Warum Finanzberaterinnen und Finanzberater jetzt ein digitales Büro brauchen

Wir befinden uns an einem kritischen Punkt, an dem die Entscheidungen, die Finanzberaterinnen und Finanzberater sowie Unternehmen heute treffen, nachhaltige Auswirkungen auf die Zukunft haben werden. Angesichts der sich abzeichnenden Unsicherheit auf den Finanzmärkten und der höchsten Inflation seit über 40 Jahren wenden sich immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher angesichts der ungewissen Zukunft an Fachleute.

Darüber hinaus werden flexible und digitale Erlebnisse für Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur bevorzugten Art, Geschäfte zu machen. Ein typisches Beispiel: 65 % der Verbraucherinnen und Verbraucher sind der Meinung, dass die Pandemie ihre Erwartungen an die digitalen Fähigkeiten einer Organisation erhöht hat . Noch nie war der Zeitpunkt so günstig, um Vertrauen bei Kundinnen und Kunden aufzubauen, doch viele Vermögensverwaltungsunternehmen kommen bei der Einführung neuer Technologien nur langsam voran.

Dieses Klima bietet Beraterinnen und Beratern die einmalige Chance, innovative Tools zu nutzen, die eine schnellere und sicherere Kundenzufriedenheit nach sich ziehen. Das passiert, wenn Unternehmen flexible Produkte und Dienstleistungen einführen – ein digitales Büro, das die wichtigsten Tools, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kundinnen und Kunden sowie Partnerunternehmen auf einer einzigen Kollaborationsplattform zusammenbringt.

65 % der Verbraucherinnen und Verbraucher haben an die digitalen Fähigkeiten einer Organisation höhere Erwartungen Dieses Klima bietet Beraterinnen und Beratern die einmalige Chance, innovative Tools zu nutzen, die eine schnellere und sicherere Kundenzufriedenheit nach sich ziehen.

Damit sie sich von der Konkurrenz abheben, müssen Unternehmen Finanzberaterinnen und -beratern helfen, mit einer Technologie zu arbeiten, die sowohl heutige als auch zukünftige Generationen von Kundinnen und Kunden genau dort abholt, wo sie sein wollen. Durch die Einführung eines digitalen Büros werden die alltäglichen Prozesse und Systeme von Finanzberaterinnen und -beratern optimiert, indem Kommunikationsbarrieren aufgebrochen und Projekt-Teams zusammengebracht werden, um an gemeinsamen Zielen, Projekten und Prozessen zu arbeiten. Dadurch gewinnen die Beraterinnen und Berater wertvolle Zeit und können sich besser auf ihre Kundinnen und Kunden konzentrieren.

Mit einem digitalen Büro können Unternehmen ihre Umsätze steigern, Gewinnspannen erhöhen und Talente länger an sich binden. Banken und Vermögensverwaltungsunternehmen, die mit einer modernen, digitalen Arbeitsweise erfolgreich sein wollen, nutzen Slack, um ihre Geschäftsprozesse zu beschleunigen und sich stärker auf Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu konzentrieren. Hier sind drei Wege, wie Slack Unternehmen dabei hilft, effizienter zusammenzuarbeiten und gleichzeitig die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten.

Slack-Sicherheitsfunktionen Datenverschlüsselung bei der Übertragung und bei der Speicherung

Unterstützung für Enterprise Mobility Management (auch bekannt als Management für Mobilgeräte)

Schutz vor Datenverlust

eDiscovery-Unterstützung

Native Funktionen für mobile Sicherheit

Gewährleiste die Sicherheit auf Unternehmensebene und Compliance im großen Stil

Im Interesse ihrer Kundinnen und Kunden haben Sicherheit und Compliance bei Finanzberaterinnen und Finanzberatern oberste Priorität. Praktischerweise ist Slack ein Tool für Unternehmen, mit dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicher und geräteübergreifend arbeiten können – egal, ob sie einen Computer, ein Tablet oder ein Telefon benutzen. Diese Flexibilität erleichtert die Zusammenarbeit von Projekt-Teams und erfüllt gleichzeitig die FINRA-Standards.

Mit Slack Enterprise Grid lassen sich die Compliance-Anforderungen skalieren und die Berechtigungen für Personen anpassen, die Zugriff auf bestimmte Informationen in Channels benötigen. Durch die Integration von Tools zur Auffindbarkeit (einschließlich Schutz vor Datenverlust, Verwaltung von Sicherheitsinformationen und Ereignissen sowie eDiscovery) und Slack Enterprise Key Management wird ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleistet. Dank dieser Schutzmaßnahmen nutzen Unternehmen aus dem Finanzdienstleistungs-, Regierungs- und Gesundheitssektor Slack, um ihre Arbeitsabläufe zu optimieren.

