按年计费，每位在线用户每月 US$15。或者按月计费，每位在线用户每月 US$18。

通过 AI 驱动型工作和增强的管理员控件来大幅提升工作效率

SSO 和配置

将 Slack 与你现有的 SAML 2.0 身份提供程序集成，以确保对团队的安全访问。与许多 SSO 身份提供程序的内置连接以及使用自己的自定义 SAML 解决方案的选项。

AI 驱动型工作

通过 AI 搜索即时获取答案，从对话和文件中提取清晰洞见，并借助个性化的每日摘要聚焦重点对话与最新动态，助你保持专注。

全天候支持

遇到问题？我们希望您不会遇到任何问题，但是如果遇到了，我们的客户体验团队将会为您提供全天候服务，并在 4 小时或更短的时间内保证您得到答复。

数据导出

处于受监管的行业或是有法律义务来归档消息？工作区拥有者可请求访问他们完整的 Slack 消息历史记录，包括私人频道消息和私信。

Slack 还致力于帮助客户履行其隐私和数据保护义务，包括 GDPR。

保留一点，保留很多

自定义你消息留存和归档首选项，以符合公司的法律和法规要求。自定义消息留存设置为你提供了灵活的选项，让你可以根据需要随意保留任意数量的消息历史记录。甚至还可以保留消息编辑和删除的日志。

我们致力于保证安全，保护你的数据

Slack 重视隐私和数据保护。作为受托为客户保管其最有价值数据的云端公司，我们已经设定了高安全性标准。

我们已获得国际认可的 ISO 27001（信息安全管理系统）和 ISO 27018（用于保护云端个人数据）安全认证。

你正享受优势合作

对于世界上数百万人来说，Slack 是开展工作的平台。

常见问题

Slack 拥有 Azure、Okta、OneLogin 和 Centrify 的官方内置连接程序。如果你的身份提供程序不是其中任何一个，你可以选择使用我们的自定义 SAML 2.0 选项。阅读有关为团队设置 SSO 的更多信息。

可以，你可以将自己的团队升级至企业增强套餐。在为你的团队启用 SSO 之后，每个人都会收到一封绑定电子邮件。该电子邮件会将非 SSO 帐户合并到 SSO 帐户。

是的！请联系我们的客户团队，了解有关发票、资格和我们接受的不同付款方式的更多信息。

Slack 是一个分布式平台，在任何特定事件发生期间，几乎不会发生所有 Slack 团队都受到影响的情况。你可以访问 https://slack-status.com 查看 slack.com 的当前和历史状态，以及所有相关服务。