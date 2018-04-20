Fecha de entrada en vigencia: 20 de abril de 2018

Estos Términos de Servicio del Usuario (los “Términos del Usuario”) rigen su acceso a nuestras herramientas y plataforma en línea, y su uso para la productividad en el lugar de trabajo (los “Servicios”). Léalos detenidamente, por favor. Aunque inicie sesión en un espacio de trabajo existente, estos Términos del Usuario se aplican a usted como usuario de los Servicios. Estamos encantados de tenerlo aquí.

Lo primero es lo primero

Estos Términos del Usuario son jurídicamente vinculantes

Estos Términos del Usuario representan un contrato jurídicamente vinculante entre usted y nosotros. Como parte de estos Términos del Usuario, usted acepta cumplir la versión más reciente de nuestra Política de Uso Aceptable, incorporada como referencia en estos Términos del Usuario. Si utiliza los Servicios, accede a ellos o continúa accediendo a los Servicios o utilizándolos después de recibir una notificación de un cambio en los Términos o la Política de uso aceptable, confirma que ha leído, comprendido y aceptado regirse por los Términos del Usuario y a la Política de Uso Aceptable. "Nosotros", "nuestro/a(s)" y "nos" se refieren actualmente a la entidad de Slack aplicable en el Contrato (definido a continuación).

Opciones e instrucciones del cliente

Usted es un Usuario Autorizado de un espacio de trabajo controlado por un "Cliente"

Una organización u otro tercero al que nos referimos como "Cliente" en estos Términos del usuario lo ha invitado a un espacio de trabajo (es decir, un dominio único en el que un grupo de usuarios pueden acceder a los Servicios, tal como se detalla en las páginas de nuestro Centro de ayuda). Si, por ejemplo, va a unirse a uno de los espacios de su empresa, el Cliente es su empresa. Si va a unirse a un espacio que ha creado una persona amiga con la dirección de correo personal de esa persona para trabajar en su idea de un nuevo emprendimiento, dicha persona es nuestro Cliente y quien lo autoriza para unirse al espacio de trabajo de tal persona.

Qué significa esto para usted y para nosotros

El Cliente aceptó por separado nuestros Términos de servicio del cliente o celebró por escrito un contrato con nosotros (en cualquier caso, el "Contrato") que permitió al Cliente crear y configurar un espacio de trabajo de tal modo que usted y otras personas puedan unirse (cada uno de los invitados con acceso a los Servicios, incluido usted, es un "Usuario autorizado"). El Contrato incluye nuestro compromiso de ofrecer los Servicios al Cliente, quien posteriormente puede invitar a Usuarios autorizados a unirse a sus espacios de trabajo. Cuando un Usuario autorizado (incluido usted) envía contenido o información a los Servicios, como mensajes o archivos (los "Datos del cliente"), usted reconoce y acepta que los Datos del cliente son propiedad del Cliente y que el Contrato ofrece al Cliente muchas opciones y control sobre los Datos del cliente. Por ejemplo, el Cliente puede proporcionar o denegar el acceso a los Servicios, activar o desactivar las integraciones de terceros, administrar los permisos y los ajustes de conservación y exportación, transferir o asignar espacios de trabajo, compartir canales o consolidar el espacio de trabajo o los canales que usted usa con otros espacios de trabajo o canales, y estas opciones e instrucciones pueden afectar el acceso, el uso, la divulgación, la modificación o la eliminación de ciertos Datos del cliente. Consulte las páginas de nuestro Centro de ayuda para obtener más información sobre los diferentes planes de Servicio que ofrecemos y las opciones disponibles para el Cliente.

