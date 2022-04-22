Perché i consulenti finanziari hanno bisogno di un ambiente digitale

Ci troviamo in una fase critica in cui le decisioni che i consulenti finanziari e le aziende prendono avranno conseguenze durature nel futuro. Con l’incertezza che incombe sui mercati finanziari e l’inflazione ai massimi livelli in oltre 40 anni, i consumatori si rivolgono a professionisti che li aiutino a gestire il loro futuro incerto.

Inoltre, le esperienze flessibili e digitali per i consumatori e i dipendenti stanno diventando il modo preferito di operare. Nella fattispecie, il 65% dei consumatori afferma che la pandemia ha aumentato le proprie aspettative sulle capacità digitali di un’organizzazione . Non c’è quindi momento migliore per costruire la fiducia con i clienti, ma molte aziende di gestione patrimoniale si stanno muovendo a rilento quando si tratta di adottare tecnologie trasformative.

Questo clima offre ai consulenti un’opportunità di puntare su strumenti innovativi che garantiscano una più rapida e sicura soddisfazione dei clienti. Questo accade quando le aziende adottano prodotti e servizi flessibili, un ambiente digitale che collega strumenti essenziali, persone, clienti e partner su un’unica piattaforma collaborativa.

65% percentuale di consumatori che nutre maggiori aspettative nei confronti delle capacità digitali di un’organizzazione Questo clima offre ai consulenti l’opportunità di puntare su strumenti innovativi che garantiscano una soddisfazione dei clienti più rapida e sicura.

Per rimanere al passo con la concorrenza, le aziende devono aiutare i consulenti finanziari a essere all’avanguardia grazie a una tecnologia che risponda alle esigenze delle generazioni di clienti attuali e future. L’adozione di un ambiente digitale snellisce i processi e i sistemi quotidiani dei consulenti finanziari, abbattendo le barriere di comunicazione e riunendo i team in relazione a obiettivi, progetti e processi comuni. In questo modo i consulenti avranno più tempo per concentrarsi maggiormente sui loro clienti.

L’adozione di un ambiente digitale aiuta le aziende a far crescere il fatturato, ad ampliare i margini e a trattenere più a lungo i talenti. Le banche e le aziende di gestione patrimoniale che vogliono avere successo in un mondo del lavoro moderno e digitale utilizzano Slack per accelerare i processi aziendali e concentrarsi maggiormente sui clienti e sui dipendenti. Ecco tre modi in cui Slack aiuta le aziende a collaborare in modo efficiente mantenendo la conformità agli standard normativi.

Funzioni di sicurezza di Slack Crittografia dei dati in movimento e inattivi

Supporto per Enterprise Mobility Management (noto anche come Mobile Device Management)

Prevenzione della perdita dei dati

Supporto eDiscovery

Funzioni di sicurezza per dispositivi mobili native

Garantisci la sicurezza e la conformità di livello enterprise su larga scala

Tenendo a mente gli interessi dei clienti, i consulenti finanziari hanno come priorità assoluta la sicurezza e la conformità. Slack è uno strumento di livello enterprise che consente ai dipendenti di lavorare in modo sicuro su tutti i dispositivi, che si tratti di computer, tablet o telefoni. Questa flessibilità consente ai team di collaborare facilmente rispettando al contempo gli standard FINRA.

Con Slack Enterprise Grid, i requisiti di conformità possono essere scalati e le autorizzazioni possono essere personalizzate per coloro che devono accedere a informazioni specifiche nei canali. Inoltre, la sicurezza è garantita dall’integrazione di strumenti di rilevabilità (tra cui la prevenzione della perdita dei dati, la gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza e l’eDiscovery) e di Slack Enterprise Key Management. Di conseguenza, grazie a queste protezioni, le aziende del settore dei servizi finanziari, della pubblica amministrazione e della sanità utilizzano Slack per trasformare il modo in cui si lavora.

