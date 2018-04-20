本譯文僅供參考，若與英文版本牴觸，應以英文版本為準。

生效日期：2018 年 4 月 20 日

這些使用者服務條款 (「使用者條款」) 約束您對我方線上工作空間生產工具與平台之存取與使用 (「服務」)。 請務必詳閱本條款， 即使您要登入現有工作空間，使用者條款依舊適用於您，即使用服務的使用者。 感謝您造訪。

首先說明

使用者條款具法律效力

使用者條款是您與本公司所訂立，具有法律效力的合約。 依照本使用者條款，您同意遵守適當使用政策的最新版本，該政策應納入本使用者條款。 若您存取或使用服務，或在接獲使用者條款或適當使用政策變更通知後，仍繼續存取或使用服務，即表示您確認已詳閱、理解並同意遵守本使用者條款及適當使用政策。 「Slack」、「本公司」、「我們」是指合約 (定義如後)中適用的 Slack 實體。

客戶的選擇與指示

您是工作空間的授權使用者，該工作空間是由「客戶」所控管

我方於使用者條款中稱為「客戶」之組織或其他第三方，已邀請您加入工作空間 (亦即獨特網域，一組使用者得存取其中之服務，詳情載於「說明中心」頁面)。 舉例而言，若您加入雇主的工作空間，客戶即為您的雇主。 若您加入的工作空間，係由朋友使用個人電子郵件地址所建，用來為新創公司發想創意，該位朋友即為我方的客戶且會授權您加入其工作空間。

對雙方有何意義

客戶已另外同意遵守本公司的客戶服務條款，或與本公司訂立書面協議 (兩者均為「合約」)，其中允許客戶建立與設定工作空間，您與其他人因此得以加入 (可存取服務的受邀者，包括您在內，皆為「授權使用者」)。 合約包含本公司為客戶提供服務的承諾，客戶可邀請授權使用者加入其工作空間。 授權使用者 (包括您) 提交內容或資訊，如訊息或檔案 (「客戶資料」)，供服務使用，您承認且同意客戶資料擁有者為客戶，且本合約就客戶資料提供客戶許多選項與管控方式。 舉例而言，客戶可佈建或解除服務存取途徑、啟用或停用第三方整合、管理權限、保留與匯出設定、轉移或指派工作空間、共用頻道、將您的工作空間或頻道與其他工作空間或頻道整合，此類選擇及指示可能造成存取、使用、揭露、修改或刪除特定或全部客戶資料。 詳情請查閱我方的「說明中心」頁面，瞭解我方不同服務方案與客戶可用的選項。

您、客戶與本公司間的關係

在我方與客戶間，您同意客戶須負完全責任於 (一) 將相關客戶政策、做法、可能影響客戶資料處理之設定，告知您與授權使用者；(二) 從您與任何授權使用者處取得任何權利、權限或同意，以供合法客戶資料與服務運作使用；(三) 確保本合約內客戶資料傳輸與處理皆合法；(四) 回應與解決您與任何授權使用者就客戶資料、服務，或客戶無法遵守義務之紛爭。 Slack 不就服務提供任何明示或暗示之陳述與保證，服務均以「現行」、「現可取得」之原則提供。

基本規定

您須達法定年齡

在適用法律禁止的範圍內，服務不提供且不應由未滿 16 歲者使用。 您表示已達法定年齡，且為客戶邀請使用服務之對象。 若前述有任一不實資訊，無論用途，您都不得存取或使用服務。 在不限於上述規定的前提下，您須達合法工作年齡。

您在此處必須遵守規則

為確保安全且具生產力的工作環境，所有授權使用者必須遵守我們的可接受的使用政策，以及客戶制定的相關政策。如果您發現任何不當行為或內容，請向您的主要擁有者或雇主檢舉。

您是在客戶 (及本公司) 同意下加入

本使用者條款應持續有效，至客戶針對您的訂閱到期或終止，或客戶或本公司終止您存取服務為止。 若有意終止帳號 (不限理由，包括不同意使用者條款或適當使用政策更新)，請隨時聯絡客戶。

責任限制

若我方認為合約、使用者條款、可接受的使用政策、或我方任一政策遭違反，而客戶移除特定客戶資料或採取其他行動即可解決，我方在多數情況下會敦請客戶採取行動而不介入。 若客戶不採取適當行動，或我方認為我方、服務、授權使用者、或任何第三方有受到傷害之風險，我方得直接介入，採取我方認為適當的行動 (包括停用您的帳號)。 若因非直接、特殊、意外、間接、承保或懲罰性賠償造成獲利或營收損失，無論在合約、侵權或其他責任理論中，亦無論該方是否得知可能會有此類損害，您我雙方均不須就對方負責。 除非您也是客戶 (且並不限於我方據此合約之權利與救濟)，您在違反使用者條款時，不會對我方產生財務責任。 我方就您違反使用者條款之最大總體責任為一百美元 ($100)。 上述免責聲明僅於合法範圍內適用，且不限制任一方尋求與取得平等救濟之權利。

