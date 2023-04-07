Erfüllung im Beruf, gelebte Unternehmenswerte, regelmäßige Weiterbildungen, flexible Arbeitsmodelle – das erwarten Mitarbeiter:innen der jüngeren Generationen heutzutage von Arbeitgebern. Immaterielle Benefits, die den Arbeitsalltag angenehmer gestalten, nehmen in der modernen, hybriden Arbeitswelt oft einen höheren Stellenwert ein als das Gehalt. Wenn du es schaffst, diese Erwartungen zu erfüllen, profitierst du als Führungskraft von motivierten Teammitgliedern, die sich authentisch engagieren, eine stärkere Bindung zu deinem Unternehmen aufbauen und produktiver arbeiten. Hier erfährst du, wie es dir gelingt, deine Mitarbeiter:innen zu

motivieren, ohne Geld auszugeben.

Warum intrinsische Beweggründe länger motivieren

Motivation umfasst alle Beweggründe oder Einflüsse, die uns zu einer

bestimmten Handlungsweise anregen. Die Psychologie unterscheidet zwischen

intrinsischen und extrinsischen Faktoren: Extrinsische Motivation am

Arbeitsplatz wird durch äußere Aspekte wie das Gehalt oder ein System aus

Belohnungen für gute Leistungen und negativen Folgen für Fehler erreicht.

Intrinsische Motivation kommt aus dem Inneren und ist deshalb wesentlich

stärker. Das kann beispielsweise die Freude daran sein, im Job ständig

etwas Neues zu lernen. Wenn du als Führungskraft deinen Teammitgliedern

Anreize bieten kannst, die ihre intrinsische Motivation ansprechen, werden

sie bei der Arbeit glücklicher sein.

Die wichtigsten immateriellen Faktoren für Zufriedenheit am Arbeitsplatz

Die gute Nachricht für dich als Führungskraft: Du kannst deine

Teammitglieder ohne hohen technischen oder finanziellen Aufwand motivieren.

Allerdings verlangt immaterielle Mitarbeitermotivation von dir viel

Flexibilität, da Mitarbeitende unterschiedliche Forderungen haben. Im

Gegensatz dazu bieten materielle Benefits klare Strukturen und

Rahmenbedingungen.

Trotzdem lohnt es sich, Zeit und Energie in die immaterielle

Mitarbeitermotivation zu investieren. Denn alles, was du erfolgreich

umsetzt, verändert das Betriebsklima positiv und die Unternehmenskultur nachhaltig. Das wiederum macht dich als Arbeitgeber für die besten Talente attraktiv – in Zeiten des Fachkräftemangels ist das umso wichtiger. Damit

du gleich loslegen kannst, stellen wir dir fünf Möglichkeiten vor, wie du

Mitarbeiter:innen motivieren kannst, ohne Geld auszugeben.

1. Motiviere deine Mitarbeiter:innen mit Komplimenten und Lob

Deine Mitarbeiter:innen möchten dir zeigen, dass du dich aufgrund ihrer

Bemühungen und Ergebnisse auf sie verlassen kannst. Setze deshalb auf

immaterielle Mitarbeitermotivation: eine offene Gesprächskultur, die von

Lob und Anerkennung geprägt ist.

Komplimente helfen deinen Mitarbeitenden, aktuelle Arbeitsweisen, für die

sie gelobt wurden, länger beizubehalten. Dieses Lob motiviert auch andere

Teammitglieder – besonders wenn du es im Rahmen eines größeren

(Online-)Meetings aussprichst. Sie möchten dasselbe Niveau erreichen und

genauso vor dem ganzen Projekt-Team für ihre Leistungen Anerkennung

bekommen.

Für dich als Führungskraft bedeutet das: Lobe deine Mitarbeitenden wohl

dosiert, konsistent, konkret und kontrastreich – zum Beispiel so: „Ich

finde es toll, wie strukturiert du arbeitest und wie du alles im Blick

behältst. Das hilft bei der Durchführung des Projektes sehr.“ Aber Achtung:

Zu viel des Guten kann schnell als reine Floskel empfunden werden und die

gewünschte positive Wirkung bleibt aus.

