各类业务。每时每刻。
Slack 企业增强套餐隆重登场。
按年计费，每位在线用户每月 US$15。或者按月计费，每位在线用户每月 US$18。
通过 AI 驱动型工作和增强的管理员控件来大幅提升工作效率
SSO 和配置
将 Slack 与你现有的 SAML 2.0 身份提供程序集成，以确保对团队的安全访问。与许多 SSO 身份提供程序的内置连接以及使用自己的自定义 SAML 解决方案的选项。
AI 驱动型工作
通过 AI 搜索即时获取答案，从对话和文件中提取清晰洞见，并借助个性化的每日摘要聚焦重点对话与最新动态，助你保持专注。
全天候支持
遇到问题？我们希望您不会遇到任何问题，但是如果遇到了，我们的客户体验团队将会为您提供全天候服务，并在 4 小时或更短的时间内保证您得到答复。
保留一点，保留很多
自定义你消息留存和归档首选项，以符合公司的法律和法规要求。自定义消息留存设置为你提供了灵活的选项，让你可以根据需要随意保留任意数量的消息历史记录。甚至还可以保留消息编辑和删除的日志。
你正享受优势合作
对于世界上数百万人来说，Slack 是开展工作的平台。
常见问题
Slack 拥有 Azure、Okta、OneLogin 和 Centrify 的官方内置连接程序。如果你的身份提供程序不是其中任何一个，你可以选择使用我们的自定义 SAML 2.0 选项。阅读有关为团队设置 SSO 的更多信息。
可以，你可以将自己的团队升级至企业增强套餐。在为你的团队启用 SSO 之后，每个人都会收到一封绑定电子邮件。该电子邮件会将非 SSO 帐户合并到 SSO 帐户。
是的！请联系我们的客户团队，了解有关发票、资格和我们接受的不同付款方式的更多信息。
Slack 是一个分布式平台，在任何特定事件发生期间，几乎不会发生所有 Slack 团队都受到影响的情况。你可以访问 https://slack-status.com 查看 slack.com 的当前和历史状态，以及所有相关服务。