Relación entre Usted, el Cliente y Nosotros

EN CUANTO A NOSOTROS Y EL CLIENTE, USTED ACEPTA QUE ES ÚNICAMENTE RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE (A) INFORMARLE A USTED Y A LOS USUARIOS AUTORIZADOS DE CUALQUIER POLÍTICA Y PRÁCTICA PERTINENTE EN RELACIÓN CON EL CLIENTE Y DE CUALQUIER AJUSTE QUE PUEDA AFECTAR AL PROCESAMIENTO DE LOS DATOS DEL CLIENTE; (B) OBTENER CUALQUIER DERECHO, AUTORIZACIÓN O CONSENTIMIENTO DE LOS USUARIOS AUTORIZADOS QUE SEA NECESARIO PARA EL USO LEGAL DE LOS DATOS DEL CLIENTE Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS; (C) GARANTIZAR QUE LA TRANSFERENCIA Y EL PROCESAMIENTO DE LOS DATOS DEL CLIENTE CONFORME AL CONTRATO SE REALIZAN DE FORMA LÍCITA; Y (D) RESPONDER Y RESOLVER CUALQUIER CONFLICTO CON UN USUARIO AUTORIZADO EN RELACIÓN CON O EN BASE A LOS DATOS DEL CLIENTE, LOS SERVICIOS O LA INCAPACIDAD DEL CLIENTE PARA CUMPLIR CON ESTAS OBLIGACIONES. SLACK NO SE RESPONSABILIZA NI OFRECE NINGÚN TIPO DE GARANTÍA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, EN RELACIÓN CON LOS SERVICIOS, QUE SE LE PROPORCIONAN A USTED EN LA "CONDICIÓN ACTUAL" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD".

Algunas reglas básicas

Debe ser mayor de edad

Con excepción de lo prohibido por las leyes aplicables, los Servicios no están dirigidos a menores de dieciséis (16) años, y no debería utilizarlos nadie por debajo de esta edad. Usted declara ser mayor de dieciséis (16) años y que es la persona a la que se dirige la invitación del Cliente a los Servicios. No puede utilizar los Servicios ni acceder a ellos, cualquiera sea la finalidad, si alguna de las afirmaciones de la anterior oración no es cierta. Sin perjuicio de lo anterior, debe cumplir con la edad mínima legal para trabajar.

Mientras esté aquí, debe respetar las reglas

Para garantizar un entorno de trabajo seguro y productivo, todos los Usuarios autorizados deben cumplir nuestra Política de uso aceptable, además de cualquier otra política aplicable que el Cliente haya establecido. Si observa algún comportamiento o contenido inadecuado, infórmelo a su Propietario principal o empleador.

Usted está aquí a criterio del Cliente (y nuestro)

Estos Términos del Usuario permanecerán en vigor hasta que la suscripción del Cliente para usted caduque o concluya, o hasta que el Cliente o Nosotros cancelemos su acceso a los Servicios. Póngase en contacto con el Cliente si en algún momento o por alguna razón desea cancelar su cuenta, incluso si es a causa de un desacuerdo con una actualización de estos Términos del Usuario o de la Política de Uso Aceptable.

Limitación de responsabilidad

Si consideramos que se da una infracción del Contrato, los Términos del Usuario, la Política de uso aceptable o de cualquier otra política que pueda remediarse mediante la eliminación de ciertos Datos del Cliente u otra acción por parte del Cliente, en la mayoría de los casos pediremos al Cliente que lleve a cabo dicha acción en vez de intervenir nosotros. Puede que intervengamos y realicemos lo que consideremos más apropiado (lo que incluye desactivar su cuenta) si el Cliente no toma la medida apropiada o consideramos que existe un riesgo real de dañarnos a nosotros, los Servicios, los Usuarios autorizados o a terceros. EN NINGÚN CASO EXISTIRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA ENTRE USTED Y NOSOTROS QUE SURJA POR LUCRO CESANTE O PÉRDIDA DE INGRESOS, NI POR NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, ACCIDENTAL, CONSECUENCIAL, DE COBERTURA O PUNITIVO, SEA CUAL FUERE LA CAUSA, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL O EN VIRTUD DE CUALQUIER OTRO PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, TANTO SI LA PARTE HA SIDO INFORMADA DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS COMO SI NO. SALVO QUE USTED TAMBIÉN SEA UN CLIENTE (Y SIN LIMITAR NUESTROS DERECHOS Y RECURSOS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO), USTED NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD FINANCIERA ANTE NOSOTROS POR LA INFRACCIÓN DE ESTOS TÉRMINOS DEL USUARIO. EL LÍMITE MÁXIMO DE NUESTRA RESPONSABILIDAD ANTE USTED POR CUALQUIER INFRACCIÓN DE LOS TÉRMINOS DEL USUARIO ES DE CIEN DÓLARES ESTADOUNIDENSES ($ 100) EN TOTAL. LOS DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD DESCRITOS NO SE APLICARÁN HASTA EL PUNTO EN QUE LO PROHÍBA LA LEGISLACIÓN APLICABLE NI LIMITARÁN EL DERECHO DE CUALESQUIERA DE LAS PARTES A BUSCAR Y OBTENER UNA COMPENSACIÓN EQUITATIVA.

