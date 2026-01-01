Cómo Slack ayudó a HubSpot a expandir su cultura empresarial

HubSpot apuesta por la cultura empresarial, a lo grande. Tanto es así que esta empresa de Cambridge (Massachusetts, EE. UU.), explica sus valores al detalle en una presentación de 128 diapositivas que tiene más de 4 millones de vistas en SlideShare, de LinkedIn.

Katie Burke, directora de personal de HubSpot, ha puesto muy alto el listón de la cultura empresarial. "Queremos que cuando la gente venga al trabajo esté siempre contenta, entusiasmada, que den saltos de alegría. Eso es lo que le pido a nuestro equipo".

Hasta ahora, esta apuesta ha dado sus frutos. Es habitual que esta empresa de software de marketing de atracción y ventas aparezca en los primeros puestos de las listas de los mejores lugares para trabajar, lo que hace que atraiga a nuevos talentos en masa. De los 50 empleados que tenía en 2008, ha pasado a 2500 a día de hoy. Ha abierto oficinas internacionales en Portsmouth, Dublín, Berlín, Tokio, Sídney, Singapur y Bogotá, y planea expandirse a París este año como parte de una campaña global de contratación.

Ahora, más que nunca, es esencial que HubSpot dé el enfoque correcto a su cultura empresarial, para favorecer que las conexiones sean auténticas y relevantes, sin importar la ubicación, función y cargo de las personas. A Burke le hacía falta una herramienta intuitiva y adaptable que fomentase la colaboración y el sentido de comunidad, en cualquier parte del mundo. Es ahí donde entró en juego Slack.

”Con Slack, los empleados tienen acceso instantáneo a 2500 personas en todo el mundo, todas ellas dispuestas a ayudarles. Así, desde el primer momento, te sientes en tu sitio, parte de algo más grande”. Katie Burke Directora de personal, HubSpot

Con Slack, las conexiones y la inclusividad son auténticas

Si la cultura de HubSpot y la experiencia del empleado son el producto, Burke es la jefa del mismo.

"Queremos darles a las personas no solo una razón de peso para unirse a HubSpot, sino también para que se queden", explica. Por eso se invierte en equipos y directivos locales, y se anima a todo el mundo a que den forma a la cultura empresarial, en vez de amoldarse a ella. Esta estrategia es lo que hace que el trabajo de Burke sea tan importante y estimulante. "Me siento afortunada de poder ayudar a que los empleados de HubSpot de todo el mundo tengan la sensación de formar parte de algo grande, y a que encuentren maneras innovadoras de hacer posible que la empresa crezca con ellos", afirma.

2104614480390 hubspot-onboarding-bot OnboardingBot APP Welcome to HubSpot!

I'm here to give you a heads-up that I'm about to invite you to a few Slack channels that were chosen by someone in your department to help smooth your onboarding. Here's a handy Slack Channel TV Guide to help you find other important channels you may need.

I know that starting your HubSpot journey can be intense and overwhelming, but you're not alone! Your fellow HubSpotters (including senior staff) are here to support you, so if you want to chat, all you have to do is ask.

Best of luck! Oh, and no need to respond. I'm code, not a person.

El papel que desempeña Slack a la hora de apoyar la cultura de HubSpot empieza ya el primer día de trabajo del nuevo empleado, una jornada que puede ser algo abrumadora. "Usamos Slack para dar orientación a las personas y recordarles todas las razones por las que se han unido a la empresa", cuenta Burke. Los jefes de equipo personalizan un bot para proporcionar a los nuevos empleados toda la información que necesitan saber, en el momento adecuado. Una vez que las cosas van tomando rumbo, una notificación de Slack puede servir para lo siguiente:

Recordarles qué materiales son importantes el primer día

Conectarlos con grupos de recursos para empleados

Mantenerlos al tanto de las actividades de HubSpot que se desarrollarán próximamente

Nada más pasar a formar parte de HubSpot, es evidente que uno de los principales valores de la empresa, la transparencia, está muy presente en todo. ¿Que quieres hacerle una pregunta a Dharmesh Shah, uno de los fundadores? No hay ningún problema: puedes enviarle un mensaje directo en Slack. La ausencia de obstáculos a la comunicación entre el equipo directivo y los empleados de primera línea no es casualidad. Como explica Burke, "la tecnología de Slack nos ayuda a eliminar cualquier obstáculo a la transparencia que exista en toda la organización, a escala virtual y global, y sin dejar de ser fieles a nuestros principios".

HubSpot también derriba barreras geográficas con los grupos globales, que conectan a los empleados que tienen experiencias comunes. HubSpot tiene cuatro grupos principales de recursos para empleados que están abiertos a todo el mundo, ya sean empleados en su primer trabajo o altos ejecutivos de HubSpot. El vicepresidente de operaciones comerciales de HubSpot, Ryan Ward, destaca que esos canales son "una de las mejores cosas que tiene Slack para hacer que las personas se sientan conectadas, participen y den lo mejor de sí mismas".

Ashley Jeffress lleva uno de estos grupos, Women@HubSpot, y dice que "Slack ha sido una de las maneras más efectivas de crear esta comunidad. Ofrece un espacio en el que todo el mundo puede compartir sus ideas y decir lo que piensa". Este año, Jeffress hizo posible la celebración de una semana de eventos en honor al día internacional de la mujer, usando Slack para congregar a las responsables del programa y promover canales específicos para cada región. "Queremos asegurarnos de que todo el mundo sienta que tiene la capacidad de contribuir a este programa, independientemente de dónde estén. Es increíble ver el alcance que tiene el programa, sin necesidad de que esté yo ahí físicamente".

