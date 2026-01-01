桌上整齊擺放著文具、釘書機和鉛筆

Kokuyo 如何運用 Slack 達到 138% 的銷售額年增率

「我們使用 Slack 分享各職位的知識與專業，創造了一個更創新的環境，讓每個人都能發揮所長。」

KOKUYO業務行銷處全球文具部業務行銷組專員Kotaro Kiyota

超過一百年以來，Kokuyo Corporation 都是日本首屈一指的文具、辦公家具和辦公設備製造商。由於該公司成功導入 Slack 簡化其跨組織「百圓企劃」的推行工作，使專案以兩倍速度完成，因而獲頒釋放生產力獎–日本

2021 年 11 月，該公司制定計畫，以推動公司流程現代化、成立新事業及提升客戶體驗為目標。Kokuyo 的全球文具部即為此次改革的一部分，而業務行銷部業務行銷課專員 Kotaro Kiyota 統籌及推動的百圓企劃正能展現改革成果。

Kiyota 形容 2020 年 1 月推出的百圓企劃相當於「在一家擁有悠久歷史和文化，且崇尚正規組織體系的公司中，展開頗富新創精神的實驗性企劃」。一般而言，從規劃到銷售，新企劃案需要 6 到 12 個月的時間才會正式上路。百圓企劃是「倍速管理」計畫的一部分，公司透過此計畫向買家提出商品企劃。如果買家同意，企劃就會立即展開；反之，公司會立即著手研議下一個提案。該部門決定導入 Slack，利用生產力平台促進跨部門合作夥伴於不同時區乃至銷售、生產與開發等不同領域的溝通，這在公司歷史上可謂一大創舉。

無論何時，百圓企劃都有超過 30 項專案在進行，個別處於不同階段。Kiyota 以往都是利用電子郵件和社群網路服務管理所有對話，但這種方式的進度緩慢，效率不彰，分散的資訊很快就會消失於龐雜的資料之中。因此，他建立一個主要的 Slack 頻道，為每一項專案開設個別的對話串。現在，他可以從容自在地管理每一項專案，新進人員也可以瀏覽相關對話串的過往記錄，輕鬆進入狀況。

「Slack 有辦法打破垂直組織架構的藩籬。」

Kokuyo業務行銷處全球文具部業務行銷組專員Kotaro Kiyota

Kokuyo 也利用 Slack 作為知識與資訊中心。以往，只有銷售部門需要收集及分享競爭廠商的資訊。在 Slack 的輔助下，現在這項任務已經不是銷售團隊所專屬，如今 Kiyota 要求所有團隊成員每個月至少考察一家商店，拍照並將任何深入觀察張貼到專屬的 Slack 頻道。實地考察的情報因而更加多元化，使團隊可以看到他們未必能發現的細節。

由於實行上述種種 Slack 最佳實務，Kokuyo 將開發時間縮短了一半，取得了亮眼成果：百圓企劃銷售額年增率達 138%，與前兩年相比更是躍升了 388%。除了成長率表現出色，Kiyota 也認同 Slack 的確為所有人帶來好處。他表示：「不同職位的員工可以透過 Slack 在跨組織專案中分享他們的專業知識，我們用這種方式創造了更創新的環境，讓每個人都能發揮所長。」

雖然 Kokuyo 一開始抗拒改革，不過 Kiyota 的團隊逐漸增加對 Slack 的認識，使用上也越來越熟練。跨部門團隊能聚集在 Slack，以更輕鬆自在的方式溝通，不僅能夠深入瞭解彼此，也能提供獨具見解的寶貴意見。除了提升營運效率和生產力之外，所有人都能增強本身的技能。公司的領導團隊肯定他們的付出，特地將 Kokuyo Balance Award 頒給 Kiyota 團隊，予以表揚。

Kiyota 表示：「如今很多人提到『敏捷』的重要，不過要真正實現敏捷，第一步要先運用 Slack 這類工具，實踐敏捷溝通。對採用 Slack 仍有疑慮的人，我的建議是馬上親身體驗。」

