Nachrichten an jede beliebige Person senden, unabhängig von deren Arbeitsort
Auf Nimmerwiedersehen, endlose E-Mails. Mit Slack Connect kannst du direkt in Slack mit Partner:innen, Kund:innen, Lieferant:innen oder anderen Personen außerhalb deiner Organisation zusammenkommen.
Slack hilft Unternehmen jeder Größe zu wachsen
Was ist Slack?
Stelle dir vor, du hast einen einzigen Bereich für alle deine Kontaktpersonen, Tools und Informationen. Das ist Slack. Das Tool bringt alle Personen und alles Wichtige an einem zentralen Ort zusammen, damit du mit deiner Arbeit schneller vorankommst.
39%
weniger Meetings1Gewichteter Durchschnitt. Grundlage sind 1.456 Umfrageantworten von Slack-Benutzer:innen innerhalb einer Woche in den USA, Großbritannien, Australien und Kanada. Fehlermarge ±2 % bei 95 % KI (November 2022).
47%
produktiver1Gewichteter Durchschnitt. Grundlage sind 1.456 Umfrageantworten von Slack-Benutzer:innen innerhalb einer Woche in den USA, Großbritannien, Australien und Kanada. Fehlermarge ±2 % bei 95 % KI (November 2022).
89%
bessere Kommunikation1Gewichteter Durchschnitt. Grundlage sind 1.456 Umfrageantworten von Slack-Benutzer:innen innerhalb einer Woche in den USA, Großbritannien, Australien und Kanada. Fehlermarge ±2 % bei 95 % KI (November 2022).
Partner:innen einladen, Teil des Teams zu werden
Die richtigen Personen zusammenbringen
- Lade Personen aus anderen Organisationen in die Channels ein, um mit dem gesamten Team an Projekten zu arbeiten
- Teile Updates, beantworte Fragen und sende Dateien in Echtzeit, ohne dass E-Mails hin- und hergeschickt werden müssen.
- Starte einen Thread, um ein Thema zu vertiefen, ohne dass die Unterhaltung abschweift.
- Markiere deine Kund:innen in wichtigen Updates und erhalte Genehmigungen so schnell wie sonst nur Emojis
Alle auf dem Laufenden halten
- Wird das Tippen allmählich anstrengend? Beginne einen Huddle, um sofort mit deinen Partner:innen zu sprechen.
- Zeichne eine Video- und Sprachnachricht auf, um deine Kund:innen auf dem Laufenden zu halten, ohne Termine koordinieren zu müssen
- Sammle Informationen in einem geteilten Canvas, damit alle Mitarbeitenden auf dem gleichen Stand sind.
- Erstelle Workflows zur Optimierung von Prozessen, an denen mehrere Unternehmen beteiligt sind.
Kund:innen zu Mitarbeitenden machen
- Vertrauliche Zusammenarbeit mit integrierter Sicherheit für Unternehmen in Slack Connect
- Verkürze die Reaktionszeiten und biete deinen Kund:innen die Unterstützung, die sie verdienen
- Kommunizieren, delegieren, Erfolge feiern – all das können du und deine Partner:innen gemeinsam in Slack erledigen
Effektive Funktionen für schnellere Teamarbeit
Slack ist mehr als nur Messaging – es ist eine ganze Plattform, über die du und deine externen Partner:innen optimal zusammenarbeiten können.
„Slack Connect vereinfacht unsere Kommunikation mit Partner:innen, die uns dabei helfen, unsere technologischen und operativen Arbeitsabläufe voranzutreiben.“
Los geht’s
Mit nur wenigen Klicks kannst du eng mit Lieferant:innen, Agenturen und Partner:innen zusammenarbeiten.
1. Slack-Account erstellen
Versammle dein Team in Slack und erstelle dann einen Channel für die Zusammenarbeit.
2. Einladung senden
Lade deine externen Partner:innen ein, dem Channel beizutreten. Das ist kostenlos und ganz einfach.
3. Die Zusammenarbeit starten
Arbeite in Echtzeit mit anderen zusammen (und hab Spaß dabei).
