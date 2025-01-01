销售办公室里一片忙碌的嗡嗡声，一次关键对话的突破感，以及达成交易的成就感——这些就是吸引我们投身销售行业的魅力节奏。我们大多数人选择从事销售工作，并不是为了成为内部系统的操作专家，而是为了与他人建立联系、理解他们遇到的难题并帮助他们找到解决方案。

但长期以来，销售团队却常常被拉离客户，花费大量时间在各类应用之间切换、查找信息或寻找主题专家。这种对准确信息的不断搜寻，悄然消耗着我们的生产力，也占用了我们与客户培育关系的时间。

在 Salesforce，我们的目标是让销售人员尽快获取达成交易所需的信息，并专注于公司的一个核心理念：客户成功，我们才会成功。因此，我们基于面向员工推出的 Agentforce 打造了内部销售代理，并将其部署到团队日常使用的 Slack 中。

通过整合 Salesforce 数据和内部销售支持指南，Agentforce 让我们的销售人员能够即时获取关键的交易见解、竞争情报、价格信息等。如今，这款销售代理已帮助 25,000 多名销售人员每年节省 203,000 小时的时间。

挑战：花费太多时间寻找信息

销售人员需要面对海量的内部数据和资源，它们分散在无数的门户网站、文档和系统之中。要找到最新的价格信息、竞争优势或客户历史资料，往往需要切换多个应用或等待同事回复。这个过程悄无声息地消耗着生产力，影响了整个市场拓展节奏。

我们的销售人员没有时间去追查细节，他们需要即时获取信息，自信地与客户进行有意义的沟通交流。简而言之，检索信息带来的不便拖累了我们的工作进程。

解决方案：在销售部门部署 Slack 中的 Agentforce

我们选择 Slack 中的 Agentforce 来解决这一难题。销售代理能够从 Salesforce 可信的内部数据源、我们专属连接的销售资源以及网络中获取信息，来回答涉及多个销售领域的问题，包括竞争情报、入职培训、价格和套餐信息以及高管汇报模板等。

由于销售代理在 Slack 中运行，销售人员能够在熟悉的工作平台上获得支持。无论他们是在办公桌前还是在外出途中，都可以用自然语言提出问题：

“为[account]制作一份高管汇报文件。”

“[product]的最新价格是多少？”

“如何为一笔新的业务交易报价？”

“该客户参与过哪些营销活动？”

几秒钟内，销售代理就会在私信 (DM) 或 Slack 频道中生成结构清晰、有研究依据的简报或精准答案。这种效率让销售专业人员能够将更多时间投入到实际销售和客户沟通中，而不是浪费在行政任务和信息查找上。

销售代理不仅让销售团队受益，也对 IT 部门产生了积极影响：

“Agentforce 让我们能够轻松地满足销售人员的需求：它让我们能够打造一个既全面又易于使用的解决方案，供销售人员使用。”Salesforce 销售人员生产力高级总监 Jenny Tran 表示，“而且我们只需构建一次，就能部署到 Lightning 和 Slack 平台上，无论销售人员身在何处，都能获得同样顺畅的支持体验。”

“客户见解”Slack 代理模板让你能够创建并自定义自己的销售代理。

影响：每年节省 203,000 小时

与我们的工程代理一样，销售代理的成功也在内部迅速传播开来，我们很快便收集到了令人瞩目的成果：

平均而言，销售代理每次可为销售人员 节省一小时以上的高管汇报准备时间 。

。 对于全球超过 25,000 名销售人员来说，这相当于每年预计节省 203,000 小时。

全球业务战略与运营执行副总裁 Marcie Laderman 精准总结道：“销售代理彻底改变了销售人员获取关键信息的方式，简化了入职流程，并能提供即时信息。通过将 Agentforce 与 Slack 的便捷性结合在一起，我们的数字化销售团队能够更明智、更快速地完成工作。”

最重要的是，我们的销售人员可以重新专注于他们真正热爱的工作本质：与客户建立关系并推动客户成功。

立即试用或定制我们的销售代理模板 我们的销售代理产生了立竿见影的效果：节省了时间，提升了交易准备效率，并帮助我们专注于客户成功。作为一项内部解决方案，它的成效有目共睹，这也促使我们将成功经验模板化，进一步向我们的客户开放。 于是，我们打造了“客户见解”Slack 代理模板。这是一个在 Agent Builder 中预先填写好的模板，其中包含根据我们团队的实际工作方式精心挑选的主题和操作。 该模板可以实现以下目标： 帮助销售团队更快上手

可根据团队的具体需求进行自定义

快速部署到 Slack 中 “销售代理为 Salesforce 内部团队解决了真正的效率难题，让我们意识到，这不仅仅是一次内部的胜利——它同样可以为客户提供可借鉴的成功模式。通过‘客户见解’Slack 代理模板，我们希望让客户也能轻松获得相同的收益，帮助他们的销售团队更快实现价值。”Slack 产品总监 Melissa Chan 表示。

为什么选择 Slack 意义重大

销售代理之所以表现出色，关键在于它集成在 Slack 中，而我们的销售团队本就每天在这里协作、制定策略、分享见解、推进成交。这意味着无需切换工作环境或打开新应用。Agentforce 就像一位数字化的队友，直接在频道中即时响应、分享见解、执行操作，让整个销售流程更高效、更直观，也更加协同一致。

了解更多关于 Salesforce 如何大规模使用 Slack 中的 Agentforce 的信息，或联系我们以开始使用。