Aplicación del derecho del consumidor

Slack es una herramienta de trabajo destinada al uso por parte de empresas y organizaciones, y no con fines de consumo. Hasta el máximo alcance permitido por la ley, por el presente usted reconoce y acepta que no se apliquen las leyes de consumidor. No obstante, si cualquier ley de consumo (p. ej., en Australia, la Competition and Consumer Act 2010 [Cth]) resulta de aplicación y no puede excluirse conforme a la legislación vigente, no hay nada en los presentes Términos del Usuario que restrinja, excluya o modifique cualquier garantía legal, aval, derecho o recurso que usted pudiera tener, y nuestra responsabilidad estará limitada (a nuestra elección) a la sustitución, la reparación o el reabastecimiento de los Servicios o el reembolso prorrateado al Cliente de las cuotas pagadas por anticipado en relación con su suscripción hasta el final del período.

Vigencia

Las secciones tituladas "Relación entre usted, el Cliente y nosotros", "Limitación de responsabilidad" y "Vigencia", así como todas las cláusulas bajo el encabezado general "Cláusulas generales", seguirán vigentes incluso en caso de que se produzca cualquier rescisión o vencimiento de los Términos del Usuario.

Cláusulas generales

Correo electrónico y mensajes de Slack

Salvo que se establezca aquí lo contrario, todas las notificaciones en virtud de los Términos del Usuario se producirán por correo electrónico, aunque podamos elegir notificar a los Usuarios Autorizados mediante los Servicios (por ejemplo, con una notificación de Slackbot) en su lugar. Las notificaciones a Slack deben enviarse a feedback@slack.com, salvo las de carácter legal, que deben enviarse alegal@slack.com. Se considerará que una notificación se entregó debidamente (a) el día después de enviarse, en el caso de enviarse por correo electrónico; y (b) el mismo día, en el caso de notificaciones enviadas mediante los Servicios. Las notificaciones en virtud del Contrato se enviarán exclusivamente al Cliente, de acuerdo con los términos de ese acuerdo.

Política de privacidad

Por favor, revise nuestra Política de Privacidad para obtener más información sobre cómo recopilamos y utilizamos los datos relativos a la utilización y al funcionamiento de nuestros productos.

Modificaciones

A medida que evolucione nuestro negocio, puede que cambiemos estos Términos del Usuario o la Política de Uso Aceptable. Si realizamos un cambio sustancial en los Términos del Usuario o en la Política de Uso Aceptable, se lo notificaremos de forma razonable antes de que el cambio tenga efecto, ya sea escribiendo a la dirección de correo asociada a su cuenta o enviando un mensaje mediante los Servicios. Puede revisar la versión más reciente de los Términos del Usuario, cuando lo desee. Para ello, visite esta página y los siguientes documentos para conocer las versiones más recientes de las otras páginas a las que se hace referencia en estos Términos del Usuario: Política de uso aceptable y Política de Privacidad. Toda revisión sustancial de estos Términos del Usuario se hará efectiva en la fecha indicada en nuestra notificación, y cualquier otro cambio se hará efectivo en la fecha en la que lo publiquemos. Si utiliza los Servicios después de la fecha efectiva de cualquier cambio, dicha utilización constituirá la aceptación de los términos y condiciones revisados.

