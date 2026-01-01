모든 기업이 언제든지 사용할 수 있는 플랜
Slack Business+ 플랜을 소개합니다.
매년 청구되는 경우, 매월 활성 사용자당 US$15. 또는 매월 청구되는 경우, 매월 활성 사용자당 US$18.
AI 기반 작업 및 향상된 관리자 제어 기능으로 생산성 확장
SSO 및 프로비저닝
Slack을 기존의 SAML 2.0 ID 공급자와 통합해 팀에 대한 보안 액세스를 보장합니다. 많은 SSO 공급자를 연결할 수 있는 커넥터가 내장되어 있으며 사용자 지정 SAML 솔루션을 사용할 수 있는 옵션이 제공됩니다.
AI 기반 업무
대화와 파일에서 명확한 인사이트를 제공하는 AI 검색으로 즉시 답을 찾고, 주요 대화와 업데이트를 요약한 맞춤형 매일 한 눈에 정리를 통해 집중력을 유지하세요.
연중무휴 지원
문제가 있으신가요? 문제를 겪지 않으시기를 바라지만, 문제가 발생한다면 고객 경험 팀의 연중무휴 지원 및 4시간 이내 응답 보장 서비스를 받으실 수 있습니다.
보관 규모를 자유자재로
회사의 법률 및 규제 요건에 맞춰 메시지 보존 및 보관 기본 설정을 커스터마이즈하세요. 사용자 지정 메시지 보존 설정은 원하는 경우 메시지 내역을 많이 보관하거나 적게 보관할 수 있는 유연한 옵션을 제공합니다. 메시지 편집 및 삭제 로그도 보관할 수 있습니다.
Slack으로 업무 효율을 높이는 기업
전 세계 수백만 명에게 있어서, Slack은 업무가 이루어지는 곳입니다.
일반적으로 묻는 질문
Slack에는 Azure, Okta, OneLogin 및 Centrify를 연결할 수 있는 공식 내장 커넥터가 있습니다. ID 공급자가 목록에 없으면 사용자 지정 SAML 2.0 옵션을 사용할 수 있습니다. 나의 팀을 위해 SSO를 설정하는 방법을 자세히 읽어보세요.
네, 팀을 Business+ 플랜으로 업그레이드할 수 있습니다. 팀을 위해 SSO를 활성화하면, 모든 팀원이 비 SSO 계정을 SSO 계정에 병합하는 바인딩 이메일을 받게 됩니다.
네! 인보이스 발행, 자격 요건, Slack에서 허용하는 다양한 결제 방법에 대해 자세히 알아보려면 어카운트 팀에 문의에 문의하세요.
Slack은 분산형 플랫폼이므로 특정 오류가 모든 Slack팀에게 영향을 미치는 경우는 드뭅니다. https://slack-status.com에서 slack.com의 현재 및 과거 상태와 모든 관련 서비스를 볼 수 있습니다.