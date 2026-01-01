いつでも、どんなビジネスにも対応

アクティブユーザー 1 人当たり月額US$15（年払い）。または、アクティブユーザー 1 人当たり月額US$18（月払い）。

AI を活用して仕事をし、強化された管理者コントロールを使用して、生産性を高めましょう

SSO とプロビジョニング

チームへの安全なアクセスを確保するために既存の SAML 2.0 ID プロバイダを Slack と連携させましょう。多くの SSO プロバイダにビルトインで接続できるほか、独自のカスタム SAML ソリューションも利用できます。

AI を活用して仕事をする

AI 検索で答えを即座に見つけ、会話やファイルから明確なインサイトを得ることができます。また、主な会話や最新情報の要約が記載されているパーソナライズされた毎日のまとめで、集中を維持できます。

年中無休・24 時間のサポート

何かお困りですか？そんな時は 24 時間 365 日対応の Slack サポートにご連絡ください。カスタマーエクスペリエンスチームが 4 時間以内に必ず折り返します。

データのエクスポート

規制の厳しい業界や、メッセージ保存への法的義務がある場合もお任せください。チームのオーナーは、プライベートチャンネルのメッセージやダイレクトメッセージも含めた Slack 上の全メッセージ履歴の閲覧を申請することができます。

さらに Slack では、ユーザー企業の皆さまが GDPR などのプライバシーまたはデータ保護義務を遵守できるようサポートしています。

保存ポリシーも自由自在

自社の法的要件や規制に合わせてメッセージの保存ポリシーとアーカイブの環境設定をカスタマイズできます。メッセージの保存ポリシー設定から、保存したいメッセージの量を自社に合わせて設定しましょう。メッセージの編集や削除のログも保存可能です。

安全とデータへの責任

Slack は、ユーザー企業の皆さまの機密データを預かるクラウドベースの企業として、皆さまのプライバシーやデータ保護を重視し、高いセキュリティ基準を設けています。

また Slack は、ISO 27001（情報セキュリティマネジメントシステム）や ISO 27018（クラウドにおける個人データの保護）などの国際的に認知されたセキュリティ認証を取得しています。

よくあるご質問

Slack には、Azure、Okta、OneLogin、Centrify 対応の公式コネクタが組み込まれています。お使いの ID プロバイダが公式コネクタにない場合は、Slack のカスタム SAML 2.0 オプションを使用できます。詳しくは、チームの SSO の設定を参照してください。

はい、チームをビジネスプラスプランにアップグレードできます。チームの SSO を有効化すると、非 SSO アカウントを SSO アカウントに統合するバインディングメールがチームメンバー全員に送信されます。

はい！請求方法、利用資格、利用できるお支払い方法について詳くはSlack のアカウントチームにお問い合わせください。

Slack は分散プラットフォームであり、問題が発生しても Slack チームのすべてに影響することはめったにありません。slack.com と関連サービスすべての現在または過去の月間稼働率統計は https://slack-status.com から参照できます。