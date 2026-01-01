Apenas negócios. O tempo todo.

Apresentamos o plano Business+ do Slack.
US$ 15 por usuário ativo, por mês, cobrado anualmente. Ou US$ 18 por usuário ativo, por mês, cobrado mensalmente.

Aumente a produtividade com trabalho otimizado por IA e controles de administrador aprimorados

SSO e provisionamento

Integre o Slack ao seu provedor de identidade SAML 2.0 atual para garantir acesso seguro à sua equipe. Conexões internas com vários provedores de SSO e a opção de usar sua solução SAML personalizada.

Trabalho com tecnologia de IA

Encontre respostas instantaneamente com a pesquisa da IA, que fornece insights claros de conversas e arquivos, e mantenha o foco com destaques diários personalizados que resumem as principais conversas e atualizações.

Suporte 24 horas

Tem algum problema? Esperamos que não. Mas se tiver, nossa equipe de experiência do cliente garante cobertura 24 horas por dia e respostas em até quatro horas.

Ilustração de duas pessoas trabalhando juntas

Exportações de dados

Atua em um setor regulamentado ou tem a obrigação legal de arquivar mensagens? Os proprietários do workspace podem solicitar acesso ao histórico de mensagens completo do Slack, incluindo mensagens de canais privados e mensagens diretas.

No Slack, também estamos comprometidos a ajudar nossos clientes a cumprir as leis de privacidade e proteção de dados, como o GDPR.

Saiba mais sobre:  Exportações de dados | Política do GDPR
Ilustração abstrata de um artista e um trabalhador do conhecimento

Salve o que quiser

Personalize suas preferências de arquivo e retenção de mensagens para se adaptar aos requisitos jurídicos e regulamentares da sua empresa. As configurações personalizadas de retenção de mensagens têm opções flexíveis que permitem salvar o que você quiser do histórico de mensagens. Você pode até manter os registros de edição e exclusão de mensagens.

Saiba mais sobre a retenção de mensagens
Ilustração abstrata de um painel de segurança

Nosso compromisso com a segurança e com seus dados

O Slack leva a sério a proteção de dados e a privacidade. Como uma empresa baseada na nuvem com acesso aos dados mais valiosos dos nossos clientes, criamos padrões elevados de segurança.

Temos certificações de segurança reconhecidas internacionalmente, como a ISO 27001 (sistema de gestão da segurança da informação) e a ISO 27018 (proteção de dados pessoais na nuvem).

Saiba mais sobre: Segurança | Privacidade | Política do GDPR

Você está bem acompanhado

Para milhões de pessoas em todo o mundo, o Slack é onde o trabalho acontece.

Ler histórias de clientes

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  • T Mobile
  • OpenAI
  • Lyft

Perguntas mais frequentes

O Slack tem conectores internos oficiais para Azure, Okta, OneLogin e Centrify. Se o provedor de identidade não for um desses, você poderá usar nossa opção SAML 2.0 personalizada. Leia mais sobre a configuração do SSO para sua equipe.

Sim, é possível fazer upgrade da equipe para o plano Business+. Após ativar o SSO para a equipe, todos receberão um e-mail de associação que combinará as contas SSO com as não SSO.

Sim. Entre em contato com Entre em contato com nossa equipe de contas para saber mais sobre o faturamento, a qualificação e os diferentes métodos de pagamentos que aceitamos.

Como o Slack é uma plataforma distribuída, é difícil que todas as equipes sejam afetadas quando ocorre um incidente. Você pode ver o status atual e histórico do slack.com, além de todos os serviços relacionados, em https://slack-status.com.