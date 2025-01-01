Slack 让家庭厨师开心，让全球团队团结起来

HelloFresh 向世界九个国家和地区忙碌的家庭厨师提供易于准备的食谱和新鲜食材。 HelloFresh 是一家全天候运营的公司，负责每天将食材从农场运至家门口。他们使用 Slack 来帮助维护跨地区的运营，解决技术问题，并从众多文化中构建一种文化。

应用程序帮助他们继续享受烹饪

“我想说，我们在技术领域 95% 的工作流程都可以在 Slack 中看到。”HelloFresh 首席技术官 Nuno Simaria 说。Slack 机器人，可编程软件，可以发送通知到 Slack 的特定频道，以及 30多个集成，包括 JIRA，发挥了重要作用。在 Slack 中，公司可以追踪程序错误、管理工单、接收部署通知，并解决其网站上的任何问题。

该公司还使用机器人来监控社交媒体动态。每当有人提及 HelloFresh，机器人就会将这些通知推送至某个 Slack 频道。每当他们在 Apple Store 或 Google Play 上审查他们的应用程序时，他们都会得到类似的提醒。

每个人都在交谈

由于烹饪、技术和营销团队在每个地区与当地农民合作，所以很容易陷入孤立。Slack 有助于将他们的跨职能和跨国团队作为一个整体工作。

“由于我们工作的性质，对于我们从事的每个项目，我们总是需要一个多学科的团队。”Simaria 说。“所以，通常这些部门在内部会有不同的工作方式、不同的层级和不同的目标。但是在 Slack 上，每个人都聚在一起讨论一个特定的项目。”

“人们很快就接受了加入 Slack 的想法，因为这将使工作更高效，而且你可以非常非常快地与几英里外，甚至是海外的团队互动。” HelloFresh 首席技术官 Nuno Simaria

技术团队由来自 43 个不同国籍的人员组成，随着 Slack 不断融入他们的工作方式，他们找到了解决语言障碍的方法。葡萄牙和巴西的团队成员聚集在葡萄牙语频道，用他们的母语交流，那些想学习的人可以从频道内的课程中受益。他们还有西班牙语、英语、俄语和阿拉伯语频道。

竖起大拇指

表情符号和 Slack 同步发展，但 HelloFresh 也带来了面孔。他们找到了一种方法，通过使用面部表情来庆祝和认可出色的工作，让 Slack 变得更加人性化。

“如果你想一想我们可能拥有的最好的系统工程师，如果有人能解决服务器问题，每个人都会说好，嘿，干得好，然后使用那个被认为非常擅长解决这些问题的人的表情符号。”Simaria 解释说。“所以基本上，人们开始因为他们真正擅长的事情而受到关注和尊重。这种方式加强了整个团队。”