Semplifica le operazioni a vantaggio di clienti e dipendenti

Poiché le aziende di gestione patrimoniale individuano i vantaggi competitivi rispetto ai loro concorrenti, il miglioramento della gestione delle operazioni disarticolate che i consulenti finanziari devono affrontare è una priorità assoluta. Slack consente ai consulenti finanziari di fornire un servizio migliore ai propri clienti, permettendo loro di occuparsi delle loro richieste in modo più rapido e con meno ostacoli, grazie alla semplificazione dei workflow. E fornire un ambiente digitale che renda il lavoro più semplice, piacevole e produttivo per i dipendenti e i loro team gioca un ruolo fondamentale nell’attrarre e trattenere i talenti. L’86% delle aziende afferma infatti che le app per la collaborazione aiutano a trattenere i migliori talenti e community .

Slack diventa un ambiente digitale centralizzato e ricercabile che trasmette istantaneamente le informazioni ai consulenti finanziari, consentendo loro di prendere decisioni migliori per i loro clienti. Attraverso Slack, i dipendenti possono immediatamente attingere a tutta la potenza dei dati storici dell’azienda e contattare gli esperti di altri reparti. Fornire servizi su misura ai propri clienti consente ai consulenti di diventare partner strategici di fiducia per il benessere finanziario dei clienti stessi.

Ad esempio, se un cliente vuole cambiare la propria esposizione ai prodotti ESG o acquistare una nuova casa, i consulenti finanziari possono utilizzare Slack per raggiungere i team interni in canali dedicati e ottenere le informazioni più rilevanti sui potenziali prodotti per i loro clienti. Le funzioni proprietarie di Slack si adattano al modo in cui operano i team più efficienti, trasformando le lunghe e-mail e le conversazioni isolate in soluzioni rapide per i consulenti. Dalla nostra ricerca è emerso che l’uso di Slack ha aiutato i team a svolgere il lavoro il 35% più velocemente, con il 36% di riunioni in meno .

Offri più valore attraverso automazioni, trasparenza e flessibilità

Il vantaggio di Slack per i consulenti finanziari e le loro aziende è che consente a tutti i dipendenti, indipendentemente dalle capacità tecniche, di semplificare i lunghi processi aziendali attraverso workflow senza o a uso limitato di codice. I workflow favoriscono la collaborazione nei canali aiutando i team ad acquisire, instradare e archiviare rapidamente le informazioni nei sistemi aziendali. Queste automazioni gestiscono attività ripetitive, in modo che i dipendenti, già indaffarati, possano concentrarsi sui clienti.

Tradizionalmente, molte richieste dei clienti e conversazioni di assistenza si perdono in molteplici e-mail, messaggi di testo e sistemi di documentazione. Le caselle di posta elettronica vengono sommerse di informazioni e i reparti sono isolati. Al contrario, i canali sicuri di Slack aumentano la velocità di archiviazione delle conversazioni e delle informazioni in un luogo centrale e riducono gli errori umani, mantenendo le informazioni visibili e ricercabili.

E quando si tratta di migliorare il servizio clienti, i team possono mobilitarsi rapidamente e risolvere collettivamente le richieste dei clienti in un canale per trovare la soluzione migliore. I clienti non devono aspettare gli aggiornamenti e i team possono dedicarsi ad attirare nuovi clienti e a coltivare le relazioni esistenti.

Inizia a lavorare in un ambiente digitale sicuro

Rendendo Slack il tuo ambiente digitale, puoi riunire tutti i tuoi consulenti finanziari, i team e gli strumenti in un unico luogo sicuro e garantire che la tua azienda rimanga conforme. Quando doti l’azienda di una piattaforma di comunicazione facile e piacevole da usare, i consulenti finanziari sono in grado di utilizzare l’intera struttura dello studio per fornire ai clienti un servizio di prim’ordine. Con Slack, i team possono trasformare il loro modo di lavorare per servire meglio i clienti. Guarda la tua azienda prendere vita in Slack. Ottieni una demo gratuita.