Komplimente und Lob funktionieren übrigens auch über die Distanz. Dank moderner Kommunikationstools wie thematischen Gruppen-Chats oder Video-Calls bleibst du mit deinen Teammitgliedern im Homeoffice jederzeit in Kontakt und kannst ihre

Fortschritte verfolgen

2. Vertraue deinen Teammitgliedern

Eine der wirksamsten Methoden zur immateriellen Mitarbeitermotivation ist

das Übertragen von Verantwortung. Wer am Arbeitsplatz eigenständig handeln

darf, engagiert sich mehr und entwickelt neue Lösungen. So entstehen

kreative Ideen und Innovationen, die nicht nur deinem Projekt-Team, sondern

dem gesamten Unternehmen zugutekommen. Du überträgst beispielsweise einer

Mitarbeiterin im Vertrieb das Account Management für einen wichtigen

Kunden, weil sie diesen Kunden in den letzten Monaten sehr gut betreut hat

und neue Umsätze generieren konnte. In ihrer neuen Rolle entwickelt sie

Ideen, wie dieser und andere Accounts weiter ausgebaut werden können.

Was diese Herangehensweise von dir als Führungskraft verlangt? Einen

kooperativen Führungsstil: Du bringst deinen Teammitgliedern Vertrauen

entgegen und glaubst an ihre Fähigkeiten. Dann werden sie die Chance

ergreifen, ihr volles Potenzial zu entfalten. Deine Mitarbeitenden können

an ihren neuen Aufgaben wachsen und sich persönlich und beruflich weiterentwickeln . Außerdem kannst du die Ressourcen, die du durch Delegation zurückgewonnen

hast, anderweitig nutzen.

Bedenke jedoch: Deine Mitarbeiter:innen sollten nicht das Gefühl bekommen,

dass du sie mit ihrer neuen Verantwortung allein lässt. Stelle ihnen

deshalb eine:n Sparring-Partner:in an die Seite, also eine Person, die sie

begleitet und die sie bei Unklarheiten oder Problemen fragen können. Auch

mit regelmäßigen Feedback-Gesprächen unterstützt du die berufliche

Weiterentwicklung des betreffenden Teammitglieds.

Achte außerdem darauf, dass deine Mitarbeitenden jederzeit Zugriff auf alle Projektmanagement-Tools haben, mit denen sie ihre Projekte eigenverantwortlich umsetzen können. Über diese digitalen Tools kannst du beispielsweise Aufgaben einfach zuweisen und zu jedem Zeitpunkt den aktuellen Stand der Projekte einsehen, ohne deinen Teammitgliedern direkt über die Schulter zu schauen.

3. Ermögliche eine konstruktive Fehlerkultur

Ein Sprichwort sagt: „Nur mit den Augen der anderen kann man seine Fehler

gut sehen.“ Kein Mensch ist perfekt, alle machen Fehler. Wichtig ist

jedoch, dass ihr im Projekt-Team offen und konstruktiv damit umgeht. Werden

Fehler kaschiert, kann das schwerwiegende Folgen haben – ob innerhalb eines

Projektes oder für ein ganzes Unternehmen.

Stell dir vor, ein Mitarbeiter schlägt im Kundengespräch den falschen Ton

an, weil er durch den enormen Zeitdruck des Projektes gestresst ist. Die

Kundin reagiert verärgert und droht mit dem Abbruch des Projektes. Im

Austausch mit seinen Kolleg:innen bespricht der Mitarbeiter, was passiert

ist und was sie im Projekt hätten anders machen können. Gemeinsam

entwickeln sie eine Strategie, mit der sie die Kundin erfolgreich

besänftigen können.

Aus Fehlern lernen – individuell und als Projekt-Team. Diese Form der

psychologischen Motivation schätzen deine Mitarbeiter:innen sehr, denn so

können sie sich persönlich weiterentwickeln. Schaffe eine vertrauensvolle

Umgebung, in der sie konstruktiv über Fehler sprechen können. Das geht auch

spielerisch mit sogenannten „Biggest Fuckups“: Mitarbeitende erzählen bei

diesem (Online-)Event in lockerer Atmosphäre, wo sie beruflich Misserfolge

erlebt und was sie daraus gelernt haben.

4. Fördere einen gesunden Wettbewerb

Ein Wettbewerb mit klaren Spielregeln und gezielten Anreizen ist eine

weitere Möglichkeit, um deine Mitarbeiter:innen zu motivieren, ohne Geld

auszugeben. Er sollte jedoch mit Bedacht eingesetzt werden. Manche

Mitarbeitende können sich frustriert fühlen, wenn sie die gesteckten Ziele

nicht erreichen. Anderen liegt der Konkurrenzkampf nicht, sie arbeiten lieber gemeinsam im Projekt-Team.

