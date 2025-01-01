为保护美国民众的生命，美国国家气象局采用一套由 Slack 提供技术支持的通讯系统来保持灵活性

美国国家气象局 (NWS) 肩负着保护美国民众的生命和财产免受恶劣天气、水灾和气候灾害的威胁的使命，因将其关键的消息传递服务转移到 Slack 平台，实时提供最相关的信息、报告和数据，而荣获 Slack 慈善奖。

无论是哪个季节，NWS 的团队都在全天候努力工作，以便让美国民众随时了解最新情况，为大自然最猛烈的风暴做好准备。自 2008 年以来，该政府机构一直使用内部聊天系统 NWSChat 作为在极端天气下供 NWS 及其合作伙伴进行沟通的关键工具。

NWS 现任局长 Ken Graham 最早亲身示范使用 NWSChat 在 NWS 预报员和气象解说员之间建立实时联系，该工具将大约 2300 名国家气象局业务工作人员与从波多黎各到关岛的 1 万多名合作伙伴联系起来，其中包括紧急事务管理官员、执法机关、现场急救员以及电视台和无线电台。

随着这个最初在美国本土研发的聊天系统的用户规模从全国几十人发展到成千上万人，在面临分秒必争的的紧急事件时，传统技术无法做到面面俱到，对于预报员及其合作伙伴来说，也没有强大到能够成为可以依靠的对象。为寻找可靠的现代替代品，NWS 于 2021 年秋季使用 Slack 开展了一次试验演示。

除了演示之外，NWS 还在应对包括龙卷风在内的多起影响广泛的天气事件的实际操作中使用了 Slack。收到的反馈都是非常正面的：95% 的用户认为 Slack 可以取代 NWSChat，96% 表示 Slack 与现有的系统旗鼓相当或更胜一筹。

“自从在山洪紧急事件中使用了由 Slack 提供技术支持的 NWSChat 2.0，我就再也不想用回 NWS 原先的聊天平台了。Slack 界面非常直观，并且允许大规模共享信息。” 阿拉巴马州杰斐逊县应急管理官员 Melissa Sizemore

由 Slack 提供技术支持的 NWSChat 2.0 是 NWS 出于其使命的需求而做出的战略选择，它将在各个层面上提高该机构将操作人员和关键合作伙伴联系起来的能力。这个全新的可扩展平台可以处理不断增加的用户需求，还能整合 NWS 社交媒体账户、频道内产品协作、视频通话和即时通信。

还有一点至关重要，NWSChat 2.0 可在公共云中托管的多个平台上提供强大的支持：它可以在台式机上使用，也可以通过手机和平板电脑等移动设备使用，并且允许用户在任何地方分享照片和视频。这让美国国家气象局能够灵活地保持敏捷性，使合作伙伴能够在实地做出最明智的决定，并尽可能推动紧急信息的传递。NWSChat 2.0 目前已部署在美国国家气象局的太平洋地区，将在今年夏天的飓风高发季节及时推广到美国其他地区和 150 多个办事处。

一个多世纪以来，NWS 在保护美国民众的生命安全方面发挥了关键作用，该机构的工作人员都很清楚，恶劣天气事件来临前的每一秒都至关重要。现在，即使美国国家气象局的其中一个网络出现故障，NWS Chat 2.0 依然会继续运行，以便国家气象局的工作人员及其合作伙伴能够向社区和民众提供最新的救生信息。