Vertriebsagent kann Antworten generieren, indem er auf die vertrauenswürdige interne Datenquelle von Salesforce, unsere spezifischen vernetzten Vertriebsressourcen und das Web zugreift, um Fragen aus verschiedenen Vertriebsbereichen zu beantworten, einschließlich Wettbewerbsinformationen, Onboarding, Preis- und Paketdetails sowie Vorlagen für Executive Briefs.

Da er in Slack arbeitet, ist der Vertriebsagent genau dort, wo unsere Vertriebsmitarbeitenden arbeiten. Egal, ob sie an ihrem Schreibtisch oder unterwegs sind, sie können Fragen auf ganz natürliche Weise stellen, wie etwa:

„Erstelle ein Executive Brief für [Account].”

„Wie ist die aktuelle Preisgestaltung für [Produkt]?”

„Wie erstelle ich ein Angebot für ein neues Geschäft?”

„An welchen Marketingaktivitäten hat dieser Account teilgenommen?”

Innerhalb von Sekunden generiert der Vertriebsagent organisierte, recherchierte Briefings oder präzise Antworten in einer Direktnachricht oder einem Slack-Channel. Diese Effizienz ermöglicht es Vertriebsmitarbeitenden, mehr Zeit für den eigentlichen Verkauf und die Kundenbindung aufzuwenden statt für administrative Aufgaben und Informationsbeschaffung.

Der Vertriebsagent war nicht nur ein Gewinn für unsere Vertriebsteams, sondern auch für die IT:

„Agentforce hat es uns leicht gemacht, die Bedürfnisse unserer Vertriebsmitarbeitenden zu erfüllen: Wir konnten eine Agenten-Lösung entwickeln, die sowohl umfassend als auch einfach zu bedienen ist”, sagt Jenny Tran, Senior Director of Seller Productivity bei Salesforce. „Und da wir einmal entwickeln und gleichzeitig in Lightning und in Slack bereitstellen konnten, erhalten unsere Vertriebsmitarbeitenden überall die gleiche nahtlose Unterstützung.”

Auswirkung: Einsparen von 66.000 Stunden pro Jahr

Wie bei unserem Entwicklungsagenten hat der Erfolg des Vertriebsagenten intern weite Kreise gezogen, und wir konnten schnell einige erstaunliche Ergebnisse erzielen:

Im Durchschnitt spart der Vertriebsagent unseren Vertriebsmitarbeitenden über eine Stunde pro Executive Brief .

. Bei über 25.000 Vertriebsmitarbeitenden weltweit entspricht dies einer prognostizierten jährlichen Einsparung von 66.000 Stunden.

Marcie Laderman, EVP of Global Business Strategy & Operations, fasst es perfekt zusammen: „Der Vertriebsagent revolutioniert den Zugang der Vertriebsmitarbeitenden zu wichtigen Erkenntnissen, vereinfacht das Onboarding und liefert sofortige Informationen. Durch die Kombination von Agentforce mit der Zugänglichkeit von Slack helfen wir unseren digitalen Arbeitskräften, intelligenter und schneller zu arbeiten.”

Am wichtigsten ist, dass unsere Vertriebsmitarbeitenden zu dem zurückkehren können, was sie am Vertrieb lieben: Kundenbeziehungen aufbauen und den Erfolg der Kund:innen vorantreiben.

Probiere noch heute eine Vertriebsagenten-Vorlage aus oder passe sie an Unser Vertriebsagent hatte sofort eine unbestreitbare Wirkung, hat viele Stunden Zeit gespart, hat die Geschäftsvorbereitung verbessert und hat uns geholfen, uns auf den Erfolg der Kund:innen zu konzentrieren. Seine Effektivität als interne Lösung war offensichtlich, was uns dazu veranlasst hat, eine Vorlage zu erstellen und sie unseren Kund:innen zur Verfügung zu stellen. Das Ergebnis ist die Slack Agenten-Vorlage für Kundeneinblicke. Es handelt sich um eine vorgefüllte Vorlage im Agent-Builder, die kuratierte Themen und Aktionen enthält, die darauf basieren, wie unsere eigenen Teams arbeiten. Sie ist darauf ausgelegt: Vertriebsteams dabei zu helfen, schneller loszulegen

An die spezifischen Bedürfnisse deines Teams angepasst zu werden

Schnell in Slack implementiert werden zu können „Der Vertriebsagent hat für unsere Teams echte Produktivitätsherausforderungen in Salesforce gelöst und uns klargemacht, dass es nicht nur ein interner Erfolg war – er könnte auch eine Blaupause für unsere Kund:innen sein. Mit der Slack Agenten-Vorlage für Kundeneinblicke wollen wir es unseren Kund:innen erleichtern, die gleichen Vorteile für ihre Vertriebsteams zu nutzen und noch schneller einen Mehrwert zu sehen”, sagt Melissa Chan, Product Director, Slack.

Warum Slack den entscheidenden Unterschied macht

Der Vertriebsagent funktioniert so gut, weil er in Slack integriert ist, wo unsere Vertriebsteams bereits zusammenarbeiten, Strategien entwickeln, Erkenntnisse teilen und Geschäfte abschließen. Das bedeutet, es ist kein Kontextwechsel oder Öffnen neuer Apps nötig. Agentforce fungiert als digitale:r Teamkolleg:in und erwacht direkt im Channel zum Leben, teilt Erkenntnisse und ergreift Maßnahmen, wodurch der gesamte Vertriebsprozess schneller, intuitiver und besser abgestimmt wird. Erfahre mehr darüber, wie Salesforce Agentforce in Slack im großen Maßstab einsetzt.