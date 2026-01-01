Immer im Geschäft. Rund um die Uhr.
Der neue Business+ Plan von Slack.
15 USD pro aktivem Benutzer/aktiver Benutzerin und Monat bei jährlicher Abrechnung. Oder 18 USD pro aktivem Benutzer/aktiver Benutzerin und Monat bei monatlicher Abrechnung.
Steigere die Produktivität mit KI-gestützter Arbeit und verbesserten Admin-Steuerelementen
SSO und Zugriffsrechte
Integriere Slack mit deinem vorhandenen SAML 2.0-Identitäts-Provider, damit dein Team sicher auf Slack zugreifen kann. Außerdem gibt es integrierte Verbindungen zu vielen SSO-Anbietern und eine Option zur Konfiguration deiner eigenen benutzerdefinierten SAML-Lösung.
KI-gestützte Arbeit
Finde sofort Antworten mit der KI-Suche, die klare Einblicke in Unterhaltungen und Dateien liefert, und bleibe konzentriert mit personalisierten täglichen Übersichten, die die wichtigsten Unterhaltungen und Updates zusammenfassen.
Support rund um die Uhr
Gibt es ein Problem? Wir hoffen natürlich, dass alles immer reibungslos klappt, aber falls du doch mal Hilfe brauchst, kannst du unseren Support rund um die Uhr in Anspruch nehmen und erhältst garantiert innerhalb von vier Stunden eine Antwort von unserem Support-Team.
Datenexporte
Dein Unternehmen ist in einer stark regulierten Branche tätig oder gesetzlich dazu verpflichtet, Nachrichten zu archivieren? Workspace-Inhaberinnen und -Inhaber erhalten auf Anfrage Zugriff auf den gesamten Nachrichtenverlauf bei Slack, einschließlich Nachrichten aus Geschlossenen Channels und Direktnachrichten.
Wir bei Slack sind außerdem bestrebt, unsere Kunden bei der Einhaltung ihrer eigenen Verpflichtungen im Hinblick auf Privatsphäre und Datenschutz, wie z. B. der DSGVO, zu unterstützen.
Datenaufbewahrung – so flexibel wie nie
Du kannst deine Einstellungen für die Nachrichtenaufbewahrung und -archivierung individuell an die rechtlichen und regulatorischen Anforderungen deines Unternehmens anpassen. Dank der benutzerdefinierten Einstellungen zur Nachrichtenaufbewahrung kannst du ganz flexibel selbst festlegen, wie viele Nachrichten gespeichert werden sollen. Du kannst sogar Logs über Bearbeitungen und Löschungen von Nachrichten aufbewahren.
Unsere Maßnahmen für Sicherheit und Datenschutz
Slack nimmt die Themen Privatsphäre und Datenschutz sehr ernst. Da wir ein Cloud-basiertes Unternehmen sind, dem einige der wertvollsten Daten unserer Kunden anvertraut sind, legen wir in puncto Sicherheit die Messlatte hoch.
Wir haben international anerkannte Sicherheitszertifizierungen gemäß ISO 27001 (Management-System für die Informationssicherheit) und ISO 27018 (für den Schutz persönlicher Daten in der Cloud) erhalten.
Mehr Infos über: Sicherheit | Datenschutz | DSGVO-Richtlinie
Du befindest dich in bester Gesellschaft
Für Millionen Menschen auf der ganzen Welt ist Slack der Ort, an dem alle einfach zusammenarbeiten.
Häufig gestellte Fragen
Slack hat offizielle integrierte Vernetzungs-Apps für Azure, Okta, OneLogin und Centrify. Wenn dein Identitäts-Provider hier nicht aufgelistet ist, kannst du auch unsere Option für benutzerdefiniertes SAML 2.0 verwenden. Mehr Infos über die Einrichtung von Einmaligem Anmelden (SSO) für dein Team findest du hier.
Ja, du kannst ein Upgrade deines Teams auf den Business+ Plan vornehmen. Nachdem du SSO für dein Team aktiviert hast, erhält jeder eine Bindungs-E-Mail, wodurch die Nicht-SSO-Accounts mit den SSO-Accounts zusammengeführt werden.
Ja! Bitte kontaktiere unser Account-Team, um mehr über die Abrechnung, die Qualifizierung und die von uns akzeptierten Zahlungsweisen zu erfahren.
Slack ist eine verteilte Plattform, und es sind selten alle Slack-Teams von einem Vorfall betroffen. Alle aktuellen und früheren Statusmeldungen von slack.com und sämtlichen zugehörigen Services kannst du unter https://status.slack.com/ einsehen.