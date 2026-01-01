Deleitan a los amantes de la comida casera y reúnen a equipos de todo el mundo a través de Slack

HelloFresh envía recetas fáciles de preparar e ingredientes frescos a los hogares de amantes de la cocina de nueve países. El transporte diario de ingredientes desde el campo hasta el consumidor obliga a HelloFresh a estar disponible a todas horas, todos los días de la semana. Utilizan Slack para operar en todos los países, resolver incidencias técnicas e integrar diversas culturas en una sola.

Aplicaciones que hacen las delicias de todos

“Diría que en Slack puede verse el 95 % del flujo de trabajo que hay en el equipo de tecnología”, afirma Nuno Simaria, director de tecnología de HelloFresh. Los robots de Slack, programas que pueden enviar notificaciones a canales específicos de Slack, y más de 30 integraciones, entre ellas JIRA, desempeñan un papel fundamental. En Slack, la empresa puede realizar un seguimiento de las incidencias, gestionar tickets, recibir notificaciones de implementaciones y responder a cualquier error que se produzca en su página web.

La empresa también utiliza bots para supervisar las redes sociales. Cada vez que alguien menciona HelloFresh, el robot publica estos avisos en un canal de Slack. Reciben una alerta similar cada vez que un usuario hace una reseña de su aplicación en la Apple Store o en Google Play.

Todos se sientan a la mesa

Con equipos de gastronomía, tecnología y marketing sobre el terreno colaborando con agricultores de cada región, lo normal sería que no hubiera comunicación entre ellos. Sin embargo, gracias a Slack, sus equipos interfuncionales y multinacionales trabajan como uno solo.

“Debido a la naturaleza de nuestro trabajo, para cada proyecto en el que trabajamos, necesitamos un equipo multidisciplinar y diverso”, afirma Simaria. “Por eso los departamentos, internamente, tienen su forma de trabajar, sus jerarquías y sus objetivos. En Slack, sin embargo, es donde todos nos reunimos para hablar sobre un determinado proyecto”.

“Fue muy fácil convencer a los empleados de que utilizaran Slack, porque es mucho más productivo y permite interactuar muy rápidamente con un equipo a kilómetros o a mares de distancia.” Nuno Simaria Director de Tecnología, HelloFresh

El equipo de tecnología está compuesto por 43 nacionalidades diferentes, y a medida que Slack se convirtió en una parte integral de su trabajo, encontraron una manera de resolver las barreras del idioma. Los miembros de equipos de Portugal y Brasil, y todos aquellos que quieren aprender el idioma, se reúnen en el canal de portugués para hablar su lengua nativa. También hay canales para español, inglés, ruso y árabe.

Algo más que pulgares arriba

Los emojis y Slack van de la mano, pero HelloFresh además les puso rostro. Gracias a los emojis con caras que celebran y reconocen el buen trabajo, consiguieron darle un toque más humano a Slack.

“Imagina que tenemos al mejor ingeniero de sistemas y que otro empleado soluciona una incidencia con el servidor. Todo el mundo le felicitaría por su trabajo y utilizaría el emoji de ese empleado al que se le da tan bien solucionar estas incidencias”, explica Simaria. “La gente empieza a ser admirada y respetada por lo que sabe hacer. Y eso refuerza aún más al equipo”.