規制の厳しい業界や、メッセージ保存への法的義務がある場合もお任せください。チームのオーナーは、プライベートチャンネルのメッセージやダイレクトメッセージも含めた Slack 上の全メッセージ履歴の閲覧を申請することができます。

さらに Slack では、ユーザー企業の皆さまが GDPR などのプライバシーまたはデータ保護義務を遵守できるようサポートしています。