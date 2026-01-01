Toda tu empresa. En todo momento.
Presentación del plan Business+ de Slack.
15 USD por usuario activo al mes, facturado anualmente. O bien, 18 USD por usuario activo al mes, facturado mensualmente.
Mejora la productividad con trabajo impulsado por IA y controles de administración mejorados
SSO y gestión de usuarios
Integra Slack con tu proveedor de identidad SAML 2.0 actual y consigue un acceso seguro para tu equipo. Conexiones integradas con muchos proveedores de autenticación y la opción de utilizar tu solución SAML personalizada.
Trabajo impulsado por IA
Encuentra respuestas al instante con la búsqueda de IA, ofreciendo información clara de conversaciones y archivos, y céntrate en tu trabajo con síntesis diarias personalizadas que resumen las conversaciones y novedades más importantes.
Asistencia 24/7
¿Tienes algún problema? No queremos que ocurra, pero si es así, nuestro equipo de experiencia del cliente te garantiza una cobertura durante las 24 horas del día, 7 días a la semana, y una respuesta en cuatro horas o menos.
Exportación de datos
¿Perteneces a un sector regulado o tienes la obligación legal de archivar tus mensajes? Los propietarios del espacio de trabajo pueden solicitar el acceso a su historial completo de mensajes, incluidos los mensajes de canales cerrados y los mensajes directos.
En Slack también nos hemos comprometido a ayudar a nuestros clientes a cumplir sus obligaciones relativas a la privacidad y la protección de datos, como el RGPD.
Guarda lo que quieras
Personaliza la retención de mensajes y las preferencias de archivo para que se adapten a los requisitos regulatorios y legales de tu empresa. Con los ajustes de retención de mensajes personalizados, dispones de opciones flexibles que te permiten guardar lo que quieras de tu historial de mensajes. Incluso puedes conservar registros de eliminación y edición de mensajes.
Nuestro compromiso con la seguridad y tus datos
Slack se toma muy en serio la privacidad y protección de tus datos. Somos una empresa que almacena información en la nube y sabemos que nuestros clientes nos han confiado datos muy valiosos, por lo que nos hemos puesto la vara muy alta en lo que se refiere a seguridad.
Hemos recibido certificaciones de seguridad reconocidas internacionalmente, como ISO 27001 (sistema de gestión de la seguridad de la información) e ISO 27018 (protección de datos personales en la nube).
Obtén más información sobre: Seguridad | Privacidad | Política de GDPR
Estás en buena compañía
Slack es el motor del trabajo de millones de personas en todo el mundo.
Preguntas frecuentes
Slack tiene conectores integrados oficiales para Azure, Okta, OneLogin y Centrify. Si tu proveedor de identidad no aparece en la lista, puedes elegir nuestra opción SAML 2.0 personalizada. Consulta más información sobre configurar el inicio de sesión único para tu equipo.
Sí, puedes ascender a tu equipo al plan Business+. Cuando actives el inicio de sesión único para tu equipo, todo el mundo recibirá un correo de vinculación que fusionará las cuentas sin inicio de sesión único con las que sí lo tengan.
¡Sí! Ponte en contacto con nuestro equipo de cuentas para que te informen sobre la facturación, la elegibilidad y los diferentes métodos de pago que aceptamos.
Slack es una plataforma distribuida. Por eso, es muy poco habitual que todos los equipos de Slack se vean afectados cuando se produce alguna incidencia. Puedes ver el estado actual e histórico de slack.com y todos los servicios relacionados en este enlace: https://slack-status.com.