いい質問です！Slack コネクトユーザーとゲストユーザーの最も大きな違いは、利用料金です。



ゲストのメンバー種別は、フリーランス、インターン、請負業者など、自社の Slack ワークスペースに対するアクセスを制限したい場合に最適です。ゲストのアカウントの利用料金は、あなたの会社が支払う必要があります。



Slack コネクトは、クライアントやベンダー、パートナーなど外部のオーガナイゼーションと一緒に仕事を進める場合に、より適しています。共有するチャンネルで一緒に仕事をすれば、各企業から複数のユーザーが参加でき、業務が拡大した際はメンバーの追加も簡単です。