Renuncia

Ninguna falta ni demora de alguna de las partes al ejercer un derecho en virtud de los Términos del Usuario, incluida la Política de Uso Aceptable, constituirá una renuncia a dicho derecho. Ninguna renuncia en virtud de los Términos del Usuario será efectiva salvo que se haga por escrito y esté firmada por un representante autorizado de la parte para que se considere aceptada la renuncia.

Nulidad parcial

Los Términos del Usuario, incluida la Política de Uso Aceptable, se respetarán en la mayor medida posible permitida por la legislación aplicable. Si un tribunal competente determinara que cualquier cláusula de los Términos del Usuario es contraria a la ley, el tribunal modificará la cláusula, que se interpretará lo mejor posible para cumplir los objetivos de la cláusula original en la mayor medida posible permitida por la ley, y las cláusulas restantes de los Términos del Usuario permanecerán vigentes.

Cesión

No puede ceder ninguno de sus derechos ni delegar sus obligaciones en virtud de los Términos del Usuario, incluida la Política de uso aceptable, ya sea por operación de la ley o de otra manera, sin nuestro consentimiento previo por escrito (que no se negará sin razón). Podemos ceder estos Términos del Usuario en su totalidad (incluidos todos los términos y las condiciones que se incorporaron aquí por referencia) sin su consentimiento a una corporación afiliada o en relación con una fusión, adquisición, reorganización corporativa o venta de todas o casi todas nuestras acciones.

Legislación aplicable; juzgado; honorarios legales

Los Términos del usuario, incluida la Política de uso aceptable, y todo litigio que derive de o se relacione con ellos, se regirá exclusivamente por la misma legislación aplicable del Contrato, sin tener en cuenta conflictos de leyes o la Convención de Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. Los tribunales situados en la jurisdicción correspondiente del Contrato, tendrán competencia exclusiva para juzgar todo litigio que surja a partir de o se relacione con los presentes Términos del usuario, incluida la Política de uso aceptable o su formación, interpretación o cumplimiento.

Las partes aceptan y se someten a la jurisdicción exclusiva de dichos tribunales. En toda acción o procedimiento para ejercer los derechos conforme a los Términos del usuario, la parte que prevalezca podrá recuperar los gastos razonables y los honorarios de los abogados.

Acuerdo completo

Los Términos del Usuario, incluido cualquier término incorporado por referencia a los Términos del Usuario, constituyen el acuerdo completo entre usted y nosotros, y reemplazan cualquier acuerdo, propuesta o representación anterior o actual, oral o escrita, referente al tema. En caso de conflicto o inconsistencia entre las cláusulas de estos Términos del Usuario y las páginas a las que se hace referencia en ellos, los términos de estos Términos del Usuario prevalecerán. Sin embargo, si se da un conflicto o una inconsistencia entre el Contrato y los Términos del Usuario, los términos del Contrato prevalecerán, seguidos de las cláusulas de estos Términos del Usuario y, a continuación, las páginas a las que se hace referencia en estos Términos del Usuario (como la política de Privacidad). El Cliente se responsabilizará de notificar a los Usuarios autorizados de tales conflictos o inconsistencias, y hasta ese momento los términos aquí establecidos serán vinculantes.

Ponerse en contacto con Slack

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta sobre los Términos de Servicio del Usuario de Slack. Puede escribirnos a feedback@slack.com o a nuestra dirección de correo:

Para aquellos Clientes y Usuarios autorizados que hagan uso de Espacios de trabajo establecidos por Clientes en Estados Unidos y Canadá:

Slack Technologies

500 Howard Street

San Francisco, CA 94105

EE. UU.

Para aquellos Clientes y Usuarios autorizados que hagan uso de Espacios de trabajo establecidos por Clientes fuera de Estados Unidos y Canadá:

Slack Technologies Limited

4th Floor, One Park Place

Hatch Street Upper

Dublin 2, Irlanda