Slack 如何協助 Coles 將作業速度加快四倍，讓客戶感受截然不同的零售體驗

Slack 支援數位超市體驗

早在 100 多年前開始，Coles 超市就是澳洲民眾採購食品的地方；1914 年，Coles 在墨爾本創立第一家 Coles 雜貨店，從此大幅扭轉消費者零售習慣。該公司迄今仍是澳洲零售商中之翹楚，原因就在於他們能夠不斷因應消費者的期望而調整。

2020 年，該公司訂立了下一個目標：結合門市購物和網路購物，確實打造出流暢無礙的全通路體驗。Coles 數位團隊就是在那個時候擴大了陣容。

在員工人數變多、團隊分散範圍更廣的情況下，倘若處理不當，就有可能導致組織結構出現等級差異、溝通效率不彰，而且拖慢創新速度等問題。

Coles 過去曾經嘗試使用其他平台解決這個問題，但由於其產品團隊和工程團隊越來越龐大，因此需要一套精簡流暢的多合一解決方案。Patrik Mihailescu 在 Coles 網路與忠誠度部門擔任資深工程經理，當時他知道有更好的方式可以支持他們實現數位轉型的願景。

「Slack 幫助我們擴大了產品團隊，讓我們更有能力提供零瑕疵的客戶體驗，從而提高轉換率及客戶滿意度。」

產品發佈頻率從每月縮短為每週

對 Coles 而言，迅速推出新功能供客戶使用不算是實力，而是能有別於其他競爭對手的特色。而在 Slack 的協助之下，該公司現在因應客戶需求及把握機會的速度都比過去快了四倍。

選擇 Slack 之前，該公司發佈新產品的速度緩慢，而且壓力沉重。當時的他們未能做到全面溝通，且每每發佈新產品時，工程師們都得擔心網站當機。

現在，每遇產品部署期間，Slack 頻道就成了工程師即時或非同步掌握最新進度的管道。

Mihailescu 說道：「Slack 讓我們的產品部署週期從按月計縮短到按週計。今年我們甚至進步到每日發佈一次。」

Coles 推出新版本的速度變快許多。過去需要三天的工作，現在一天內就能完成。使用 Slack 進行的部署流程就是如此有效率，Coles 團隊自然更容易提供更好的客戶體驗，讓公司在零售領域競爭同業當中脫穎而出。

Slack 讓我們的產品部署週期從按月計縮短到按週計。今年我們甚至進步到每日發佈一次。 網路與忠誠度部門資深工程經理 Coles Patrik Mihailescu

使用 Slack 輕鬆解決所有事件

產品和軟體工程師的時間都很重要，不該浪費在修復幾行故障的程式碼。開發過程中出現錯誤和其他事件在所難免，但不該讓這類問題造成過多中斷。

過去要執行如此眾多的連線系統，過程相當繁複，一旦較低階的開發和測試環境發生問題，數百名 Coles 工程師可能就得因此中斷工作。

Mihailescu 表示：「使用 Slack 之前，每次發生事件總是會出現盲點和混亂情形。工程師要嘛不知道該聯絡誰，要嘛不知道該使用哪一個平台。」

Slack 整合諸如 PagerDuty、Sentry 和 Azure DevOps 之類警示和測試工具，所有混亂迎刃而解。現在，只要一發生問題，工程師就會在 Slack 頻道中收到自動更新。系統會即時通知該負責修復問題的人員，而且也不需要為了查看警示和測試結果而切換使用其他工具。全部都可以在 Slack 中完成。

解決事件的時間從半天縮短到只要一小時，這樣大大縮短了等待狀況解除所花費的時間，自然也能有更多時間推出新功能供客戶使用。

Slack 如何加速推動 Coles 的數位轉型 ⏱️ Slack 頻道讓產品部署週期速度快了四倍，而且不需要再召開決策會議，所以流程變得更加順暢。

🚨 Slack 整合了諸如 PagerDuty、Sentry 和 Azure DevOps 之類的警示與監控工具，協助工程師在 30 分鐘內輕鬆解決事件，再也不必花半天的時間處理。

🧠 Slack 頻道就像是個有搜尋功能的知識站，讓 Coles 工程師工作起來更有效率，有更多時間能夠進行能提升客戶體驗的重要作業，也能鼓勵工程師與工程師彼此協作

資訊透明公開，支援人們更有時間進行更重要的作業

Slack 已經成為 Coles 數位團隊使用的公開知識來源。由於鼓勵員工自由透過非同步方式在 Slack 分享資訊，因此開會比例少了 20%，而且也沒有進行部署表決會議的必要了。

原本用來開會的時間，現在能夠運用於更有意義的工作。

Mihailescu 表示：「以前開會都在進行一些不那麼重要的討論，例如『要用哪一行程式碼？』，因為有了 Slack，現在進行的則是重要程度較高的協作，例如『能提供什麼樣的客戶體驗？』」

Slack 的搜尋功能和公用頻道讓工程師們很容易就能自行尋找相關資訊，不需要詢問主管。此外，微型會議成為讓他們能夠靈活保持聯絡的快速管道，再也不需要在行事曆上排滿會議時間了。

據 Mihailescu 所述，現在工程師與工程師之間自發進行協作的情況更普遍了，這類工作模式能激發新穎有意思的概念，讓客戶直接受惠，因此非常重要。

「Slack 讓願意做事的人可以一起解決問題與發想。資訊透明公開有助於培養信任感，讓個人發揮更大的能力，也能讓他們有時間專心處理更重要的事情。」