Apenas negócios. O tempo todo.
Apresentamos o plano Business+ do Slack.
US$ 15 por usuário ativo, por mês, cobrado anualmente. Ou US$ 18 por usuário ativo, por mês, cobrado mensalmente.
Aumente a produtividade com trabalho otimizado por IA e controles de administrador aprimorados
SSO e provisionamento
Integre o Slack ao seu provedor de identidade SAML 2.0 atual para garantir acesso seguro à sua equipe. Conexões internas com vários provedores de SSO e a opção de usar sua solução SAML personalizada.
Trabalho com tecnologia de IA
Encontre respostas instantaneamente com a pesquisa da IA, que fornece insights claros de conversas e arquivos, e mantenha o foco com destaques diários personalizados que resumem as principais conversas e atualizações.
Suporte 24 horas
Tem algum problema? Esperamos que não. Mas se tiver, nossa equipe de experiência do cliente garante cobertura 24 horas por dia e respostas em até quatro horas.
Exportações de dados
Atua em um setor regulamentado ou tem a obrigação legal de arquivar mensagens? Os proprietários do workspace podem solicitar acesso ao histórico de mensagens completo do Slack, incluindo mensagens de canais privados e mensagens diretas.
No Slack, também estamos comprometidos a ajudar nossos clientes a cumprir as leis de privacidade e proteção de dados, como o GDPR.
Salve o que quiser
Personalize suas preferências de arquivo e retenção de mensagens para se adaptar aos requisitos jurídicos e regulamentares da sua empresa. As configurações personalizadas de retenção de mensagens têm opções flexíveis que permitem salvar o que você quiser do histórico de mensagens. Você pode até manter os registros de edição e exclusão de mensagens.
Nosso compromisso com a segurança e com seus dados
O Slack leva a sério a proteção de dados e a privacidade. Como uma empresa baseada na nuvem com acesso aos dados mais valiosos dos nossos clientes, criamos padrões elevados de segurança.
Temos certificações de segurança reconhecidas internacionalmente, como a ISO 27001 (sistema de gestão da segurança da informação) e a ISO 27018 (proteção de dados pessoais na nuvem).
Saiba mais sobre: Segurança | Privacidade | Política do GDPR
Você está bem acompanhado
Para milhões de pessoas em todo o mundo, o Slack é onde o trabalho acontece.
Perguntas mais frequentes
O Slack tem conectores internos oficiais para Azure, Okta, OneLogin e Centrify. Se o provedor de identidade não for um desses, você poderá usar nossa opção SAML 2.0 personalizada. Leia mais sobre a configuração do SSO para sua equipe.
Sim, é possível fazer upgrade da equipe para o plano Business+. Após ativar o SSO para a equipe, todos receberão um e-mail de associação que combinará as contas SSO com as não SSO.
Sim. Entre em contato com Entre em contato com nossa equipe de contas para saber mais sobre o faturamento, a qualificação e os diferentes métodos de pagamentos que aceitamos.
Como o Slack é uma plataforma distribuída, é difícil que todas as equipes sejam afetadas quando ocorre um incidente. Você pode ver o status atual e histórico do slack.com, além de todos os serviços relacionados, em https://slack-status.com.