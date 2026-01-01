Hello-Fresh-Slack-Customer-hero

運用 Slack 為居家烹飪增添樂趣，並團結全球各地的團隊

「我們的人員非常快就接受使用 Slack 的做法，因為這項工具真的能提升生產力，而且還能非常非常即時地和遠方或海外的團隊互動。」

HelloFresh技術長Nuno Simaria

HelloFresh 為忙碌但會開伙的人將方便料理的食譜和新鮮食材直送到家門前，服務範圍遍及全球九個國家。 要每天將食材從農場運送到消費者家門口，表示 HelloFresh 必須一週 7 天每天 24 小時營運，全年無休。他們利用 Slack 來輔助維持各地的營運狀況、解決技術問題，並且在龐大的組織中打造出一致的文化。

讓烹飪不中斷的應用程式

「我敢說，我們在技術上的工作流程有 95% 都可以在 Slack 上看到。」HelloFresh 技術長 Nuno Simaria 表示。Slack 機器人是一種能傳送通知到特定 Slack 頻道的可程式化軟體，並包含超過 30 種整合功能，如 JIRA，因此可發揮關鍵作用。在 Slack 上，公司可以追蹤程式異常、管理支援單、接收部署通知，以及處理網站上的任何錯誤。

公司也可以運用機器人監視社群媒體。只要一有人提到 HelloFresh，機器人就會將提及通知推送到 Slack 頻道。HelloFresh 也同樣密切關注他們在 Apple Store 或 Google Play 獲得的每一則應用程式評價。

HelloFresh-Slack-Customer-Photo1

人人都有發言機會

由於公司在與地方農人合作各區域都設有料理、技術和行銷團隊，各單位很容易就陷入各行其是的狀態。Slack 則可協助跨部門和多國籍團隊共同合作。

「由於我們的工作性質，針對每一項進行中的專案，我們都需要多樣且跨領域的團隊。」Simaria 表示。「所以，通常各部門內部都會有不同的工作方式、不同的階層、不同的目標。而 Slack 是集合所有人的空間，讓大家可以一起討論特定的專案。」

「我們的人員非常快就接受使用 Slack 的做法，因為這項工具真的能提升生產力，而且還能非常非常即時地和遠方或海外的團隊互動。」

HelloFresh技術長Nuno Simaria

技術團隊由來自 43 個不同國家/地區的人員組成，而隨著 Slack 越來越融入他們的工作方式，他們也找到了解決語言障礙的方法。來自葡萄牙和巴西的團隊成員會在葡萄牙文頻道集合，並以母語溝通，而想要學習的人員也可從頻道內課程中獲益。公司也有西班牙文、英文、俄文和阿拉伯文的專屬頻道。

不只能按讚

使用 Slack 時總是少不了表情符號，不過 HelloFresh 也帶來了一些新臉孔。他們發現，用人臉表情符號來稱讚和認可好表現，可以讓 Slack 更人性化。

「以我們旗下最優秀的系統工程師來說，如果有其他人解決了伺服器的問題，大家會稱讚說：嘿，做得好，然後加上很擅長解決這類問題的工程師表情符號。」Simaria 解釋。「總而言之，我們的人員開始因為他們真的真的很擅長的事而受到重視和尊重。而且這樣的做法似乎也強化了整個團隊的向心力。」

客戶摘要

產業

科技

公司規模

企業

部門

IT

精選 Slack 整合

為你呈現更多故事

Wayfair 影像

Wayfair 自在運用 Slack

Solaris 運用 Slack 在受到嚴格管制的產業中提升創造力

Coles

Slack 如何協助 Coles 將作業速度加快四倍，讓客戶感受截然不同的零售體驗

MiQ 運用 Slack 整合幫助和表揚員工

Wayfair 影像

Wayfair 自在運用 Slack

Solaris 運用 Slack 在受到嚴格管制的產業中提升創造力

Coles

Slack 如何協助 Coles 將作業速度加快四倍，讓客戶感受截然不同的零售體驗

MiQ 運用 Slack 整合幫助和表揚員工