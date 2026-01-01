為了保護美國民眾的生命安全，美國國家氣象局運用由 Slack 提供支援的通訊系統保持靈活性

美國國家氣象局 (NWS) 的使命是讓美國民眾的生命與財產不會受到壞天氣、水災和氣候災害影響。他們將關鍵的訊息服務轉移到 Slack 平台，從而即時提供最相關的資訊、報告和資料，因而榮獲 Slack 社群版獎。

無論在什麼季節，NWS 團隊都馬不停蹄地工作著，為的就是讓美國民眾知道自然中最猛烈的風暴什麼時候會侵襲，並做好應對準備。自 2008 年以來，NWS 的內部聊天系統 NWSChat 一直是這個政府機構在極端天氣來襲時，與合作夥伴保持交流聯繫的重要工具。

回溯 NWSChat 建立的緣起，最初是由現任 NWS 主任 Ken Graham 示範如何運用這個功能，讓 NWS 氣象預報員與播報氣象的專業人員可以即時保持聯絡。現在，NWSChat 將約 2,300 名 NWS 營運人員與 1 萬多名合作夥伴連結起來，範圍從波多黎各到關島，包括應變管理主管、執法部門、急救人員、電視台和電台。

隨著這個自製的原創聊天系統的使用人數從幾十人成長到全國共有數千名使用者，舊有技術變得不夠強大，也不足以應付各種需求，無法繼續作為預報員和其合作夥伴在分秒必爭的緊急情況下仰賴的工具。為尋求可靠的現代化替代方案，NWS 在 2021 年秋季使用 Slack 進行了一次測試演示。

除了演示之外，他們還在面臨龍捲風等帶來重大影響的天氣事件時，將 Slack 用於業務上。他們獲得了廣大的正面迴響：95% 的使用者認為 Slack 可以取代 NWSChat，96% 的使用者表示 Slack 跟現行系統一樣或更好。

「在暴洪緊急事件中使用由 Slack 提供支援的 NWSChat 2.0 之後，我再也不想回到舊版 NWSChat 平台。Slack 的操作非常直覺，而且可用來分享多種資訊。」 阿拉巴馬州傑佛遜郡應變管理專員 Melissa Sizemore

由 Slack 提供支援的 NWSChat 2.0 符合 NWS 使命，是個具有策略優勢的選項，並將促進 NWS 協助營運人員與各層級的重要合作夥伴維持交流聯繫。這個可擴展的全新平台能夠應付不斷成長的使用者需求，還可以整合 NWS 的社群媒體帳號、頻道內產品協作、視訊通話和即時訊息功能。

還有很重要的一點，NWSChat 2.0 將針對託管在公有雲端上的各個平台提供穩固可靠的支援：無論是透過桌上型電腦，還是手機和平板等行動裝置，都可以使用這項工具，而且使用者可以在任何地點分享照片和影片。這給予 NWS 保持敏捷的靈活性，讓合作夥伴可以在現場做出最明智的決策，並以最快的速度傳遞緊急資訊。NWSChat 2.0 目前已在美國國家氣象局太平洋地區部署，並將在今年夏天颶風高峰期時，在美國其他地區超過 150 個辦公室推出。

一個多世紀以來，NWS 始終扮演著保護美國民眾生命的重要角色，NWS 的人員清楚知道發生天氣事件時分秒必爭。現在即使 NWS 的網路無法使用，NWS Chat 2.0 仍可維持運作，讓 NWS 人員和合作夥伴能夠即時提供救命資訊，讓各個社區和民眾都能掌握最新狀況。