消費者保護法適用與否

Slack 係工作空間工具，供企業與組織使用，並非消費者用途。 在法律允許的最大範圍內，您在此認可並同意消費者保護法不適用。 然而若任何消費者保護法 (如：澳洲的 2010 年競爭與消費者法案 (Cth)) 適用且無法合法排除，使用者條款不得限制、排除或修改任何您享有的法定擔保、保證、權利或救濟，且我方責任僅限於 (我方得選擇) 替換、維修、重新提供服務或依比例退還客戶就剩餘期間預先支付之訂閱費用。

存續

「您、客戶、我方之間的關係」、「責任限制」、「存續」等節與「一般規定」下之所有規定，在使用者條款終止或到期後仍維持其效力。

一般規定

電子郵件與 Slack 訊息

除非另有說明，依使用者條款提出的通知將以電子郵件發送，但本公司得選擇透過服務 (例如 Slackbot 通知) 通知授權使用者。 對 Slack 的通知應寄送至 feedback@slack.com，但若為法律通知，則應寄送至 legal@slack.com。 透過電子郵件寄送的通知，應視為在寄出後隔天送達；透過服務傳送的通知，應視為在傳送當天送達。 此合約下之通知將依照協議條款，僅送達給客戶。

隱私權政策

請詳閱隱私權政策，以深入瞭解我們如何蒐集與使用產品使用及效能相關資料。

修改

隨著業務不斷演進，本公司可能變更使用者條款或適當使用政策。若使用者條款或適當使用政策有重大變更，我們將在變更生效前的合理時間，透過您的帳戶相關電子郵件信箱寄發電子郵件，或透過服務發送訊息。您可隨時造訪本頁，檢視使用者條款的最新版本，亦可造訪本使用者條款提供的其他頁面，檢視適當使用政策及隱私權政策的最新版本。本使用者條款的重大修訂，將在通知中指定的日期生效，其他變更則在發布當日生效。 若於變更生效日期後使用本服務，即表示您同意遵守修改後之條款與條件。

棄權

當事人未能或遲延行使依使用者條款 (包括適當使用政策) 享有的權利，不構成拋棄該項權利。使用者條款相關棄權應記載於書面，並由棄權方授權代表簽署，始具有效力。

可分性

使用者條款 (包括適當使用政策) 將在相關法律許可的最大範圍內執行。 使用者條款若有任何部分遭管轄法院認定為牴觸法律，將由法院修改，並在法律許可的最大範圍內，儘可能按達到原條款目標的方式解釋，使用者條款的其餘部分則維持有效。

轉讓

無論是否依法律規定進行，若未先取得本公司書面同意 (本公司不得無故拒絕)，您不可將使用者條款 (包括適當使用政策) 的權利義務轉讓或委派予他人。 本公司可將使用者條款 (包括透過引用納入的所有條款與條件) 完全讓與關係企業，或於合併、收購、組織重整、出售全部或重大部分資產時一併轉讓，無需取得您同意。

準據法；審判地；費用

使用者條款 (包括適當使用政策) 及相關爭議應適用合約準據法，不採納涉外法律適用規則及《聯合國國際商品買賣契約公約》。位於合約適用審判地的法院，對使用者條款 (包括適當使用政策) 或其訂立、解釋、執行相關爭議具有專屬司法管轄權。

合約雙方在此同意該等法院具有專屬管轄權。在依使用者條款行使權利的訴訟或程序中，勝方有權要求敗方負擔合理費用及律師費。

完整協議

使用者條款 (包括使用者條款所納入之任何條款) 構成您我雙方就本條款標的事項所達成之完整合意，並取代先前和當時所有書面或口頭之協議、提議或聲明。若使用者條款規定和引用頁面互相抵觸，則以使用者條款為準。然若合約與使用者條款牴觸，則以合約條款為主，使用者條款規定為輔，使用者條款引用頁面 (例如：隱私權政策) 則再其次。 客戶應負責向授權使用者提出牴觸情況，在此之前，應適用使用者條款規定。

聯絡 Slack

如對 Slack 使用者服務條款有任何疑問，歡迎與我們聯絡。您可透過 feedback@slack.com 或以下郵寄地址聯絡我們：

若客戶和授權使用者使用的工作空間是為美國及加拿大客戶所設置：

Slack Technologies

500 Howard Street

San Francisco, CA 94105

USA

若客戶和授權使用者使用的工作空間是為美國及加拿大以外地區客戶所設置：

Slack Technologies Limited

4th Floor, One Park Place

Hatch Street Upper

Dublin 2, Ireland