Typische Beispiele für einen organisierten Wettbewerb am Arbeitsplatz ist

der/die „Verkäufer:in des Monats“ oder ein internes Mitarbeiterranking im

Kundenservice: Die produktivsten Teammitglieder der Rangliste haben zum

Beispiel die meisten geschlossenen Tickets oder die höchste

Kundenzufriedenheit.

In der Praxis funktionieren Modelle besonders gut, bei denen die

Teammitglieder in verschiedenen Disziplinen ihr Können unter Beweis

stellen. Damit deine Mitarbeitenden nicht gegeneinander antreten, kannst du

auch ein teamübergreifendes Projekt starten. Bitte deine Mitarbeiter:innen

beispielsweise um Vorschläge für ein konkretes Projekt. Die beste Idee wird

anschließend umgesetzt.

Auch hier kannst du mit digitalen Tools die Zusammenarbeit in deinen

hybriden Projekt-Teams stärken. Auf einer Kollaborationsplattform kannst du

zum Beispiel in thematischen Gruppenunterhaltungen (auch „Channels“ genannt) eine Online-Umfrage zu Verbesserungsvorschlägen starten. Alle Mitglieder der Unterhaltung können einfach darauf antworten und die Informationen sind zentral im Channel gespeichert.

5. Biete Mentoring-Programme an

Mentoring-Programme gehören ebenfalls zur immateriellen

Mitarbeitermotivation und bieten Vorteile für beide Seiten: die

Mentor:innen und die Mentees. Auch als Führungskraft profitierst du: Indem

du Verantwortung für das Onboarding neuer Mitarbeiter:innen auf Teammitglieder überträgst, schaffst du dir freie Kapazitäten und zeigst

Vertrauen.

Mentor:innen können durch die neue Aufgabe ihr Wissen weitergeben, sich

persönlich weiterentwickeln und eine Vorbildfunktion einnehmen. Durch diese

soziale Motivation tragen sie dazu bei, talentierte Nachwuchskräfte zu

fördern und sie auf ihrem Weg im Unternehmen zu begleiten. Durch die

zumeist jüngeren Mentees erhalten sie frische Impulse für ihre eigene

Arbeit, knüpfen neue Kontakte und fühlen sich wertgeschätzt.

Mentees finden sich schneller im Unternehmen oder Projekt-Team ein, wenn

sie auf den großen Erfahrungsschatz von Mentor:innen zurückgreifen können.

Sie sind nicht auf sich allein gestellt, wenn sie die internen Strukturen

und betrieblichen Abläufe kennenlernen. Darüber hinaus können die Mentees

soziale Kompetenzen vertiefen, persönliche Erfahrungswerte sammeln und

frisches Wissen ins Projektteam einbringen.

Eine Mitarbeiterin der älteren Generation im Marketing profitiert

beispielsweise von einem Berufseinsteiger, der sich in seiner Masterarbeit

mit den Möglichkeiten des Marketings im Metaverse beschäftigt hat. Der

Absolvent lernt dagegen die klassischen Marketingmethoden kennen. Gemeinsam

können sie das Beste aus zwei Welten verbinden und zum Beispiel im hybriden Projektmanagement nutzen.

Immaterielle Mitarbeitermotivation eignet sich für alle Unternehmensgrößen

Deine Mitarbeiter:innen zu motivieren, ohne Geld auszugeben – diese

Herangehensweise bietet vor allem kleinen Unternehmen und Startups mit

weniger finanziellen Ressourcen zahlreiche Vorteile. In größeren

Unternehmen finden sich oftmals Mischformen aus materieller und

immaterieller Mitarbeitermotivation. Ob groß oder klein: Als Führungskraft

kannst du mit diesen Methoden eine wertschätzende und vertrauensvolle

Arbeitsumgebung schaffen, in der deine Teammitglieder ihr Potenzial optimal

entfalten können.

Welche Herangehensweisen in deinem Projektteam oder Unternehmen

funktionieren, hängt auch von den Persönlichkeiten, ihren Bedürfnissen

sowie der Unternehmenskultur ab. Eine individuelle Bewertung der richtigen

Methode ist deshalb unbedingt notwendig. Nur so kannst du sicherstellen,

dass sie bei deinen Teammitgliedern die gewünschten Effekte erzielt und

nicht zur “stillen Kündigung” führt.

Du suchst weitere Tipps, wie du Mitarbeiter:innen ohne Geld motivieren kannst? In unserer Themenübersicht findest du zahlreiche Beiträge, etwa zu Mitarbeiterengagement, Einsamkeit am Arbeitsplatz oder Employee Experience.