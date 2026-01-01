Provide revolutioniert die Kreditvergabe im Gesundheitswesen mithilfe von Slack

Stelle dir den Aufwand vor, der für die Eröffnung einer Zahnarzt- oder Tierarztpraxis erforderlich ist, z. B. für die Einstellung von geeigneten Mitarbeitenden. Aber darüber hinaus fehlen am Anfang auch oft die finanziellen Mittel, die zum Betrieb eines physischen Geschäfts mit hochmodernem Equipment erforderlich sind.

Der Finanzierungsprozess kann sich für junge Unternehmen als unübersichtlich, langwierig und frustrierend erweisen. Genau hier kommt Provide, eine Finanzierungsgesellschaft der Fifth Third Bank, ins Spiel. Als technologiebasiertes Kreditinstitut hat es sich Provide zum Ziel gesetzt, seinen Kund:innen eine möglichst reibungslose und stressfreie Erfahrung zu bieten – und das in allen Phasen ihrer geschäftlichen Entwicklung, angefangen bei der Gründung bzw. dem Kauf einer Praxis über die Erweiterung auf zusätzliche Standorte bis hin zur Anschaffung von Ausrüstung bzw. dem Erwerb von gewerblichen Immobilien. So hat sich das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 2013 zu einem der bedeutendsten Akteure im Markt entwickelt.

„Wahrscheinlich sind sich viele große Organisationen gar nicht bewusst, dass sie bei entsprechender Integration in ihren Tech-Stack mit Slack in der Lage sind, die Produktivität ihrer Projekt-Teams zu verdoppeln oder gar zu verdreifachen.“ Andrew Bennett Chief Business Officer, Provide

Provide schreibt einen Großteil des Erfolgs, den seine Remote- und Hybrid-Teams dabei gehabt haben, Fachleute aus der Gesundheitsbranche bei Erwerb, Einrichtung und Erweiterung ihrer Praxen zu unterstützen, Slack zu. Andrew Bennett, Chief Business Officer von Provide, ist überzeugt, dass die Nutzung von Slack als Produktivitätsplattform für das Unternehmen heute noch genauso wichtig ist wie 2015, als er als dritter Mitarbeiter zu Provide stieß.

„Neben seinen unschätzbaren Vorteilen als Kommunikationstool ist Slack im Laufe der Jahre auch für das Funktionieren unserer betrieblichen Abläufe unabdingbar geworden“, fügt er hinzu. „Unserer Erfahrung nach ist es möglich, eine zwei- bis dreimal größere Kredit-Pipeline zu verwalten, wenn Slack in den Tech-Stack integriert ist. Ich kann eigentlich gar nicht in Worte fassen, zu welchen Transformationen Slack in unserem Unternehmen geführt hat.“

Optimierte Kreditvergabe mit Slack

Durch die Vielzahl der am Kreditvergabeprozess beteiligten Projekt-Teams, Dokumente und Systeme kann es sich oftmals als schwierig erweisen, alle Beteiligten zur Einhaltung von engen Fristen optimal zu koordinieren und auf dem neuesten Stand zu halten. Provide war sich von Anfang an bewusst, dass es zur Schaffung einer erstklassigen Erfahrung für Mitarbeitende und Kund:innen erforderlich war, die passende Technologie zur Optimierung seiner betrieblichen Abläufe sorgfältig auszuwählen.

Die Lösung? Unternehmensinterne Abläufe auf Grundlage spezieller Slack-Channels in Kombination mit Workflow-Builder. Dank der Integration von Slack in sein Kreditprüfungssystem werden Channels bei Provide für jeden Kreditantrag automatisch erstellt. In ihnen können die beteiligten Teammitglieder den jeweiligen Status nachverfolgen, Dokumente prüfen und kontextbezogen zusammenarbeiten. Workflow-Builder wird im Anschluss verwendet, um die Channels automatisch zu aktualisieren, während die Abschlüsse den Finanzierungsprozess durchlaufen, damit alles in Echtzeit auf dem neuesten Stand bleibt.

4960152668501 Provide fügt Mitarbeitende aus seiner LOS-Integration zu Slack-Channels hinzu, um einzelne Ereignisse zu aktivieren. deal-fiktion Die Channel-Beschreibung findest du hier: https:.. 4 Mia Greco joined deal-acme. Mia Greco set the channel topic: The channel description can be found here: https:... Nikki Kroll was added to deal-acme by Jagdeep Das, along with Lisa Dawson. getprovide.com APP Nikki Kroll hat eine Aktion, die am 22.04.2022 fällig ist. Eine Genehmigung muss der antragstellenden Person mitgeteilt werden oder bis dahin geklärt sein.

