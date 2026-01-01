Deleite para cozinheiros amadores e união de equipes globais com o Slack

A HelloFresh entrega receitas fáceis de preparar e ingredientes frescos na porta da casa de cozinheiros sem tempo em nove países. Transportar ingredientes da fazenda para a porta da casa dos clientes todos os dias significa que a HelloFresh é uma empresa que não descansa nunca. Eles usam o Slack para ajudar a manter as operações em várias áreas geográficas, para resolver problemas técnicos e para criar uma única cultura a partir muitas.

Apps mantêm o fogo aceso

"Eu diria que 95% do fluxo de trabalho que temos na área técnica é visível no Slack", diz Nuno Simaria, diretor-chefe de Tecnologia da HelloFresh. Os bots do Slack, software programável que pode enviar notificações para canais específicos no Slack e mais de 30 integrações, incluindo JIRA, têm um papel fundamental. No Slack, a empresa pode monitorar falhas, gerenciar tíquetes, receber notificações de implantação e solucionar erros no site.

A empresa também usa bots para monitorar as redes sociais. Sempre que alguém menciona a HelloFresh, o bot envia esses avisos para um canal do Slack. Eles também são avisados sempre que recebem uma resenha de seu app na Apple Store ou no Google Play.

Todo mundo tem um lugar na mesa

Com equipes de culinária, tecnologia e marketing presentes em cada região trabalhando junto com produtores locais, inconsistências facilmente surgiriam entre o trabalho dos diferentes locais. O Slack ajuda suas equipes multifuncionais e multinacionais a trabalhar como uma.

"Devido à natureza do trabalho que fazemos, para cada projeto que desenvolvemos, sempre precisamos de uma equipe multidisciplinar variada", diz Simaria. "Então, os departamentos em sua estrutura interna geralmente terão jeitos diferentes de trabalhar, além de hierarquias e objetivos diferentes. Mas com o Slack, todos podem se juntar para discutir um projeto específico."

”As pessoas aceitaram facilmente a ideia de entrar para o Slack porque ele é muito mais produtivo e permite a interação com uma equipe que está a quilômetros de distância ou do outro lado do oceano com muita rapidez.” Nuno Simaria Diretor-chefe de Tecnologia, HelloFresh, HelloFresh

A equipe de tecnologia é composta por profissionais de 43 nacionalidades diferentes, e, à medida que o Slack se torna cada vez mais integrado ao trabalho que fazem, eles encontram um jeito de superar as barreiras da linguagem. Os membros da equipe em Portugal e no Brasil se encontram em um canal de português para falar em sua língua materna, e aqueles que querem aprender o idioma aproveitam as aulas no canal. Também há canais de espanhol, inglês, russo e árabe.

Mais do que um joinha

Os emojis e o Slack andam juntos, mas a HelloFresh também os deixou com a sua cara. Eles encontraram um jeito de tornar o Slack ainda mais humano, usando emojis de rostos que celebram e reconhecem um trabalho bem feito.

"Pense no melhor engenheiro de sistemas que poderíamos ter. Se alguém corrigisse um problema no servidor, todo mundo diria 'Isso aí, bom trabalho' e usaria um emoji do cara que é considerado a melhor pessoa para corrigir esse tipo de problema", explica Simaria. "Então, basicamente, as pessoas começam a ser vistas e respeitadas pelas coisas nas quais se destacam. E isso fortalece toda a equipe."