国誉如何利用 Slack 实现 138% 的同比销售增长

作为日本的文具、办公家具和办公设备制造商，国誉株式会社这家拥有百年运营历史的公司，一直处于领先地位，此次获颁生产力促进奖（日本），旨在表彰其使用 Slack 成功简化了跨组织的“百元项目”运作流程，并将项目完成速度提高了一倍。

该公司于 2021 年 11 月制定了一项计划，旨在对流程进行现代化改造，创造新的商业机会并改善客户体验。国誉的全球文具事业部以及该部门的“百元项目”都在改革之列；这个项目的负责人是清田光太郎 (Kotaro Kiyota)，他是业务促进办公室下属的业务促进组的一位专家。

清田先生将 2020 年 1 月启动的“百元项目”形容为：“在一家历史悠久且内部文化重视正规结构的公司内开展的充满创业精神的实验性项目”。从传统上来说，新项目从计划到销售，需要 6 到 12 个月才能落地，但“百元项目”是“倍速管理”计划的一部分。借助这个项目，公司可向买家提供一个建议的计划。如果买家接受这个计划，公司会立即将其推向市场。反之，公司会马上开始研究下一个计划。该部门决定实施 Slack，这在公司历史上尚属首次，使用该工作效率管理平台有助于让不同时区的销售、生产和开发合作伙伴进行跨职能的沟通。

无论在任何时候，“百元项目”都有 30 多个处于不同阶段的项目。在这之前，清田先生通过电子邮件和社交网络服务管理所有相关对话，但这种方式既过时又低效，孤立的信息很快就会丢失。因此，他创建了一个主 Slack 频道，为每个项目开启一个消息列。他现在可以无缝地管理每一个项目，新加入的成员可以通过阅读相关消息列的历史记录轻松赶上进度。

“Slack 有能力打破垂直组织的层层壁垒。” 国誉 清田光太郎

此外，国誉还将 Slack 用作知识和信息中心。在过去，收集和共享有关竞争对手信息的行为是销售人员专属。现在有了 Slack，清田先生要求所有团队成员（不仅仅是销售团队的成员）每月至少到门店查访一次，在店内拍照并在专用的 Slack 频道中发布任何见解。这让实地情报来源更加多样化，团队因而能够看到原先可能不会注意到的地方。

依靠这些最佳 Slack 实践，国誉将开发时间缩短了一半，并取得了令人瞩目的成果：“百元项目”的销售额同比增长 138%，与两年前相比增长了 388%。除了这些增长数字，清田先生还认识到 Slack 拥有赋予每个人能力的力量。他说：“通过让不同岗位的员工在 Slack 上分享他们在跨部门项目中所用的专业技能，我们创造了一个更具创新性的环境，让我们能够发挥每个人的最大潜能。”

虽然国誉最初对改变有抵触情绪，但清田先生的团队对 Slack 的认识和熟练程度已经有了稳步提升。通过汇聚在 Slack 上，跨职能团队可用一种更随意的方式进行交流，更好地了解彼此，并提供有见地的建议。运营效率和工作效率得以提高，每个人都磨练了自己的技能。他们的努力得到了公司领导的认可，团队因此获得了公司颁发的“Kokuyo Balance Award”（国誉平衡奖）。

清田先生说：“如今‘敏捷’这个词被频繁使用，但要真正做到敏捷，就必须从使用像 Slack 这样的工具开始，先让沟通变得灵活。我建议那些对采用 Slack 持怀疑态度的人现在就试用一下。”