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Cada día, el poder colaborativo de Slack ayuda a HubSpot a cumplir su promesa de dar a los empleados un lugar de trabajo inclusivo y transparente, incluso —y aún más si cabe— a medida que la empresa crece. La existencia de programas de diversidad, un sistema global de mentores y las políticas para la utilización de canales abiertos allanan la jerarquía y promueven la transparencia en la organización, lo que hace que la empresa pueda retener y atraer el talento diverso que hace que los valores de su cultura empresarial prosperen.

”Nuestros programas están abiertos a tod@s y cada un@ de los empleados de HubSpot. Así que no importa quién seas; si quieres participar y formar parte de un programa, te esperamos con los brazos abiertos”. Ashley Jeffress Jefa del programa Women@HubSpot, HubSpot

Con Slack, los equipos de ventas amplían su base de clientes

Slack no es solo un catalizador de la cultura de la empresa. HubSpot lo utiliza en todas las líneas de negocio, desde operaciones de sistemas hasta ventas. Según Jeetu Mahtani, vicepresidente sénior de operaciones internacionales, Slack ha demostrado ser particularmente útil para las ventas.

Mahtani es responsable de promover el crecimiento fuera de los Estados Unidos, algo que depende en gran medida de la capacidad de dar prioridad y responder de manera eficiente a las consultas que se reciben. "Al fin y al cabo, somos la empresa que acuñó el término 'inbound', así que globalmente, todos nuestros representantes reciben oportunidades de venta inbound o entrantes". Antes de adoptar Slack, la información sobre potenciales oportunidades de venta llegaba a las bandejas de entrada de los equipos y se quedaba allí parada hasta que alguien se ocupaba de ella. Sin embargo, según Mahtani, si los prospectos no reciben una respuesta al cabo de unas pocas horas, lo más probable es que se pierdan.

"Gracias a una nueva integración para Slack, cada vez que conseguimos una oportunidad de venta enviamos una notificación a nuestros agentes a través de Slack. Reciben notificaciones en tiempo real, ya estén frente al ordenador o con el teléfono, y pueden responder de manera proactiva, en vez de estar esperando a recibir un mensaje de correo electrónico".

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Después de darse cuenta de que los agentes de ventas tenían que copiar y pegar datos entre HubSpot y Slack, lo que resultaba una tarea tediosa, la jefa de producto, Jingo Mante, y su equipo crearon una integración personalizada para Slack con la que los usuarios podían crear nuevas tareas de HubSpot, recibir notificaciones y buscar contactos sin salir de Slack. Al no tener que alternar entre un programa y otro, el equipo de ventas puede dedicar su tiempo a actividades más productivas, como por ejemplo, compartir conocimientos. "Cada vez que conseguimos un nuevo cliente, mandamos un mensaje a un canal de Slack con los detalles del cliente: quién es, por qué compró, y cómo hemos ayudado a resolver su problema. "Esa información les es de mucha utilidad a todos nuestros agentes de ventas en todo el mundo".

”Cada vez que conseguimos una oportunidad de venta, enviamos una notificación a nuestros agentes de ventas a través de Slack. Reciben notificaciones en tiempo real, ya estén frente al ordenador o con el teléfono, y pueden responder de manera proactiva, en vez de estar esperando a recibir un mensaje de correo electrónico”. Jeetu Mahtani Vicepresidente sénior de Operaciones Internacionales, HubSpot

Reducir el ruido de fondo para resolver más rápido los problemas de los clientes

Parte del éxito de HubSport se debe a sus equipos de asistencia. Los ingenieros de software y los jefes de producto de la organización interactúan con el equipo de asistencia al cliente por medio de Jira. Sin embargo las notificaciones de Jira tienden a saturar las bandejas de entrada y pueden empezar a ser molestas muy pronto.

Con las integraciones y canales de Slack, HubSpot ha ayudado a poner orden. Cuando se menciona a alguien en un ticket de Jira, aparecerá en el canal de Slack de esa persona. Ward explica que "lo importante era ayudar a que nuestros jefes de proyecto e ingenieros pudiesen obviar parte del ruido de fondo para estar al tanto de los problemas más urgentes de los clientes y atenderlos".

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Cuando se trata del servicio al cliente, el jefe de operaciones, Andrew Meinert, y su equipo usan la integración nativa de Twitter, que publica en el canal de Slack dedicado a Twitter para llevar un seguimiento de la cuenta de asistencia de @HubSpotSupport. Luego usan Slack para tareas de organización y asignación de prioridades. "Un bot elimina la nota, y luego la vuelve a publicar con un botón para reclamarla", explica Meinert. Al haber total visibilidad del proyecto y de quién se ocupa del asunto, todo el mundo puede seguir adelante con su trabajo con total tranquilidad. "Nos ayuda a coordinarnos y a tener mejor capacidad de respuesta con nuestros clientes", afirma.

A medida que HubSpot ha ido creciendo, Slack ha hecho que sus equipos puedan reducir las tareas administrativas y aumentar la eficiencia. "Al igual que en cualquier otra organización, todo el mundo tiene que hacer una serie de tareas administrativas pequeñas pero algo tediosas, por lo que hay bastante demanda para encontrar formas ingeniosas de trasladarlas a Slack", explica Ward. Al poder realizar dichas tareas puntuales desde Slack, no es necesario acceder a otra aplicación".

Eliminar esas tareas rutinarias es una de las muchas maneras que HubSpot tiene de crear un lugar de trabajo en el que los empleados están felices. Esa preocupación por los detalles y herramientas como Slack son lo que hacen que esta empresa líder en marketing cumpla su promesa de proporcionar un lugar de trabajo inclusivo, transparente y diverso, donde los 2500 empleados puedan dar lo mejor de sí mismos.