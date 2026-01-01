Toda tu empresa. En todo momento.
Presentamos el plan Business+ de Slack.
USD 15 por usuario activo al mes, facturado anualmente. O bien, USD 18 por usuario activo al mes, facturado mensualmente.
Escala la productividad con trabajo potenciado por IA y controles mejorados de administración
SSO y administración de usuarios
Integra Slack con tu proveedor de identidad SAML 2.0 actual y consigue un acceso seguro para tu equipo. Conexiones integradas con muchos proveedores de autenticación y la opción de utilizar tu solución SAML personalizada.
Tareas basadas en IA
Encuentra respuestas al instante con la búsqueda con IA, que te brinda información clara extraída de conversaciones y archivos, y concéntrate en tu trabajo con síntesis diarias personalizadas que resumen conversaciones y actualizaciones clave.
Asistencia 24/7
¿Tienes algún problema? No queremos que ocurra, pero si es así, nuestro equipo de experiencia del cliente te garantiza una cobertura durante las 24 horas del día, 7 días a la semana, y una respuesta en cuatro horas o menos.
Exportación de datos
¿Perteneces a un sector regulado o tienes la obligación legal de archivar tus mensajes? Los propietarios del espacio de trabajo pueden solicitar el acceso a su historial completo de mensajes, incluidos los mensajes de canales privados y los mensajes directos.
En Slack también nos comprometimos a ayudar a nuestros clientes a cumplir sus obligaciones relativas a la privacidad y la protección de datos, como el RGPD.
Guarda lo que quieras
Personaliza la conservación de mensajes y las preferencias de archivo para que se adapten a los requisitos normativos y legales de tu empresa. Con los ajustes de conservación de mensajes personalizados, dispones de opciones flexibles que te permiten guardar lo que quieras de tu historial de mensajes. Incluso puedes conservar registros de eliminación y edición de mensajes.
Nuestro compromiso con la seguridad y tus datos
Slack se toma muy en serio la privacidad y protección de tus datos. Somos una empresa que almacena información en la nube y sabemos que nuestros clientes nos confían datos muy valiosos, por lo que nos hemos puesto la vara muy alta en lo que se refiere a seguridad.
Contamos con certificaciones de seguridad reconocidas internacionalmente, como ISO 27001 (sistema de administración de la seguridad de la información) e ISO 27018 (protección de datos personales en la nube).
Obtén más información sobre: Seguridad | Privacidad | Política de GDPR
Estás en buena compañía
Slack es el motor del trabajo de millones de personas en todo el mundo.
Preguntas habituales
Slack tiene conectores oficiales integrados para Azure, Okta, OneLogin y Centrify. Si tu proveedor de identidad no aparece en la lista, puedes elegir nuestra opción SAML 2.0 personalizada. Consulta más información sobre la configuración del inicio de sesión único para tu equipo.
Sí, puedes hacer que tu equipo cambie al plan Business+. Cuando actives el SSO para tu equipo, todos recibirán un correo electrónico de vinculación que fusionará las cuentas sin inicio de sesión único con las que sí lo tengan.
¡Sí! Ponte en contacto con nuestro equipo de cuentas para que te informen sobre la facturación, la admisibilidad y los diferentes métodos de pago que aceptamos.
Slack es una plataforma distribuida, por lo que es muy extraño que, si se produce una incidencia, todos los equipos de Slack se vean afectados. Puedes consultar el estado actual e histórico de slack.com y todos sus servicios relacionados en https://slack-status.com.