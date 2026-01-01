仕事を進める場所

相手がどこで働いていても、誰にでもメッセージを送信

延々と続くメールとはさよならしましょう。Slack コネクトを使用すると、パートナー、クライアント、ベンダーや社外の誰とでも Slack 上で連携できます。

Slack は、あらゆる規模のビジネスの成長に貢献しています

Slack って何？

あらゆる人、ツール、情報が集まる 1 つのスペースを想像してみてください。それが Slack です。すべてのメンバーと情報が 1 か所にまとまるので、仕事のスピードが上がります。

  • 39%

    39%

会議が減少

  • 47%

    47%

生産性が向上

  • 89%

    89%

コミュニケーションが改善

パートナーと、1 つのチームになりましょう

Slack コネクトで共有されたチャンネルにクライアントが迎え入れられている
コミュニケーションを統合

必要なメンバーすべてを 1 か所に

  • ほかのオーガナイゼーションからの人をチャンネルに招待し、1 つのチームとしてプロジェクトを推進
  • リアルタイムで最新情報の共有、質問への対応、ファイル送信により、メールの往復が不要に
  • スレッドを利用して、会話の脱線を避けつつ特定のトピックについて詳しくやり取り
  • 重要な最新情報をクライアントに共有し知らせ、絵文字で承認までの時間を短縮
クライアントとチームのメンバーが、チャンネル内の会話からライブのハドルミーティングへ直接移行している
コラボレーションのスピードアップ

全員で情報を共有

  • テキスト入力の代わりに、ハドルミーティングを開始してパートナーとすぐさま打ち合わせ
  • クリップを録音・録画して、クライアントと打ち合わせを調整せずとも最新情報を共有
  • 共有 canvas に情報を集約し、常に全員の認識を統一
  • ワークフローを作成して、複数社が関わるプロセスを効率化
チームメンバーとクライアントが Slack コネクトチャンネルでドキュメントを共有している
関係の強化

同僚と同じようにクライアントと連携

  • Slack コネクトに組み込まれたエンタープライズグレードのセキュリティで、安心してコラボレーションを実施
  • 対応までの時間を短縮し、クライアントに適切なサポートを提供
  • パートナーと一緒に、コミュニケーション、タスクの割り当て、お祝いのすべてを Slack 上で実行
ツールが優れたプロジェクトのビルディングブロックとして表示されている

チームワークをスピードアップする強力な機能

Slack でできることはメッセージだけではありません。外部のパートナーと密に連携して仕事を進めて、優れた成果を上げるための包括的なプラットフォームです。

Slack コネクトほかの組織の人とも、自分のチームのメンバーと同じように Slack でコラボレーションを進められます。チャンネルクリップcanvasリストハドルミーティングアプリとインテグレーション
Modern Animal
Modern Animal

「Slack コネクトによって、パートナーとのコミュニケーションがシンプルになり、テクノロジーや業務フローを進められるようになりました」

Alex Benavidez 氏
Modern Animal、Director of Business Operations

Slack を始める方法

わずか数クリックで、ベンダーや代理店との連携がよりスムーズに進みます。

1.Slack に新規登録する

チームを Slack に集めて、チャンネルを作成します。

2.招待を送る

外部パートナーをチャンネルに招待します。無料で、簡単です。

3.連携を開始する

リアルタイムでの（そして楽しい）コラボレーションが始まります。

よくある質問

Slack のどの有料プランにも、Slack コネクト経由で自分のオーガナイゼーション外のユーザーに 1 対 1 のメッセージを送信できる機能が含まれています。Slack の有料プランについて詳しくは、料金プランページをご覧ください。

Enterprise+ プランでは、外部パートナーがフリープランを利用している場合でも Slack コネクトチャンネルに参加してもらうことができます。この場合、先方でのアップグレードや無料トライアルの利用は不要です。別の有料プランをご利用中ですか？そうだとしても、問題はありません。一緒に仕事を進めるパートナーを Slack コネクトに招待してみましょう。要件を満たしているパートナーは、Slack プロプランを 90 日間無料で試すことができます。

会話が非同期で進むメールとは異なり、Slack なら即座に物事を完了させられます。リアルタイムのコラボレーションではチームメンバーからの反応がすぐに得られるので、意思決定もスピードアップします。

また、Slack コネクトはメールよりも安全です。Slack コネクトを使用することで、管理者は組織のデータを管理しながら、外部からのアクセスを把握できます。メールでコラボレーションすると、スパムやフィッシングのリスクがありますが、チャンネルを使って連携した場合、チームに届くのは承認されたメンバーからのメッセージとファイルだけです。

Slack コネクトに組み込まれているエンタープライズグレードのセキュリティの詳細については、こちらから参照できます。

はい！これは、Slack の最も独特かつ強力な特長の 1 つです。Slack のすべての有料プランでは、オーガナイゼーション内外の Slack ユーザーの誰とでもチャットできます。これにより、顧客やパートナー、ベンダーとのリアルタイムのコラボレーションが可能になります。

Slack コネクトを使用すると、Slack で共有されたチャンネルに社外のユーザーを招待できます。ほかの DM と同じように、チャンネルを使わずに、ダイレクトメッセージのやり取りの招待を送信することもできます。

わずか数クリックで、クライアント、ベンダーや顧客と密接に連携できるようになります。有料プランについてもっと詳しくは、料金プランページを参照するか、営業チームに問い合わせて、開始するためのサポートを受けてください。

いい質問です！Slack コネクトユーザーとゲストユーザーの最も大きな違いは、利用料金です。

ゲストのメンバー種別は、フリーランス、インターン、請負業者など、自社の Slack ワークスペースに対するアクセスを制限したい場合に最適です。ゲストのアカウントの利用料金は、あなたの会社が支払う必要があります。

Slack コネクトは、クライアントやベンダー、パートナーなど外部のオーガナイゼーションと一緒に仕事を進める場合に、より適しています。共有するチャンネルで一緒に仕事をすれば、各企業から複数のユーザーが参加でき、業務が拡大した際はメンバーの追加も簡単です。

Slack のチャンネルを使用すると、同僚との仕事の進め方が変わります。同じように、Slack コネクトを使用すると、社外のメンバーともチャンネルで一緒に働くことが可能になります。

Slack コネクトでは、相手が Slack ワークスペース全体にアクセスできるようにする必要はありません。コラボレーションに使用するチャンネルだけにアクセスしてもらえます。