適合所有企業，服務從不間斷。
介紹 Slack Business+ 方案。
15 美元(每位上線使用者每個月的費用，以年計費)。或是，18 美元 (每位上線使用者每個月的費用，以月計費)。
AI 工作幫手加上進階管理控制，讓生產力更上一層樓
SSO 和佈建
將 Slack 與現有 SAML 2.0 身分提供者整合，確保團隊存取權受到保護。內建許多 SSO 提供者連線，也可以選擇使用自訂 SAML 解決方案。
AI 工作幫手
運用 AI 搜尋即時找到答案、透過對話和檔案獲取清晰的見解，以及利用匯總重要對話和最新資訊的個人化每日要點回顧，專注於處理重要工作。
24 小時全年無休支援
有問題嗎？我們希望你不會遇到問題，但萬一遇到了，你享有 24 小時全天候支援，且保證在四小時內獲得客戶體驗團隊的回應。
保留一點，便是保留很多
深入瞭解保留訊息
自訂保留訊息和封存的偏好設定，以符合公司遵守法律和規範的要求。自訂保留訊息設定，讓你根據需要彈性選擇要保留多少訊息記錄。你甚至可以保留訊息編輯和刪除的記錄。
許多人和你的情況一樣
全球有數百萬人使用 Slack，讓他們工作一蹴可成。
常見問題
Slack 內建 Azure、Okta、OneLogin 和 Centrify 的官方連接器。如果沒有列出你的身分提供者，可以選用我們的自訂 SAML 2.0 選項。進一步瞭解團隊設定 SSO 的資訊。
是，你可以將團隊升級為 Business+ 方案。在你為團隊啟用 SSO 之後，每個人會收到一封綁定的電子郵件，以利將非 SSO 帳號和 SSO 帳號合併。
沒錯！請 聯絡我們的客戶團隊 深入瞭解開立發票、資格，和我們接受的不同付款方法。
Slack 為分散式平台，因此意外事件很少會對所有 Slack 團隊造成影響。你可以造訪 https://slack-status.com 查看 slack.com 現在與過去的狀態，並瞭解有哪些相關服務。