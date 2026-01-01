Une solution globale et permanente.
Présentation du forfait Business+ de Slack
15 $ US par utilisateur actif, par mois, facturé annuellement. Ou 18 $ US par utilisateur actif, par mois, facturé mensuellement.
Augmenter la productivité grâce à un travail alimenté par l’IA et à des contrôles administratifs améliorés
Authentification unique et avantages
Intégrez Slack à votre fournisseur d’identité SAML 2.0 existant afin de garantir un accès sécurisé à votre équipe. Des connexions intégrées à plusieurs fournisseurs d’authentification unique et une option pour utiliser votre solution SAML personnalisée.
Travail alimenté par l’IA
Trouvez des réponses instantanément grâce à la recherche d’IA, qui fournit des informations claires sur les conversations et les fichiers, et restez concentré(e) grâce à des récaps quotidiens personnalisés qui résument les principales conversations et nouveautés.
Assistance en continu
Vous rencontrez des difficultés ? Sachez que vous pouvez toujours compter sur notre service d’assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec un temps de réponse garanti de 4 heures ou moins.
Exportation des données
Votre activité dépend d’un secteur réglementé ou vous êtes légalement tenu(e) d’archiver vos messages ? Les propriétaires d’espace de travail peuvent demander à accéder à l’intégralité de l’historique des messages (ce qui inclut les messages des canaux privés et les messages directs).
Slack s’engage également à aider ses clients à respecter leurs obligations en matière de confidentialité et de protection des données (le RGPD, par exemple).
Conserver un peu ou beaucoup de données ?
Personnalisez vos préférences en matière de conservation et d'archivage des messages en fonction des exigences juridiques et réglementaires de votre entreprise. Les paramètres personnalisés de conservation des messages vous permettent de définir la durée pendant laquelle l'historique des messages est conservé. Vous pouvez même conserver les journaux de modification et de suppression des messages.
Notre engagement envers la sécurité et vos données
Slack prend très au sérieux la confidentialité et la protection des données. En tant qu’entreprise basée sur le cloud et manipulant certaines des données les plus précieuses de nos clients, nous avons établi des normes élevées de sécurité.
Nous avons obtenu les certifications de sécurité ISO 27001 (système de gestion de sécurité de l’information) et ISO 27018 (protection des données à caractère personne dans le cloud) qui sont reconnues internationalement.
En savoir plus sur : Sécurité | Confidentialité | Politique du RGPD
Vous êtes en bonne compagnie
Pour des millions de personnes, le monde du travail est sur Slack.
Questions fréquemment posées
Slack dispose de connecteurs intégrés officiels pour Azure, Okta, OneLogin et Centrify. Si votre fournisseur d'identité ne figure pas dans cette liste, vous pouvez choisir d'utiliser notre option SAML 2.0 personnalisée. En savoir plus sur la configuration de l'authentification unique pour votre équipe.
Oui, vous pouvez faire passer votre équipe au forfait Business+. Lorsque vous activez l’authentification unique pour votre équipe, tous ses membres reçoivent un e-mail de rattachement qui fusionne les comptes n’utilisant pas l’authentification unique à ceux qui l’utilisent.
Oui ! Veuillez contacter notre équipe Comptes pour en savoir plus sur la facturation, l’éligibilité et les différents modes de paiement acceptés.
Slack étant une plateforme distribuée, il est rare que les incidents affectent toutes les équipes Slack. Vous pouvez consulter l’état actuel et passé de slack.com et de tous ses services associés à l’adresse https://slack-status.com.