Optimiere Arbeitsabläufe zum Wohl deiner Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Da Vermögensverwaltungsunternehmen immer nach Möglichkeiten suchen, sich von ihren Konkurrenten abzuheben, hat die Verbesserung der Verwaltung von unzusammenhängenden Abläufen für Finanzberaterinnen und -berater oberste Priorität. Slack ermöglicht es Finanzberaterinnen und Finanzberatern, ihren Kundinnen und Kunden bessere Serviceleistungen zu bieten, indem sie ihre Anfragen durch optimierte Workflows schneller und reibungsloser bearbeiten können. Ein digitales Büro, das die Arbeit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihre Projekt-Teams einfacher, angenehmer und produktiver macht, spielt bei der Gewinnung und Bindung von Talenten eine wesentliche Rolle. Sechsundachtzig Prozent der Unternehmen sind der Meinung, dass gute Apps für die Zusammenarbeit ihnen helfen, die besten Talente und Communitys an sich zu binden .

Slack wird zu einem durchsuchbaren, zentralisierten digitalen Büro, das Finanzberaterinnen und Finanzberatern sofort Informationen zur Verfügung stellt, damit sie Entscheidungen treffen können, die ihre Kundinnen und Kunden besser unterstützen. Über Slack können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sofort auf sämtliche Bestandsdaten des Unternehmens und auf Fachleute in anderen Abteilungen zugreifen. Durch die Bereitstellung maßgeschneiderter Dienstleistungen für ihre Kundschaft werden Beraterinnen und Berater für das finanzielle Wohlergehen ihrer Kundinnen und Kunden zu vertrauenswürdigen strategischen Partnerinnen und Partnern.

Wenn eine Kundin beispielsweise ihr Engagement in ESG-Produkten ändern oder ein Kunde eine neue Immobilie kaufen möchte, können Finanzberaterinnen und Finanzberater Slack nutzen, um interne Projekt-Teams in speziellen Channels zu erreichen und so für ihre Kundinnen und Kunden die wichtigsten Informationen über potentielle Produkte zu erhalten. Die Funktionen von Slack unterstützen die Arbeitsweise der effektivsten Projekt-Teams und verwandeln langwierige E-Mail-Ketten und isolierte Unterhaltungen für Beraterinnen und Berater in effiziente Lösungen. Unsere Studien haben ergeben, dass Projekt-Teams durch den Einsatz von Slack ihre Arbeit um 35 % schneller erledigen und 36 % weniger Meetings abhalten müssen .

Schaffe durch Automatisierungen, Transparenz und Flexibilität echten Mehrwert

Der zeitsparende Vorteil von Slack für Finanzberaterinnen und -berater sowie ihre Unternehmen besteht darin, dass die Plattform es allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unabhängig von ihren technischen Fähigkeiten ermöglicht, langwierige Geschäftsprozesse durch Workflows mit wenig oder gar keinem Code zu vereinfachen. Workflows unterstützen die Zusammenarbeit in Channels, indem sie Projekt-Teams helfen, Informationen schnell zu erfassen, weiterzuleiten und in Unternehmenssystemen zu speichern. Diese Automatisierungen übernehmen sich wiederholende Aufgaben, sodass sich viel beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf ihre Kundinnen und Kunden konzentrieren können.

Üblicherweise gehen viele Kundenanfragen und Servicegespräche in zahlreichen E-Mails, Textnachrichten und Aufzeichnungssystemen verloren. E-Mail-Postfächer werden mit Informationen überflutet, Abteilungen sind voneinander isoliert. Die sicheren Channels von Slack beschleunigen die Archivierung von Unterhaltungen und Informationen an einem zentralen Ort und reduzieren menschliche Fehler, indem Informationen sichtbar und durchsuchbar bleiben.

Zur Verbesserung des Kundenservice können schnell Projekt-Teams mobilisiert werden und gemeinsam Kundenanfragen in einem Channel klären, um die optimale Lösung zu finden. Kundinnen und Kunden müssen nicht auf Neuigkeiten warten, und die Projekt-Teams können sich auf die Gewinnung neuer Kundinnen und Kunden sowie auf die Pflege bestehender Beziehungen konzentrieren.

Arbeite in einem sicheren digitalen Büro

Indem du Slack zu deinem digitalen Büro machst, kannst du alle deine Finanzberaterinnen und -berater, Projekt-Teams und Tools an einem sicheren Ort zusammenbringen und sicherstellen, dass die Compliance in deinem Unternehmen jederzeit gewährleistet ist. Wenn du deinem Unternehmen eine Kollaborationsplattform zur Verfügung stellst, deren Verwendung einfach und angenehm ist, können Finanzberaterinnen und -berater das volle Potenzial deines Unternehmens ausschöpfen, um deinen Kundinnen und Kunden erstklassigen Service zu bieten. Mit Slack gibst du Projekt-Teams die Möglichkeit, ihre Arbeitsweise zu verändern, sodass sie ihre Kundinnen und Kunden besser unterstützen können. Mit Slack hauchst du deinem Unternehmen neues Leben ein. Sichere dir eine kostenlose Demo.