Provide révolutionne le crédit aux professionnels de santé avec l’aide de Slack

Imaginez les ressources nécessaires au lancement d’un cabinet dentaire ou vétérinaire. Cela implique notamment de recruter des collaborateurs diplômés et expérimentés. Mais qu’en est-il des frais d’équipement et d’installation ?

Les processus de financement peuvent être compliqués, lents et frustrants. Mais avec Provide, une société de financement numérique appartenant à Fifth Third Bank, le parcours des professionnels de santé est simplifié. Cet organisme de crédit innovant a pour but de proposer à ses clients une expérience transparente et sans stress. Chaque étape de leur projet – démarrage d’activité, achat d’un cabinet, expansion à d’autres sites, acquisition d’équipements ou de biens immobiliers commerciaux – est prise en compte. Preuve de son succès, Provide est devenu l’un des plus grands acteurs du marché depuis sa création en 2013.

« Je pense que de nombreuses grandes entreprises ne réalisent pas que, lorsqu’il est correctement intégré au reste de votre pile technologique, Slack a le pouvoir de doubler ou de tripler la productivité de votre équipe. » Andrew Bennett Responsable commercial, Provide

Slack a largement contribué à autonomiser avec succès les collaborateurs hybrides et à distance de Provide, lesquels fournissent leurs services aux professionnels de santé à travers tout le pays pour démarrer, acquérir et développer leurs cabinets. Andrew Bennett, responsable commercial de Provide, affirme que l’utilisation de Slack comme plateforme de productivité est aussi importante pour l’entreprise aujourd’hui qu’elle l’était lorsqu’il a rejoint Provide en tant que collaborateur senior en 2015.

« Au fil des années, Slack est devenu pour nous un outil opérationnel précieux, parallèlement à ses fonctionnalités remarquables en matière de communication, déclare-t-il. D’après notre expérience, vous pouvez gérer un pipeline de prêts deux ou trois fois plus important lorsque Slack fait partie de votre pile technologique. Slack a totalement transformé notre entreprise. »

Rationaliser le processus de prêt avec Slack

Le processus de prêt implique un grand nombre d’équipes, de documents et de systèmes différents. Il est donc difficile de coordonner toutes les parties prenantes et de respecter des délais serrés. Dès le départ, Provide savait que la création d’une expérience client et collaborateur premium impliquerait de sélectionner soigneusement une technologie qui rationaliserait ses processus.

La solution ? Travailler dans des canaux Slack spécifiques, associés au générateur de flux de travail. En intégrant son système d’octroi de prêts à Slack, Provide peut créer automatiquement des canaux propres à chaque opération. Ces canaux permettent aux collaborateurs concernés de suivre les statuts, d’examiner les dossiers et de collaborer avec le contexte nécessaire. L’entreprise utilise simultanément le générateur de flux de travail pour mettre à jour les canaux au fur et à mesure que les transactions évoluent dans le processus de financement, tout en maintenant ces différents éléments à jour en temps réel.

4960152668501 Provide ajoute les agents désignés dans son intégration LOS dans un canal Slack pour activer un événement. contrat-fiction-sa La description du canal est consultable ici : https:.. 4 Louise Forestier joined deal-acme. Louise Forestier set the channel topic: The channel description can be found here: https:... Florence Garnier was added to deal-acme by Jagdeep Das, along with Lisa Dawson. getprovide.com APP Florence Garnier a une action due le 22/04/2022. L’approbation doit être communiquée au demandeur ou décidée d’ici là.

4970463031810 Lorsqu’une transaction passe en phase de signature, un canal Slack de transaction est mis à jour. Le transfert en phase de signature est un flux de travail Slack. fiction-s.a. La description du canal est consultable ici : https:.. 20 David Brichau Louise Forestier Nous venons d’obtenir un crédit et le dernier plan comptable a été modifié. Je ne sais pas s’il a déjà été mis à jour dans le système GRC. Bot d’intégration WORKFLOW David Brichau, votre demande relative à l’attribution de la conclusion a été traitée. La personne en charge de la conclusion est Sarah Parker Hassan Fulani Jean Boyer Le problème devrait être résolu. Veuillez confirmer que tout est prêt pour le financement. Jean Boyer Hassan Fulani Tout est prêt pour le refinancement. 2 Emilie Gauthier Les instructions de financement sont disponibles 1 getprovide.com APP La demande de refinancement de Fiction S.A. a vu sa projection de financement retardée de 0 jour au 1er mai 2022 en raison d’une lettre de remboursement. Subordination de la SBA reçue

« Qu’il s’agisse d’un souscripteur, d’un spécialiste des opérations de prêt, d’un vendeur interne, d’un membre du service juridique ou de tout autre collaborateur opérationnel, il est automatiquement ajouté aux canaux de transaction auxquels il est censé prendre part. Cela nous permet de prendre des décisions rapides, précises et bien documentées lorsque des problèmes surviennent inévitablement au cours d’une transaction, explique Andrew Bennett. Il serait beaucoup plus difficile d’établir cette source unique d’information si nous nous appuyions uniquement sur les e-mails ou même sur le fil d’actualité de notre logiciel, que nous avons d’ailleurs configuré pour répertorier automatiquement les messages épinglés dans le canal Slack de l’opération. »

Selon Andrew Bennett, ces automatisations permettent à l’entreprise d’économiser environ 10 000 heures de travail par an. Ces heures récupérées sont plus qu’une simple amélioration de l’efficacité interne : elles témoignent de notre capacité à gérer un pipeline plus important, avec des collaborateurs plus satisfaits et une expérience client améliorée.

