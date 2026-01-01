運用 Slack 為居家烹飪增添樂趣，並團結全球各地的團隊

HelloFresh 為忙碌但會開伙的人將方便料理的食譜和新鮮食材直送到家門前，服務範圍遍及全球九個國家。 要每天將食材從農場運送到消費者家門口，表示 HelloFresh 必須一週 7 天每天 24 小時營運，全年無休。他們利用 Slack 來輔助維持各地的營運狀況、解決技術問題，並且在龐大的組織中打造出一致的文化。

讓烹飪不中斷的應用程式

「我敢說，我們在技術上的工作流程有 95% 都可以在 Slack 上看到。」HelloFresh 技術長 Nuno Simaria 表示。Slack 機器人是一種能傳送通知到特定 Slack 頻道的可程式化軟體，並包含超過 30 種整合功能，如 JIRA，因此可發揮關鍵作用。在 Slack 上，公司可以追蹤程式異常、管理支援單、接收部署通知，以及處理網站上的任何錯誤。

公司也可以運用機器人監視社群媒體。只要一有人提到 HelloFresh，機器人就會將提及通知推送到 Slack 頻道。HelloFresh 也同樣密切關注他們在 Apple Store 或 Google Play 獲得的每一則應用程式評價。

人人都有發言機會

由於公司在與地方農人合作各區域都設有料理、技術和行銷團隊，各單位很容易就陷入各行其是的狀態。Slack 則可協助跨部門和多國籍團隊共同合作。

「由於我們的工作性質，針對每一項進行中的專案，我們都需要多樣且跨領域的團隊。」Simaria 表示。「所以，通常各部門內部都會有不同的工作方式、不同的階層、不同的目標。而 Slack 是集合所有人的空間，讓大家可以一起討論特定的專案。」

「我們的人員非常快就接受使用 Slack 的做法，因為這項工具真的能提升生產力，而且還能非常非常即時地和遠方或海外的團隊互動。」 HelloFresh 技術長 Nuno Simaria

技術團隊由來自 43 個不同國家/地區的人員組成，而隨著 Slack 越來越融入他們的工作方式，他們也找到了解決語言障礙的方法。來自葡萄牙和巴西的團隊成員會在葡萄牙文頻道集合，並以母語溝通，而想要學習的人員也可從頻道內課程中獲益。公司也有西班牙文、英文、俄文和阿拉伯文的專屬頻道。

不只能按讚

使用 Slack 時總是少不了表情符號，不過 HelloFresh 也帶來了一些新臉孔。他們發現，用人臉表情符號來稱讚和認可好表現，可以讓 Slack 更人性化。

「以我們旗下最優秀的系統工程師來說，如果有其他人解決了伺服器的問題，大家會稱讚說：嘿，做得好，然後加上很擅長解決這類問題的工程師表情符號。」Simaria 解釋。「總而言之，我們的人員開始因為他們真的真的很擅長的事而受到重視和尊重。而且這樣的做法似乎也強化了整個團隊的向心力。」