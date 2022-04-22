Conseiller financier : pourquoi avoir besoin d'un QG numérique

Nous avons aujourd’hui atteint un seuil critique, où les décisions prises par les conseillers financiers et les acteurs principaux du secteur auront des effets à long terme. Les marchés sont incertains, l’inflation a atteint son plus haut niveau depuis de 40 ans, et les consommateurs se tournent vers les professionnels pour les aider face à ces perspectives d’avenir floues.

De plus, les consommateurs et les salariés recherchent désormais de la flexibilité et une approche numérique dans leurs interactions commerciales. Exemple parfait : 65 % des consommateurs indiquent que la crise sanitaire a renforcé leurs attentes en matière d’offre numérique des entreprises . Pour les entreprises, c’est le moment ou jamais de renforcer la confiance de leurs clients, mais bon nombre de cabinets de gestion de patrimoine tardent à adopter les technologies innovantes nécessaires.

Le contexte actuel donne aux conseillers l’occasion d’opter pour des outils innovants, qui permettent de renforcer la satisfaction de leurs clients. C’est précisément ce qu’il se passe quand les entreprises adoptent des produits et services flexibles. Un QG numérique constitue une plateforme collaborative qui rassemble les outils, les utilisateurs, les clients et les partenaires.

65 % des consommateurs ont désormais des attentes plus fortes en matière d’approche digitale de la part des entreprises Ce contexte donne aux conseillers l’occasion d’opter pour des outils innovants, qui permettent de renforcer la satisfaction de leurs clients.

Pour garder une longueur d’avance, les établissements financiers doivent mettre à disposition de leurs conseillers des technologies qui répondent aux besoins des clients actuels et des futures générations de clients. L’adoption d’un QG numérique aide les conseillers financiers à rationaliser les processus et systèmes du quotidien, en décloisonnant les communications et en rassemblant les équipes autour de projets, de processus et d’objectifs communs. Le temps ainsi gagné pourra être davantage consacré aux clients.

Grâce à un QG numérique, les établissements peuvent augmenter leur chiffre d’affaires, renforcer leurs marges et fidéliser leurs collaborateurs. Les banques et les établissements de gestion de patrimoine qui souhaitent adopter une approche numérique moderne utilisent Slack pour accélérer leurs processus métier et se focaliser davantage sur les clients et les collaborateurs. Voici trois manières dont Slack aide les entreprises à renforcer la collaboration, tout en garantissant la conformité avec les réglementations en vigueur.

Fonctionnalités de sécurité de Slack Chiffrement du trafic et du stockage des données

Prise en charge de la Gestion de la mobilité en entreprise (aussi appelée Gestion des appareils mobiles)

Prévention de la perte de données

Prise en charge de eDiscovery

Fonctionnalités de sécurité natives pour les appareils mobiles

Sécurité de qualité professionnelle et conformité à grande échelle

Les conseillers financiers ont à cœur de répondre au mieux aux attentes de leurs clients, tout en garantissant sécurité et conformité. Slack est un outil de qualité professionnelle qui permet aux collaborateurs de travailler de manière entièrement sécurisée, sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Une telle flexibilité permet aux équipes de collaborer plus facilement, tout en garantissant la conformité aux normes du secteur financier.

Avec Slack Enterprise Grid, vous pouvez adapter vos besoins en conformité à grande échelle et personnaliser les autorisations en fonction des informations spécifiques auxquelles les utilisateurs ont besoin d’accéder dans les canaux. La sécurité est garantie par l’intégration d’outils de facilitation de recherche, comme la prévention de la perte de données, la gestion de l’information et des événements de sécurité et la eDiscovery, ou encore la gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise. Grâce à ces fonctionnalités, les acteurs du secteur financier, du secteur public ou de la santé utilisent Slack pour transformer leur manière de travailler.

Rationalisez les opérations pour satisfaire les clients et les collaborateurs

Pour générer des avantages concurrentiels et se démarquer, les gestionnaires de patrimoine doivent optimiser l’expérience de leurs conseillers en facilitant l’organisation de leurs différentes opérations. Slack permet aux conseillers financiers de mieux répondre aux besoins de leurs clients en accélérant le traitement des requêtes et en rationalisant les procédures. Un QG numérique facilite le travail de vos équipes en le rendant plus simple, plus agréable et plus productif. L’outil joue également un rôle essentiel pour le recrutement et la fidélisation de vos collaborateurs : 86 % des entreprises déclarent que des applications de collaboration efficaces contribuent à retenir et fidéliser leurs effectifs .

Slack se transforme en QG numérique permettant aux conseillers financiers de trouver facilement des informations, afin de prendre plus rapidement des décisions pour mieux répondre aux attentes de leurs clients. Grâce à Slack, les salariés peuvent instantanément tirer parti de leurs données et collaborer avec les équipes des autres départements. En proposant des services sur mesure, les conseillers financiers deviennent des partenaires stratégiques de confiance pour la gestion du patrimoine des clients.

Si un client souhaite par exemple modifier ses produits financiers ou faire un achat immobilier, un conseiller financier peut utiliser Slack pour contacter les équipes internes grâce à des canaux spécifiques, afin d’obtenir des informations pertinentes sur les produits à proposer. Les fonctionnalités propriétaires de Slack sont adaptées à la manière de travailler des équipes, et permettent de transformer les conversations e-mail chronophages et compartimentées en solutions rapides et pertinentes. Les résultats d’une étude que nous avons menée montrent que l’utilisation de Slack a permis de travailler 35 % plus rapidement et de réduire le nombre de réunions de 36 % .

Créez de la valeur grâce aux automatisations, à la transparence et à la flexibilité

Grâce aux fonctionnalités Slack qui font gagner du temps, tous les salariés, quel que soit leur niveau de compétence technique, peuvent simplifier leurs processus chronophages et complexes grâce à des flux de travail sans code ou presque. Les flux de travail facilitent la collaboration au sein des canaux en aidant les équipes à rapidement capturer, transmettre et stocker des informations dans leurs systèmes métier. Ces automatisations s’occupent des tâches répétitives pour permettre aux collaborateurs de mieux se concentrer sur leurs clients.

Dans une approche traditionnelle, de nombreuses demandes de clients et conversations se perdent dans les multiples e-mails, messages et systèmes d’enregistrement. Les boîtes de réception débordent d’informations, et les différents services sont compartimentés. Les canaux sécurisés de Slack accélèrent l’archivage centralisé des conversations et des informations et réduisent les risques d’erreur humaine en rendant ces informations plus visibles et faciles à rechercher.

Et pour l’amélioration du service client, les équipes peuvent se mobiliser rapidement et traiter collectivement les demandes des clients au sein de canaux pour trouver la solution la mieux adaptée. Les clients n’ont plus besoin d’attendre avant de recevoir des informations, et les équipes peuvent davantage se consacrer au développement des relations avec les clients.

Commencez à travailler dans un QG numérique sécurisé

En faisant de Slack votre QG numérique, vous pouvez regrouper tous vos conseillers financiers, vos équipes et vos outils dans un espace sécurisé, et garantir le respect des exigences de conformité. En déployant dans votre établissement une plateforme facile et agréable à utiliser, vous permettez à vos conseillers financiers de tirer pleinement parti de toutes ses fonctionnalités pour proposer aux clients un service de qualité. Slack aide vos équipes à transformer leurs méthodes de travail afin qu’elles répondent au mieux aux besoins des clients. Slack fait passer vos services au niveau supérieur. Demandez une démo gratuite de Slack.