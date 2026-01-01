규제를 받는 업계에 종사하시거나 법적으로 메시지를 보관해야 할 의무가 있으신가요? 워크스페이스 소유자는 비공개 채널 메시지 및 다이렉트 메시지를 포함한 전체 Slack 메시지 내역에 액세스할 수 있습니다.

또한 Slack은 고객들이 GDPR 등의 개인 정보 보호 및 데이터 보호 의무를 이행할 수 있도록 지원하기 위해 노력하고 있습니다.