相手がどこで働いていても、誰にでもメッセージを送信
延々と続くメールとはさよならしましょう。Slack コネクトを使用すると、パートナー、クライアント、ベンダーや社外の誰とでも Slack 上で連携できます。
Slack は、あらゆる規模のビジネスの成長に貢献しています
Slack って何？
あらゆる人、ツール、情報が集まる 1 つのスペースを想像してみてください。それが Slack です。すべてのメンバーと情報が 1 か所にまとまるので、仕事のスピードが上がります。
39%
会議が減少1加重平均。米国、英国、オーストラリア、カナダにおける毎週の Slack ユーザーへのアンケート回答数 1,456 に基づく（許容誤差 ±2%、信頼区間 95%）（2022 年 11 月）。
47%
生産性が向上1加重平均。米国、英国、オーストラリア、カナダにおける毎週の Slack ユーザーへのアンケート回答数 1,456 に基づく（許容誤差 ±2%、信頼区間 95%）（2022 年 11 月）。
89%
コミュニケーションが改善1加重平均。米国、英国、オーストラリア、カナダにおける毎週の Slack ユーザーへのアンケート回答数 1,456 に基づく（許容誤差 ±2%、信頼区間 95%）（2022 年 11 月）。
パートナーと、1 つのチームになりましょう
必要なメンバーすべてを 1 か所に
- ほかのオーガナイゼーションからの人をチャンネルに招待し、1 つのチームとしてプロジェクトを推進
- リアルタイムで最新情報の共有、質問への対応、ファイル送信により、メールの往復が不要に
- スレッドを利用して、会話の脱線を避けつつ特定のトピックについて詳しくやり取り
- 重要な最新情報をクライアントに共有し知らせ、絵文字で承認までの時間を短縮
同僚と同じようにクライアントと連携
- Slack コネクトに組み込まれたエンタープライズグレードのセキュリティで、安心してコラボレーションを実施
- 対応までの時間を短縮し、クライアントに適切なサポートを提供
- パートナーと一緒に、コミュニケーション、タスクの割り当て、お祝いのすべてを Slack 上で実行
チームワークをスピードアップする強力な機能
Slack でできることはメッセージだけではありません。外部のパートナーと密に連携して仕事を進めて、優れた成果を上げるための包括的なプラットフォームです。
「Slack コネクトによって、パートナーとのコミュニケーションがシンプルになり、テクノロジーや業務フローを進められるようになりました」
Slack を始める方法
わずか数クリックで、ベンダーや代理店との連携がよりスムーズに進みます。
1.Slack に新規登録する
チームを Slack に集めて、チャンネルを作成します。
2.招待を送る
外部パートナーをチャンネルに招待します。無料で、簡単です。
3.連携を開始する
リアルタイムでの（そして楽しい）コラボレーションが始まります。
よくある質問
Slack のどの有料プランにも、Slack コネクト経由で自分のオーガナイゼーション外のユーザーに 1 対 1 のメッセージを送信できる機能が含まれています。Slack の有料プランについて詳しくは、料金プランページをご覧ください。
Enterprise+ プランでは、外部パートナーがフリープランを利用している場合でも Slack コネクトチャンネルに参加してもらうことができます。この場合、先方でのアップグレードや無料トライアルの利用は不要です。別の有料プランをご利用中ですか？そうだとしても、問題はありません。一緒に仕事を進めるパートナーを Slack コネクトに招待してみましょう。要件を満たしているパートナーは、Slack プロプランを 90 日間無料で試すことができます。
会話が非同期で進むメールとは異なり、Slack なら即座に物事を完了させられます。リアルタイムのコラボレーションではチームメンバーからの反応がすぐに得られるので、意思決定もスピードアップします。
また、Slack コネクトはメールよりも安全です。Slack コネクトを使用することで、管理者は組織のデータを管理しながら、外部からのアクセスを把握できます。メールでコラボレーションすると、スパムやフィッシングのリスクがありますが、チャンネルを使って連携した場合、チームに届くのは承認されたメンバーからのメッセージとファイルだけです。
Slack コネクトに組み込まれているエンタープライズグレードのセキュリティの詳細については、こちらから参照できます。
はい！これは、Slack の最も独特かつ強力な特長の 1 つです。Slack のすべての有料プランでは、オーガナイゼーション内外の Slack ユーザーの誰とでもチャットできます。これにより、顧客やパートナー、ベンダーとのリアルタイムのコラボレーションが可能になります。
Slack コネクトを使用すると、Slack で共有されたチャンネルに社外のユーザーを招待できます。ほかの DM と同じように、チャンネルを使わずに、ダイレクトメッセージのやり取りの招待を送信することもできます。
わずか数クリックで、クライアント、ベンダーや顧客と密接に連携できるようになります。有料プランについてもっと詳しくは、料金プランページを参照するか、営業チームに問い合わせて、開始するためのサポートを受けてください。
いい質問です！Slack コネクトユーザーとゲストユーザーの最も大きな違いは、利用料金です。
ゲストのメンバー種別は、フリーランス、インターン、請負業者など、自社の Slack ワークスペースに対するアクセスを制限したい場合に最適です。ゲストのアカウントの利用料金は、あなたの会社が支払う必要があります。
Slack コネクトは、クライアントやベンダー、パートナーなど外部のオーガナイゼーションと一緒に仕事を進める場合に、より適しています。共有するチャンネルで一緒に仕事をすれば、各企業から複数のユーザーが参加でき、業務が拡大した際はメンバーの追加も簡単です。
Slack のチャンネルを使用すると、同僚との仕事の進め方が変わります。同じように、Slack コネクトを使用すると、社外のメンバーともチャンネルで一緒に働くことが可能になります。
Slack コネクトでは、相手が Slack ワークスペース全体にアクセスできるようにする必要はありません。コラボレーションに使用するチャンネルだけにアクセスしてもらえます。