Häufig gestellte Fragen
Alle kostenpflichtigen Pläne von Slack beinhalten die Möglichkeit, Personen außerhalb deiner Organisation über Slack Connect eine private Nachricht zu senden. Besuche unsere Preisübersicht für weitere Informationen über kostenpflichtige Slack-Pläne.
Im Enterprise+ Plan können externe Partner:innen mit einem kostenlosen Plan Slack Connect-Channels beitreten, ohne dass sie ein Upgrade vornehmen oder ein kostenloses Probeabo starten müssen. Du verwendest ein anderes kostenpflichtiges Abo? Kein Problem! Sobald du deine Partner:innen mit Slack Connect zur Zusammenarbeit einlädst, erhalten sie, falls sie dazu berechtigt sind, ein kostenloses 90-tägiges Probeabo für den Pro-Plan von Slack.
Im Gegensatz zu E-Mails, bei denen Unterhaltungen asynchron verlaufen, kannst du mit Slack alles sofort erledigen. Durch die Zusammenarbeit in Echtzeit erhältst du sofortige Antworten von deinen Teammitgliedern, wodurch du schnellere Entscheidungen treffen kannst.
Außerdem ist Slack Connect sicherer als E-Mails. Mit Slack Connect haben Admins die Kontrolle über die Daten ihrer Organisation und überwachen den externen Zugriff. Und im Gegensatz zu E-Mails, bei denen die Gefahr von Spam und Phishing besteht, wird durch die Arbeit in Channels sichergestellt, dass Nachrichten und Dateien nur von verifizierten Mitgliedern stammen.
Mehr Infos zu den professionellen Sicherheitsfunktionen von Slack Connect erhältst du hier.
Ja. Das ist eines der einzigartigsten und tollsten Dinge an Slack. Du kannst dich bei allen kostenpflichtigen Plänen von Slack mit allen unterhalten, die Slack innerhalb und außerhalb deiner Organisation nutzen, und deinen Kund:innen, Partner:innen und Lieferant:innen eine Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglichen.
Mit Slack Connect ist es möglich, Personen außerhalb deines Unternehmens in Geteilte Channels in Slack einzuladen. Alternativ überspringst du die Channels erst einmal und sendest eine Einladung zum Austausch von Direktnachrichten – genau wie in jeder anderen Direktnachricht innerhalb deiner Organisation.
Mit nur wenigen Klicks kannst du eng mit Lieferant:innen, Kund:innen und Partner:innen zusammenarbeiten. Erfahre mehr über die kostenpflichtigen Pläne auf unserer Preisübersicht oder sprich mit unserem Vertriebsteam, um dir den Einstieg zu erleichtern.
Gute Frage! Der wichtigste Unterschied zwischen Slack Connect und Gast-Benutzer:innen sind die Kosten.
Mit Gastrollen kannst du z. B. mit Freiberufler:innen, Praktikant:innen oder Auftragnehmer:innen zusammenarbeiten, die nur begrenzten Zugriff auf den Slack-Workspace deines Unternehmens haben. Dein Unternehmen ist für die Begleichung der Kosten für den Account verantwortlich.
Slack Connect ist besser geeignet, wenn du mit externen Organisationen wie Kund:innen, Anbieter:innen oder Partner:innen zusammenarbeitest. Bei der Zusammenarbeit in speziellen Geteilten Channels können problemlos mehrere Personen aus jedem Unternehmen einbezogen werden, mit der Möglichkeit, Mitglieder hinzuzufügen, wenn es mehr Arbeit gibt.
Mit Channels kannst du in Slack eine ganz neue Art der Zusammenarbeit mit deinen Kolleg:innen beginnen. Mit Slack Connect kannst du auf ähnliche Weise auch mit Personen außerhalb deines Unternehmens zusammenarbeiten.
Bei Slack Connect ist es nicht erforderlich, anderen Zugang zu deinem gesamten Slack-Workspace zu gewähren – es reichen die Channels aus, in denen du zusammenarbeiten möchtest.