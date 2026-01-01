Votre activité dépend d’un secteur réglementé ou vous êtes légalement tenu(e) d’archiver vos messages ? Les propriétaires d’espace de travail peuvent demander à accéder à l’intégralité de l’historique des messages (ce qui inclut les messages des canaux privés et les messages directs).

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