本書は、お客様のご参考のために作成された英語版の参考訳であり、可能な限り正確であるように努めていますが、誤りを含む可能性があることをご了承ください。英語版と齟齬がある場合、英語版の定めが優先し適用されるものとします。

発効日 : 2018 年 4 月 20 日

このユーザー向けサービス利用規約 (以下「ユーザー規約」) は、当社のオンライン業務効率化ツールおよびプラットフォーム (以下「本サービス」) へのアクセスとその使用を規定するものですので、よくお読みください。既存のワークスペースにサインインしている場合でもユーザー規約は適用されます。ご利用ありがとうございます！

まず最初に

ユーザー規約には法的な拘束力があります

ユーザー規約はお客様と当社の間で法的拘束力を有します。お客様はユーザー規約の一部に組み込まれている最新の利用ポリシーを遵守することに同意するものとします。本サービスにアクセスまたはこれを使用した場合、あるいはユーザー規約または利用ポリシーへの変更を通知された後に本サービスのアクセスや使用を続行した場合、お客様は、ユーザー規約および利用ポリシーを読んで、理解し、その内容に従うことに同意したものとみなされます。なお、「当社」「Slack」とは本契約 (下記に定義) 中の該当する Slack 法人を指します。

顧客の選択および説明

お客様は「顧客」が管理するワークスペースの正規ユーザーです

ユーザー規約内で「顧客」として表記されている組織その他の第三者がお客様をワークスペース (ユーザーグループが本サービスにアクセスできる固有のドメインです。詳しくはヘルプセンターをご参照ください) に招待しました。例えば、雇用主のワークスペースに参加している場合は、「顧客」とは雇用主のことを指します。友達が、個人的なメールアドレスを使って、スタートアップのアイデアに取り組むために作成したワークスペースにお客様が参加する場合は、その友達が「顧客」であり、ワークスペースへのお客様の参加を許可するのはその友達になります。

お客様と当社にとっての意味合い

顧客は、別途、カスタマー向けサービス利用規約に同意するか、書面による当社との契約を締結しています (いずれの場合も、「本契約」)。本契約により、顧客は、ワークスペースを作成し、お客様やその他の人 (お客様含む本サービスへのアクセスを付与され招待された者を、以下「正規ユーザー」) を参加させることができます。本契約は顧客に本サービスを提供するという当社の約束が含まれており、これにより、顧客は正規ユーザーをワークスペースに招待できます。正規ユーザー (お客様を含みます) が、本サービスへメッセージやファイル等のコンテンツまたは情報 (以下「顧客データ」) を提供する場合、お客様は顧客データが顧客に所有され、本契約によって、顧客に顧客データに関する多数の選択や権限が付与されることを認識し、これに同意するものとします。例えば、顧客は、本サービスへのアクセス付与または剥奪、サードパーティ統合の有効化または無効化、許可の管理、保存およびエクスポートの設定、ワークスペースの移動または割り当て、チャンネル共有、お客様のワークスペースまたはチャンネルと他のワークスペースまたはチャンネルとの統合を行なうことができ、これらの選択および指示の結果として顧客データの一部または全部へのアクセス、これらの使用、開示、変更または削除が行われることがあります。顧客の利用可能な様々なサービスプランおよびオプションについて詳しくは当社ヘルプセンターページをご参照ください。

お客様、顧客と当社の関係

当社と顧客の間について、お客様は以下の点において顧客が全責任を負うことに同意するものとします : (A) 関連のある顧客のポリシーや慣行および顧客データの処理に影響を与える可能性のある設定をお客様およびすべて正規ユーザーに伝達すること、(B) 顧客データの合法的な使用および本サービスの運営に必要な権限、許可、または承諾のすべてをお客様およびすべての正規ユーザーから取得すること、(C) 本契約に従って顧客データを移送および処理することが合法であることを保証すること、(D) 顧客データ、本サービス、これらに関する顧客の義務違反に起因または関連するお客様およびすべての正規ユーザーとの間のに対応しこれを解決すること。本サービスは「現状有姿」の状態で提供されるものであり Slack はお客様に対して本サービスについて明示的にも黙示的にもいかなる表明または保証も行いません。

