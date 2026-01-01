¿Perteneces a un sector regulado o tienes la obligación legal de archivar tus mensajes? Los propietarios del espacio de trabajo pueden solicitar el acceso a su historial completo de mensajes, incluidos los mensajes de canales cerrados y los mensajes directos.

En Slack también nos hemos comprometido a ayudar a nuestros clientes a cumplir sus obligaciones relativas a la privacidad y la protección de datos, como el RGPD.