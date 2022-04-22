Por qué los asesores financieros necesitan ahora una sede digital

Nos encontramos en un momento crítico en el que las decisiones que toman hoy en día los asesores y las empresas financieras tendrán un impacto duradero de cara al futuro. Dado que la incertidumbre se cierne sobre los mercados financieros y la inflación se encuentra en su nivel más alto en más de 40 años, los consumidores acuden a profesionales que les ayuden a navegar por un futuro incierto.

Asimismo, las experiencias flexibles y digitales avanzadas para los consumidores y empleados se están convirtiendo en la forma preferida de hacer negocios. Por poner un ejemplo: el 65 % de los consumidores sostienen que la pandemia ha elevado sus expectativas con respecto a las capacidades digitales de una organización . No ha habido un mejor momento para generar confianza entre los clientes, pero muchas empresas de gestión de patrimonios avanzan a paso lento cuando se trata de adoptar tecnologías de transformación.

Este panorama supone una oportunidad para que los asesores se decanten por herramientas innovadoras que satisfagan a los clientes de forma más rápida y segura. Esto se da cuando las empresas adoptan productos y servicios flexibles, una sede digital que aúna herramientas esenciales, personas, clientes y socios en una misma plataforma de colaboración.

65 % Porcentaje de consumidores que tienen más expectativas con respecto a las capacidades digitales de una organización Este panorama supone una oportunidad para que los asesores se decanten por herramientas innovadoras que satisfagan a los clientes de forma más rápida y segura.

Para sacar ventaja a la competencia, las empresas deben ayudar a los asesores financieros a liderar con una tecnología que se adapte a las generaciones actuales y futuras de clientes allí donde quieran estar. Adoptar una sede digital optimiza los procesos y sistemas diarios para asesores financieros derribando los silos de comunicación y reuniendo a los equipos en torno a objetivos, proyectos y procesos en común. De esta forma, los asesores tienen más tiempo para centrarse en sus clientes.

Adoptar una sede digital permite a las empresas aumentar sus ingresos brutos, ampliar sus márgenes y retener el talento durante más tiempo. Los bancos y empresas de gestión de patrimonios que quieren triunfar con una manera de trabajar moderna y digitalmente avanzada utilizan Slack para acelerar sus procesos empresariales y centrarse más en los clientes y empleados. Aquí tienes tres formas en las que Slack ayuda a las empresas a impulsar una colaboración eficaz mientras mantiene el cumplimiento de las normativas.

Funciones de seguridad de Slack Cifrado de datos en tránsito y en reposo

Soporte para la gestión de movilidad empresarial (también conocido como gestión de dispositivos móviles)

Prevención de pérdida de datos

Compatibilidad con eDiscovery

Funciones de seguridad móvil nativas

Garantiza seguridad y cumplimiento normativo empresarial a escala

La seguridad y el cumplimiento son las principales prioridades de los asesores financieros, que tienen en cuenta los intereses de sus clientes. Convenientemente, Slack es una herramienta empresarial que permite a los empleados trabajar de forma segura en todos los dispositivos, independientemente de si se encuentran en un ordenador, tableta o teléfono. Esta flexibilidad facilita la colaboración entre equipos mientras favorece el cumplimiento de la FINRA.

Con Slack Enterprise Grid, es posible escalar los requisitos de cumplimiento y adaptar los permisos a aquellos que necesiten acceso a información específica en los canales. Se ofrece seguridad mediante la integración de herramientas de visibilidad (como la prevención de pérdida de datos, la gestión de eventos e información de seguridad, y eDiscovery) y la Administración de claves de cifrado (EKM) en Enterprise Grid de Slack. Con estas protecciones, las empresas de los sectores financiero, gubernamental y sanitario utilizan Slack para transformar su forma de trabajar.

Optimiza las operaciones para beneficiar a los clientes y empleados

Dado que las empresas de gestión de patrimonios identifican las ventajas competitivas sobre la competencia, una de las principales prioridades es mejorar la gestión de las operaciones inconexas de los asesores financieros, quienes pueden prestar un mejor servicio a sus clientes debido a que Slack se encarga de sus solicitudes más rápido y con menos obstáculos gracias a la optimización de los flujos de trabajo. Además, ofrecer una sede digital que hace que el trabajo sea más sencillo, agradable y productivo para los empleados y sus equipos desempeña un papel fundamental a la hora de atraer y retener talento. El 86 % de las empresas sostienen que las buenas aplicaciones de colaboración les ayudan a retener los mejores talentos y comunidades .

Slack se convierte en una sede digital centralizada y consultable que envía información a los asesores financieros al instante, de forma que estos puedan tomar decisiones que satisfagan mejor a sus clientes. A través de Slack, los empleados pueden aprovechar enseguida toda la potencia de los datos históricos de la empresa, así como de los expertos de otros departamentos. Al ofrecer servicios adaptados a sus clientes, los asesores pueden convertirse en socios estratégicos de confianza por el bienestar financiero de sus clientes.

Por ejemplo, si un cliente quiere cambiar su exposición a los productos ESG o comprarse una casa, los asesores financieros pueden usar Slack para contactar con los equipos internos de los canales especializados y sacar el máximo provecho de los productos potenciales para sus clientes. Las funciones exclusivas de Slack se adaptan a la forma en que trabajan los equipos más eficaces, además de transformar correos electrónicos interminables y conversaciones aisladas en soluciones rápidas para los asesores. Según nuestra investigación, el uso de Slack ayudó a los equipos a agilizar el trabajo alrededor de un 35 % y a reducir un 36 % las reuniones .

Ofrece más valor mediante las automatizaciones, la transparencia y la flexibilidad

El ahorro de tiempo de Slack para los asesores financieros y sus empresas implica que todos los empleados, independientemente de sus capacidades técnicas, puedan simplificar los largos procesos empresariales mediante flujos de trabajo de bajo código o sin código. Los flujos de trabajo favorecen la colaboración en los canales al ayudar a los equipos a capturar, dirigir y almacenar la información rápidamente en los sistemas empresariales. Estas automatizaciones se encargan de las tareas repetitivas para que los empleados ocupados puedan centrarse en sus clientes.

Han sido muchas las solicitudes de clientes y conversaciones sobre los servicios que se han perdido siempre entre tanto correo electrónico, mensaje de texto y sistema de registro. Las bandejas de entrada acaban inundadas de información y los departamentos acaban divididos en silos. Los canales seguros de Slack agilizan el archivado de las conversaciones y la información en un lugar centralizado y reducen los errores humanos al mantener la información visible y consultable.

Cuando se trata de mejorar la atención al cliente, los equipos pueden movilizarse rápidamente y resolver colectivamente las solicitudes de los clientes en un canal para encontrar la mejor solución. Los clientes no tienen que esperar las actualizaciones y los equipos pueden continuar para atraer nuevos clientes y desarrollar las relaciones existentes.

Empieza a trabajar en una sede digital segura

Al hacer de Slack tu sede digital, puedes reunir a todos tus asesores, equipos y herramientas financieras en un lugar seguro y garantizar el cumplimiento de tu empresa con las normativas. Cuando proporcionas a tu empresa una plataforma de comunicación intuitiva y agradable, los asesores financieros pueden usar toda la amplitud de tu empresa para prestar un servicio de primera calidad a tus clientes. Con Slack, empoderas a los equipos de forma que puedan transformar su forma de trabajar para poder atender mejor a los clientes. Mira cómo cobra vida tu empresa en Slack. Obtén una demostración gratuita.