基本ルール

お客様は法定年齢を超えていなければなりません。

適用法によって禁じられていない限り、本サービスは、16 歳未満のユーザーを対象外としているため、利用するには 16 歳以上である必要があります。お客様は法定年齢を超えていること、および本サービスへは顧客によって意図的に招待されたことを表明するものとします。かかる表明のいずれかが真実でない場合、いかなる目的でも本サービスへアクセスしたり、本サービスを使用することはできません。なお、お客様は法律上の労働年齢でなければなりません。

利用中はルールを守ること

安全かつ生産的な仕事環境を確保するために、正規ユーザーは全員、当社の最新版利用ポリシーおよび顧客によって確立された該当するポリシーを遵守しなければなりません。不適切な行為やコンテンツを見かけた場合には、主要オーナーまたは雇用主まで報告してください。

利用の継続は顧客 (そして当社) 次第であること

ユーザー規約は、顧客の利用プランが失効または終了するまで、あるいは本サービスへのお客様のアクセスが顧客または当社によって終了されるまで、効力を有します。理由や時期に関わらずアカウントを解約されたい場合には、顧客までご相談ください。この理由には、ユーザー規約または利用ポリシーの更新内容に合意いただけない場合も含みます。

責任の限定

本契約、ユーザー規約、利用ポリシーまたは当社のその他のポリシーに対して違反があり、かかる違反が顧客による特定の顧客データの削除またはその他の行動により容易に是正されると当社が判断した場合には、当社は、通常、介入せずに顧客に行動をとるよう要請します。顧客が適切な措置を取らない場合、または当社、本サービス、正規ユーザーまたは第三者に危害が及ぶ可能性があると当社が判断した場合、当社は直接介入し、当社が適切とみなす行動 (アカウントの解約を含みます) をとることができます。当社もお客様も、原因が何であれ、それが契約責任、不法行為責任、または他の責任理論に基づくかを問わず、当事者が損害の可能性について事前に告知されていたかどうかにかかわらず、他方当事者に対して、逸失利益、収益損失、または間接的、特別、偶発的、派生的、保険的もしくは懲罰的損害について責任を負わないものとします。お客様が顧客にも該当する場合を除き (また、本契約に基づく当社の権利および救済方法を制限することなく)、お客様は、当社に対してユーザー規約違反に関する金銭的責任を負いません。ユーザー規約違反に関する当社のお客様に対する責任限度額は総額百ドル ($100) です。上述の免責事項は、準拠法により禁じられる範囲には適用されず、またいずれの当事者による衡平法上の権利を制限するものではありません。

消費者法の適用

Slack は企業および組織を対象としたビジネスコラボレーションツールであり、消費者目的には使用されません。法律で許可される最大限度まで、お客様は消費者法が適用されないことを認識しこれに同意するものとします。しかしながら何らかの消費者法 (例 : オーストラリアでの 2010 年競争・消費者法 (Cth)) が実際に適用され、適法に除外できない場合、ユーザー規約のいかなる項目もお客様の持つ法令の保証、権利、その他の救済方法を制限、除外または変更せず、また、当社の責任は (当社の選択により) 本サービスの交換、修理もしくは再供給または契約残余期間を対象にしたサブスクリプションの前払い料金の比例計算による顧客への払い戻しに限定されるものとします。

存続

「お客様、顧客と当社の関係」、「責任の限定」および「存続」の各項ならびに「一般条項」下に示されたすべての定めは、ユーザー規約の終了または満了後も有効に存続します。

一般条項

メールおよび Slack メッセージ

本契約に別段の定めがない限り、ユーザー規約に基づく通知はすべて電子メールによるものとしますが、当社は 代わりに正規ユーザーに対して本サービスを通じた通知 (例 : slackbot 通知) を行うこともできます。Slack への通知は feedback@slack.com へ送信するものとしますが、法的通知については、 必ず legal@slack.com へ送信するものとします。通知は、 (a) 電子メールにより送信された通知の場合には送信日の翌日、また (b) 本サービスを通じて送信された通知の場合には 送信日をもって正式に通知されたものとみなします。本契約に基づく通知は、 本契約の規定に従い顧客にのみ送付されます。

