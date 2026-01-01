Business a 360 gradi. Sempre e ovunque.
Presentazione del piano Business+ di Slack
15 $ per utente attivo al mese, con fatturazione annuale. Oppure 18 $ per utente attivo al mese, con fatturazione mensile.
Aumenta la produttività con il lavoro potenziato dall’IA e controlli amministrativi avanzati
SSO e Provisioning
Integra Slack con il tuo provider di identità SAML 2.0 esistente per garantire l’accesso sicuro al tuo team. Connessioni integrate a vari provider SSO e un’opzione per utilizzare la tua soluzione SAML personalizzata.
Lavoro potenziato dall’IA
Trova risposte immediate con la ricerca basata sull'IA, che fornisce informazioni chiare da conversazioni e file, e mantieni la concentrazione con sintesi quotidiane personalizzate che riassumono le conversazioni e gli aggiornamenti chiave.
Assistenza 24/7
Hai un problema? Speriamo di no, ma se è così puoi usufruire di una copertura 24/7 con risposta garantita entro quattro ore da parte del nostro team di esperti nel supporto clienti.
Esportazioni di dati
Fai parte di un settore regolamentato o hai obblighi legali in merito all’archiviazione di messaggi? I proprietari dell’area di lavoro possono richiedere l’accesso all’intera cronologia di messaggi di Slack, inclusi i messaggi diretti e quelli su canali privati.
Slack si impegna inoltre ad aiutare i propri clienti a rispettare gli obblighi in materia di privacy e protezione dei dati, come il regolamento GDPR.
Sempre con te, per quanto tempo vorrai
Personalizza le preferenze di archiviazione e conservazione messaggi in base ai requisiti legali e normativi della tua azienda. Le impostazioni personalizzate di conservazione messaggi offrono opzioni flessibili che ti permetteranno di mantenere la cronologia dei messaggi per quanto tempo vorrai. Puoi anche conservare i registri di modifica ed eliminazione dei messaggi.
Il nostro impegno verso la sicurezza e i tuoi dati
In Slack, privacy e protezione dei dati sono importanti. La nostra azienda basata sul cloud e responsabile di alcuni tra i dati più importanti dei nostri clienti ha definito standard elevati per la sicurezza.
Abbiamo ricevuto certificazioni di sicurezza riconosciute a livello internazionale per ISO 27001 (sistema di gestione della sicurezza delle informazioni) e ISO 27018 (per la protezione dei dati personali nel cloud).
Scopri di più su: Sicurezza | Privacy | Regolamento GDPR
Sei in buona compagnia
Milioni di persone in tutto il mondo scelgono Slack per lavorare.
Domande frequenti
Slack include connettori ufficiali integrati per Azure, Okta, OneLogin e Centrify. Se il tuo provider di identità non è elencato, puoi scegliere di utilizzare la nostra opzione SAML 2.0 personalizzata. Scopri di più su come configurare la funzione SSO per il tuo team.
Sì, puoi eseguire l’aggiornamento del tuo team al piano Business+. Dopo aver abilitato SSO per il team, i membri riceveranno un’e-mail di associazione che collegherà gli account senza SSO a quelli provvisti della funzione.
Sì! Contatta il nostro team degli account per scoprire di più sulla fatturazione, sull’idoneità e sui vari metodi di pagamento accettati.
Slack è una piattaforma distribuita. È raro che, durante un incidente, vengano coinvolti tutti i team Slack. Puoi visualizzare lo stato pregresso e attuale di slack.com e di tutti i servizi correlati all’indirizzo https://slack-status.com.