4970463031810 Kurz bevor ein Deal die Abschlussphase erreicht, wird der zugehörige Slack-Deal-Channel aktualisiert. Die Deal-Übergabe besteht aus einem Slack-Workflow. fiktion Die Channel-Beschreibung findest du hier: https:.. 20 Bilge Yanar Mia Greco Wir haben gerade ein Guthaben erhalten und der letzte COA (Kontenplan) wurde geändert. Ich bin mir nicht sicher, ob das schon im CRM aktualisiert wurde. Onboarding Bot WORKFLOW Bilge Yanar, dein Antrag auf Abschluss des Auftrags wurde fertiggestellt. Die dem Abschluss zugewiesene Person ist Gabriele Perino-Münster Paolo Contino Stephan Zeis Jetzt sollte alles stimmen. Bitte bestätige, dass wir zur Finanzierung bereit sind. Stephan Zeis Paolo Contino Wir sind nun bereit, die Refinanzierungskredite hier zu finanzieren. 2 Susanne Fischer Die Finanzierungsanweisungen sind veröffentlicht 1 getprovide.com APP Bei dem Refinanzierungsantrag für Fiktion wurde die Finanzierungsprognose aufgrund des Auszahlungsschreibens um 0 Tage auf den 1. Mai 2022 verschoben. SBA-Nachrangigkeit empfangen

„Egal, ob Versicherer, Fachleute für die Kreditvergabe, interne Vertriebsmitarbeitende, Verantwortliche für den Kreditabschluss oder andere Mitarbeitende im operativen Bereich – die entsprechenden Personen werden automatisch zu dem passenden Deal-Channel hinzugefügt. Auf diese Weise können wir bei Fragen oder Problemen, die bei einem Abschluss zwangsläufig aufkommen, schnell, präzise und gut fundiert reagieren“, so Bennett. „Eine solche zentrale Informationsquelle aufzubauen, wäre ungleich schwieriger, wenn wir uns allein auf E-Mails oder gar den Newsfeed in unserer Software verlassen würden – den wir übrigens so konfiguriert haben, dass die Nachrichten, die an den Slack-Channel eines Deals gepinnt sind, automatisch katalogisiert werden.“

Laut Bennett kann das Unternehmen durch solche Automatisierungen rund 10.000 Arbeitsstunden jährlich einsparen. Diese Arbeitszeit zurückzugewinnen, bedeutet jedoch mehr als eine gesteigerte interne Effizienz. Das Unternehmen kann so eine größere Pipeline verwalten – und das mit zufriedeneren Mitarbeitenden und einer verbesserten Kundenerfahrung.

„Für ein zufriedenstellendes Kreditvergabeverfahren hängt sehr viel davon ab, ob das zuständige Finanzierungsteam gut organisiert ist oder nicht. Alle an einem Abschluss Beteiligten sollten stets in Echtzeit über alle Vorgänge und Änderungen informiert sein und die Kreditnehmer:innen niemals zweimal um dieselben Informationen bitten – oder durch Rückmeldungen zu Informationen überraschen, die sie bereits vor Wochen bereitgestellt hatten – nur, weil wir nicht alle auf demselben Stand sind.“ Andrew Bennett Chief Business Officer, Provide

Eine transparente Kultur für die Entwickler:innen

Chris Caselas ist für die technische Umsetzung des Kreditprüfungssystems sowie der wichtigsten Integrationen mit Slack im Unternehmen zuständig, weshalb Bennett ihn scherzhaft auch den „Slack-Flüsterer“ nennt. Als Head of Technology bei Provide trägt Caselas die Verantwortung dafür, dass Entwicklungs- und IT-Teams die erforderliche Unterstützung erhalten, um erfolgreich zu sein. Hierbei spielt Slack eine entscheidende Rolle.

„Durch die Integrationen zwischen unseren Deployment-Systemen und Slack haben wir ein erstaunliches Maß an Transparenz erreicht“, so Caselas. „Wir verlagern öffentliche Gesprächsthemen so weit es geht in Slack-Channels, damit alle im Unternehmen unsere Zusammenarbeit nachverfolgen oder sich sogar daran beteiligen können.“

Sein Projekt-Team plant regelmäßig sogenannte „Epics“. Dabei handelt es sich um eine Sammlung von Funktionen, die einem bestimmten Geschäftszweig zugutekommen. Beim Entwicklungsstart für ein neues Epic erstellt die Projektleitung einen eigenen Slack-Channel, dem dann beteiligte Personen aus dem gesamten Unternehmen beitreten können, um ihren Beitrag zu leisten.