プライバシーポリシー

当社製品の使用および性能に関するデータの収集・使用方法についての詳しい情報は、当社プライバシーポリシーを参照してください。

変更

当社の事業展開に伴い、当社はユーザー規約または利用ポリシーを変更することがあります。当社がユーザー規約または利用ポリシーに重要な変更を加える場合には、その変更が有効となる前に、お客様のアカウントに登録されたメールアドレスへのメール送信または本サービスを通じたメッセージ送信のいずれかの方法により通知します。ユーザー規約の最新版は本ページで、またユーザー規約において参照される他のページの最新版については以下のページでいつでも確認することができます : 利用用ポリシーおよびプライバシーポリシー。ユーザー規約に重要な改訂があった場合は、当社からの通知に明記された日付をもって有効となるものとし、その他の変更はすべて変更が発表された日をもって効力を生じるものとします。お客様が変更の発効日以降に本サービスを使用した場合は、その使用をもって改訂後の条件に同意したものとみなされます。

権利放棄

当事者のいずれかがユーザー規約 (利用ポリシーを含みます) に定められた権利を行使しなかった場合、または行使を遅滞した場合も、その権利の放棄とはみなされません。ユーザー規約に基づく権利放棄は、その権利放棄する当事者の権限ある代表者による署名入りの書面によって行われない限り有効ではありません。

可分性

ユーザー規約 (利用ポリシーを含みます) は、準拠法において認められる最大限の範囲で執行されます。ユーザー規約の定めのいずれかが管轄裁判所により違法と判断された場合には、かかる定めは裁判所により修正され、法令が許容する範囲で元の定めの目的を最もよく達成できるよう解釈され、ユーザー規約のその他の定めは有効に存続するものとします。

譲渡

ユーザー規約 (利用ポリシーを含みます) に定められたお客様の権利を譲渡したり、お客様の義務を移転したりすることは、法の作用その他にかかわらず、書面による当社の事前の承諾 (不合理に保留されることはありません) を得ずにはできません。当社は、ユーザー規約 (参照により本契約に組み込まれたすべての条件を含みます) 全体を一体として、お客様の同意を得ずに、関連会社へ譲渡し、または合併、買収、企業再編もしくは当社資産の全部または大半の売却に関連して譲渡することができます。

準拠法、裁判地、料金

ユーザー規約 (最新版利用ポリシーを含みます) およびこれに起因または関連するすべての紛争は、抵触法の原則または国際物品売買契約に関する国際連合条約 (ウィーン売買条約) にかかわらず、本契約の準拠法に専ら準拠します。本契約の適用される裁判地にある裁判所は、ユーザー規約 (利用ポリシーを含みます)、その成立、解釈または執行に起因または関連する紛争を解決する専属的裁判管轄権を有します。

各当事者はかかる裁判所の専属的裁判管轄権を承諾しこれに従います。ユーザー規約に基づく権利行使のためのいかなる訴訟、その他の裁判手続においても、勝訴側当事者は自己の合理的な費用と弁護士報酬の補償を敗訴当事者から受ける権利を有します。

完全合意

ユーザー規約 (参照によりユーザー規約に組み込まれるすべての条件を含みます) は、当社とお客様との間の完全合意をなし、対象事項に関して過去またはユーザー規約締結と同時になされた書面または口頭によるすべての合意、提案または表明に優先します。ユーザー規約とユーザー規約において参照されるページの定めとの間に矛盾抵触がある場合は、ユーザー規約の規定が優先します。ただし、本契約とユーザー規約の間に矛盾抵触がある場合には、本契約の規定、ユーザー規約の定め、ユーザー規約において参照されるページ (例 : プライバシーポリシー) の順に優先するものとします。顧客は、正規ユーザーに対してかかる矛盾抵触を通知する責任を負うものとし、かかる通知の時までユーザー規約の定めは拘束力を有するものとします。

Slack にお問い合わせ

Slack のユーザー向けサービス利用規約についてご質問等ございましたら、いつでもお気軽に当社までご連絡ください。feedback@slack.com またはまたは以下の連絡先までお問い合わせください :

米国およびカナダの顧客向けに作成されたワークスペースを利用する顧客および正規ユーザー用 :

Slack Technologies

500 Howard Street

San Francisco, CA 94105

USA

米国およびカナダ以外にある顧客向けに作成されたワークスペースを利用する顧客および正規ユーザー用 :

Slack Technologies Limited

4th Floor, One Park Place

Hatch Street Upper

Dublin 2, Ireland