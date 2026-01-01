Gute Frage! Der wichtigste Unterschied zwischen Slack Connect und Gast-Benutzer:innen sind die Kosten.



Mit Gastrollen kannst du z. B. mit Freiberufler:innen, Praktikant:innen oder Auftragnehmer:innen zusammenarbeiten, die nur begrenzten Zugriff auf den Slack-Workspace deines Unternehmens haben. Dein Unternehmen ist für die Begleichung der Kosten für den Account verantwortlich.



Slack Connect ist besser geeignet, wenn du mit externen Organisationen wie Kund:innen, Anbieter:innen oder Partner:innen zusammenarbeitest. Bei der Zusammenarbeit in speziellen Geteilten Channels können problemlos mehrere Personen aus jedem Unternehmen einbezogen werden, mit der Möglichkeit, Mitglieder hinzuzufügen, wenn es mehr Arbeit gibt.