« Une bonne expérience d’emprunt nécessite que l’équipe bancaire et de prêt soit bien organisée. Les collaborateurs qui travaillent sur une transaction doivent savoir ce qui se passe en temps réel car un emprunteur ne devrait jamais se voir demander deux fois la même chose, ou être pris au dépourvu par des remarques sur des informations qu’il a soumises il y a plusieurs semaines. Et ce, tout simplement parce que nous ne nous sommes pas correctement coordonnés. » Andrew Bennett Responsable commercial, Provide

Favoriser une culture transparente pour les ingénieurs

Ayant créé le système de montage de prêts de l’entreprise et ses principales intégrations avec Slack, Chris Caselas est appelé « l’homme qui murmurait à l’oreille de Slack » par Andrew Bennett. En tant que responsable de la technologie chez Provide, Chris Caselas doit s’assurer que son équipe d’ingénieurs et d’informaticiens dispose du soutien nécessaire pour réussir, et Slack est essentiel à sa mission.

« Les intégrations que nous avons mises en place entre nos systèmes de déploiement et Slack ont généré une grande transparence, déclare Chris Caselas. Nous intégrons autant que possible les conversations publiques dans les canaux Slack, afin que n’importe qui dans l’entreprise puisse observer ou même participer à notre collaboration. »

Son équipe planifie fréquemment des « épopées » – des lancements groupés de plusieurs fonctionnalités pour soutenir un secteur d’activité. Lorsqu’une épopée est lancée, le chef de projet crée un canal Slack spécifique pour gérer la charge de travail, et l’ouvre aux intervenants de l’entreprise pour qu’ils le rejoignent afin de collaborer.

« Nous investissons dans nos ingénieurs et nous nous assurons que tout le monde se sente à sa place. Slack joue un rôle important en aidant l’équipe à faire avancer notre projet. » Chris Caselas Responsable de la technologie, Provide

L’équipe d’ingénieurs de Provide utilise également un système d’intégration qui traite les erreurs et les problèmes critiques dans le canal #the-war-room. Cet espace d’itération transparent offre un terrain d’entraînement aux ingénieurs débutants, qui peuvent ainsi suivre et être formés sans avoir à participer à des réunions ou à des visioconférences. Lorsqu’une discussion est nécessaire, l’équipe lance un appel d’équipe Slack, où elle peut rapidement discuter, par vidéo ou non, et activer le partage d’écran multiple.

Créer une expérience collaborateur exceptionnelle

Au-delà de l’utilisation de Slack pour rationaliser les opérations et renforcer la transparence, Provide a développé et maintenu une culture positive et connectée à travers ses différents canaux consacrés aux réussites et aux partages de centres d’intérêt. Un message visible par toute l’entreprise dans #celebrations, les dates d’anniversaire des salariés, une personne qui partage sa dernière acquisition végétale dans #plantparents, ou des félicitations chaleureuses pour un fournisseur dans #ownership-dreams-in-action : les collaborateurs ont toujours quelque chose à partager dans les canaux.

L’une des utilisations les plus marquantes de Slack par Provide était la participation de toute l’équipe à une réunion hors site de l’entreprise à Austin, au Texas, en 2022. L’événement était important, car la majorité des membres de l’entreprise ne s’étaient jamais rencontrés en personne. L’entreprise a créé le canal #austin, qui est rapidement devenu un espace central pour se présenter, organiser des sorties et partager des photos et des vidéos amusantes des aventures de l’équipe.

« Le canal #austin était très joyeux, déclare Jess Ehler, responsable du marketing et de la culture chez Provide. Il y avait un flux constant de salutations, d’invitations à diverses activités, et des comptes rendus en temps réel de toutes les choses amusantes qui se passaient. Vous pouviez sentir votre téléphone vibrer d’énergie. C’était assez incroyable de voir l’équipe tisser des liens si rapidement. »

Slack permet également à Provide de créer une expérience d’accueil cinq étoiles. Plus de 100 nouvelles recrues sont arrivées en 2022. Provide avait donc besoin d’une solution simple pour répondre à la question que toutes les entreprises en hypercroissance se posent : comment s’assurer que les salariés accèdent facilement à toutes les ressources dont ils ont besoin lorsqu’ils commencent à travailler ? Tout simplement grâce à un canal Slack. Dès leur arrivée, les nouveaux membres de l’équipe de Provide sont ajoutés au canal #new-hires, où ils peuvent rencontrer d’autres nouveaux collaborateurs, accéder à des liens épinglés et à des messages contenant des informations importantes, et obtenir rapidement des réponses à leurs questions.

« Les réactions aux publications m’indiquent que les utilisateurs les ont consultées. » Jess Ehler Responsable du marketing et de la culture d’entreprise, Provide

Slack permet également à Provide de suivre l’implication de ses collaborateurs. « Les réactions aux publications m’indiquent que les utilisateurs les ont consultées, déclare Jess Ehler. Ils indiquent qu’ils ont compris, montrent leur soutien et célèbrent les réussites des autres de manière publique. Et c’est là, résumées dans un simple émoji de Slack, que se trouvent les valeurs fondamentales sur lesquelles nous nous sommes construits. »