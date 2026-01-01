Deleitan a los chefs de la casa y reúnen a equipos de todo el mundo con Slack

HelloFresh envía recetas fáciles de preparar e ingredientes frescos a los hogares de atareados chefs de nueve países en todo el mundo. El transporte diario de ingredientes desde el campo hasta el consumidor obliga a HelloFresh a estar disponible a todas horas, todos los días de la semana. La empresa utiliza Slack para operar en todos los países, resolver incidencias técnicas y crear una cultura diversa.

Aplicaciones que hacen las delicias de todos

“Diría que en Slack puede verse el 95 % del flujo de trabajo que hay en el equipo de tecnología”, afirma Nuno Simaria, director de Tecnología de HelloFresh. Los bots de Slack (programas que pueden enviar notificaciones a canales específicos de Slack) y más de 30 integraciones, entre ellas Jira, desempeñan un papel fundamental. En Slack, la empresa puede realizar un seguimiento de las incidencias, administrar tickets, recibir notificaciones de implementaciones y responder a cualquier error que se produzca en su página web.

La empresa también utiliza bots para supervisar las redes sociales. Cada vez que alguien menciona HelloFresh, el bot publica estos avisos en un canal de Slack. La empresa también recibe una alerta similar cada vez que un usuario hace una reseña de su aplicación en Apple Store o Google Play.

Todos se sientan a la mesa

Con equipos de gastronomía, tecnología y marketing sobre el terreno colaborando con agricultores de cada región, lo normal sería que no hubiera comunicación entre ellos. Sin embargo, gracias a Slack, sus equipos interdisciplinarios y multinacionales trabajan como uno solo.

"Debido a la naturaleza de nuestro trabajo, para cada proyecto en el que trabajamos, necesitamos un equipo multidisciplinario y diverso", asegura Simaria. "Por eso, los departamentos tienen internamente su propia forma de trabajar, sus jerarquías y sus objetivos. Pero, luego, todos nos reunimos en Slack para hablar sobre un determinado proyecto".

”Fue muy fácil convencer a los empleados de que utilizaran Slack, porque es mucho más productivo y permite interactuar muy rápidamente con un equipo a kilómetros o a mares de distancia”. Nuno Simaria Director de Tecnología, HelloFresh

El equipo de tecnología está compuesto por 43 nacionalidades diferentes, y como Slack se convirtió cada vez más en una parte integral de su trabajo, encontraron una manera de resolver las barreras del idioma. Los miembros de equipos de Portugal y Brasil, y todos aquellos que quieren aprender el idioma, se reúnen en el canal de portugués para hablar su lengua nativa. También hay canales para español, inglés, ruso y árabe.

Algo más que pulgares arriba

Los emojis y Slack van de la mano, pero HelloFresh además les puso rostro. Gracias a los emojis con caras que celebran y reconocen el buen trabajo, consiguieron darle un toque más humano a Slack.

"Imagina que tenemos al mejor ingeniero de sistemas y que otro empleado soluciona una incidencia con el servidor. Todo el mundo querría felicitarlo por su trabajo y utilizar el emoji de ese empleado que tiene la habilidad de solucionar estas incidencias", explica Simaria. "La gente empieza a ser admirada y respetada por lo que sabe hacer. Y eso refuerza aún más al equipo".