„Wir investieren immer in unsere Entwickler:innen und stellen so sicher, dass sie auch wirklich hier sein wollen. Und ohne Slack wäre das Projekt-Team längst nicht so effektiv darin, unseren Prozess immer weiter voranzutreiben.“ Chris Caselas Head of Technology, Provide

Das Entwicklungsteam von Provide nutzt darüber hinaus eine Integration, die dafür sorgt, dass auf Fehler und zentrale Fragen in einem speziellen Channel namens #the-war-room eingegangen werden kann. Als transparente Iterationsumgebung fungiert der Channel als Übungsgelände für junge Entwickler:innen, auf dem sie beobachten und lernen können, ohne sich an Meetings und Videokonferenzen beteiligen zu müssen. Müssen Probleme dann doch diskutiert werden, nutzt das Projekt-Team Slack-Huddles, in denen sich die Mitglieder rasch per Video, Audio und Bildschirmfreigabe austauschen können.

Eine außergewöhnliche Mitarbeitererfahrung

Neben der Optimierung seiner betrieblichen Abläufe und der Schaffung von Transparenz nutzt Provide Slack auch für den Aufbau einer positiven und eng vernetzten Unternehmenskultur, die auf einer Vielzahl unterschiedlicher Channels beruht. Egal, ob es dabei um unternehmensweite Bekanntmachungen von Jubiläen und Geburtstagen in #celebrations (#feiern), die Vorstellung eines neuen Topfpflanzen-Familienmitglieds in #plantparents (#pflanzeneltern) oder das herzliche Lob von einem frisch finanzierten Anbieter in #ownership-dreams-in-action (#ownership-träume-in-aktion) handelt, Slack-Channels bieten den Mitarbeitenden immer interessante und anregende Gesprächsthemen.

Wie wertvoll Slack für die Unternehmenskultur von Provide war, zeigte sich anlässlich einer unternehmensweiten Konferenz, bei der sich das gesamte Unternehmen 2022 in Austin, Texas, traf. Diese Veranstaltung war besonders wichtig, weil sich die meisten der Mitarbeitenden noch gar nicht persönlich kennengelernt hatten. Der eigens erstellte Slack-Channel #austin entwickelte sich schnell zur zentralen Anlaufstelle für Mitarbeitende, um sich einander vorzustellen, Ausflüge zu planen und lustige Fotos und Videos von gemeinsamen Unternehmungen auszutauschen.

„Der #austin-Channel hat einfach fantastisch funktioniert“, so Jess Ehler, Head of Marketing and Culture bei Provide. „Es gab laufend neue Teammitglieder, die sich vorgestellt haben, offene Einladungen zu Aktivitäten sowie Echtzeitberichte zu allem, was sonst noch passiert ist. Die Energie und der Elan waren praktisch greifbar. Es war einfach unglaublich, wie schnell eine Bindung innerhalb des Projekt-Teams entstanden ist.“

Dank Slack konnte Provide auch für eine hervorragende Onboarding-Erfahrung sorgen. Angesichts von mehr als 100 neuen Mitarbeitenden im Jahr 2022 benötigte Provide eine einfache Lösung für die Frage, mit der alle schnell wachsenden Unternehmen nur zu vertraut sind: Wie stellen wir sicher, dass unsere Leute Zugang zu all den Informationen erhalten, die sie als Neuzugänge benötigen? Die Antwort bestand in einem speziellen Slack-Channel. Neuzugänge bei Provide werden an ihrem ersten Arbeitstag im Channel #new-hires aufgenommen, wo sie Gelegenheit haben, andere neue Kolleg:innen kennenzulernen, und Zugriff auf gepinnte Links und Posts mit wichtigen Informationen haben, um rasch Antworten auf mögliche Fragen zu erhalten.

„Wenn ich Reaktionen auf Posts sehe, dann weiß ich, dass ich die Aufmerksamkeit der Leute habe.“ Jess Ehler Head of Marketing and Culture, Provide

Ein weiterer Vorteil, den Provide aus der Verwendung von Slack zieht, ist die Möglichkeit, die Beteiligung seiner Mitarbeitenden einschätzen zu können. „Wenn ich Reaktionen auf Posts sehe, dann weiß ich, dass ich die Aufmerksamkeit der Leute habe“, weiß Ehler. „Sie sagen mir ‚Okay, verstanden‘, signalisieren Unterstützung oder feiern gemeinsame Erfolge. Und genau dort – in einem Slack-Emoji auf einen Nenner gebracht – kommen dann die grundlegenden Werte unseres Unternehmen zum Vorschein.“