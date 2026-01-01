즐거운 가정 요리와 글로벌 팀의 통합을 지원하는 Slack

HelloFresh는 준비하기 쉬운 레시피와 신선한 식재료를 전 세계 9개 국가에서 바쁜 요리 애호가들의 현관문 앞까지 배송해 줍니다. HelloFresh는 매일 농장에서 문 앞까지 식재료를 배송해야 하기 때문에 연중무휴 일해야 합니다. HelloFresh는 Slack을 사용하여 글로벌 사업을 관리하는 것은 물론, 기술 문제를 해결하고, 회사의 모든 영역을 아우르는 하나의 문화를 세우고 있습니다.

요리의 불꽃을 살려주는 앱

“당사 기술 워크플로의 95%를 Slack에서 확인할 수 있습니다.”라고 HelloFresh의 CTO인 Nuno Simaria는 말합니다. Slack의 특정 채널에 알림을 전송할 수 있는 프로그래밍 가능한 소프트웨어인 Slackbot과, JIRA를 포함한 30개 이상의 통합이 중요한 역할을 합니다. HelloFresh는 Slack에서 버그를 추적하고, 티켓을 관리하고, 배포 알림을 수신하고, 웹사이트 문제를 해결할 수 있습니다.

또한 봇을 사용해 소셜 미디어를 모니터링합니다. HelloFresh가 언급될 때마다 봇이 이러한 알림을 Slack 채널에 푸시합니다. 마찬가지로 Apple Store 또는 Google Play에 앱에 대한 리뷰가 있을 때마다 알림을 전송합니다.

모두를 하나로 모으는 힘

각 지역에서 현지 농부들과 협력하는 요리, 기술 및 마케팅 팀은 서서히 사일로화되기 쉽습니다. Slack은 다기능 협업 팀과 다국적 팀이 하나의 팀으로 일할 수 있게 도와줍니다.

“우리의 업무 특성상, 프로젝트마다 항상 다양한 부서의 멤버로 구성된 팀이 필요합니다.”라고 Simaria는 말합니다. “일반적으로 부서들은 내부적으로 각기 다른 방식으로 다양한 계층 구조와 다양한 목표를 가지고 업무를 수행합니다. 그러나 Slack에서는 모두가 함께 모여 특정 프로젝트를 논의할 수 있죠.”

“Slack은 훨씬 더 생산적이고, 멀리 떨어져 있거나 해외에 있는 팀과도 매우 빠르게 상호작용할 수 있게 해줬기 때문에 사람들은 Slack을 사용하자는 의견에 즉시 동의했죠.” HelloFresh 최고 기술 책임자 Nuno Simaria

43개의 다양한 국적의 사람들로 이루어진 기술 팀은 업무 수행 방식에 Slack이 점점 더 중요해지자, 언어 장벽을 해결할 수 있는 방법을 찾았습니다. 포르투갈 및 브라질의 팀원들은 포르투갈어 채널에 모여 모국어로 이야기를 나누고, 배우고자 하는 사람들은 채널 내 수업을 활용할 수 있습니다. 또한 스페인어, 영어, 러시아어 및 아랍어 채널도 있습니다.

좋아요 이상의 평가 제공

이모티콘과 Slack은 뗄 수 없는 관계이지만 HelloFresh는 얼굴도 도입했습니다. HelloFresh는 뛰어난 성과를 축하하고 인정해 주는 얼굴 이모티콘을 사용하여 Slack을 더 인간적인 냄새가 나는 시스템으로 변모시켰습니다.

“가장 유능한 시스템 엔지니어가 누구일까 생각해 보거나, 서버 문제를 해결할 사람을 찾아볼 때, 모두가 의견을 논의하며 이러한 문제를 제일 잘 해결할 것 같은 사람의 이모티콘을 사용하죠.”라고 Simaria는 말합니다. “따라서 사람들은 자신이 정말로 잘 하는 일들을 살펴보고 존중하기 시작합니다. 그런 식으로 팀이 함께 강화되는 거죠.”