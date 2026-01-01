Satisfait les papilles des consommateurs et coordonne le travail de ses équipes internationales grâce à Slack

HelloFresh livre à domicile des ingrédients frais accompagnés de recettes simples et prêtes à l’emploi dans neuf pays différents. Nous travaillons 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour acheminer les ingrédients de la ferme jusqu'au pas de votre porte. HelloFresh utilise Slack pour gérer ses opérations internationales, remédier aux problèmes techniques et créer une culture d‘entreprise commune.

Des applications pour cuisiner plus facilement

« Je dirais que 95 % du travail de notre équipe technique passe par Slack », affirme Nuno Simaria, Directeur technique de HelloFresh. Les bots (logiciels programmables qui envoient des notifications à des canaux spécifiques dans Slack) et nos intégrations (au moins 30), dont JIRA, jouent un rôle majeur. Grâce à Slack, notre entreprise peut suivre les bogues, gérer les demandes d’assistance, recevoir des notifications de déploiement et corriger les erreurs qui peuvent se produire sur son site Web.

Notre entreprise utilise également des bots pour effectuer un suivi de la présence de notre marque sur les réseaux sociaux. Lorsque quelqu’un mentionne HelloFresh ou quand un utilisateur publie un commentaire sur notre application dans l’Apple Store ou dans Google Play, le bot envoie une notification sur un canal Slack.

Tout le monde travaille de concert

Avec nos nombreuses équipes culinaires, techniques et marketing qui travaillent de concert avec les producteurs locaux, le risque était que chaque service fonctionne en vase clos. Slack facilite le travail collaboratif de ces équipes pluridisciplinaires et multinationales.

« De par la nature de notre activité, et quel que soit le projet sur lequel nous travaillons, nous avons toujours besoin d’équipes pluridisciplinaires », confie M. Simaria. « En général, les différents services de notre entreprise ont leurs propres méthodes de travail, leurs propres hiérarchies et leurs propres objectifs. Slack, c’est la plateforme sur laquelle tous les intervenants se réunissent pour discuter d’un projet en cours. »

« Nos employés et nos collaborateurs ont adopté Slack très facilement. Slack représente des gains de productivité évidents, mais surtout facilite les interactions entre équipes qui travaillent souvent à des milliers de kilomètres les unes des autres. » Nuno Simaria Directeur technique, HelloFresh

Notre équipe technique compte 43 nationalités différentes parmi ses collaborateurs. Ces derniers ont trouvé le moyen de surmonter les barrières linguistiques auxquelles ils étaient confrontés, alors que Slack prenait une place de plus en plus importante dans la communication d'entreprise. Les membres des équipes basées au Portugal ou au Brésil communiquent naturellement sur le canal #Portugais (et ceux qui veulent apprendre la langue peuvent même profiter de leçons gratuites dispensées directement sur le canal). Il existe aussi des canaux pour l’espagnol, l’anglais, le russe et l’arabe.

Encourager et féliciter ses collègues

L’utilisation des émojis a toujours été essentielle dans l’environnement Slack, mais pour personnaliser encore plus les échanges, HelloFresh a apporté sa propre gamme de visages émoji qui permettent de féliciter un collègue pour une tâche achevée avec succès.

« Prenez, par exemple, le meilleur ingénieur système de notre entreprise, puis imaginez qu’un autre employé arrive à corriger un problème de serveur. Tout le monde voudra le féliciter et utilisera l’émoji normalement réservé au meilleur ingénieur système dans son message », explique M. Simaria. « Les employés gagnent ainsi en considération pour ce qu'ils apportent à l’entreprise au jour le jour. Cela aide naturellement à renforcer l’esprit d’équipe ».