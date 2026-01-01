Como o Slack ajudou a HubSpot a potencializar sua cultura organizacional

A HubSpot investe na cultura no local de trabalho, e muito. Tanto que a empresa com sede em Cambridge, Massachusetts, descreve seus valores em uma apresentação com 128 slides, que já teve mais de quatro milhões de visualizações no SlideShare do LinkedIn.

A diretora de recursos humanos da HubSpot, Katie Burke, definiu um novo patamar para a cultura organizacional. “Queremos que as pessoas venham para o trabalho entusiasmadas, dando pulos de alegria todos os dias”, ela afirma. Esse é o objetivo que estabeleço para nossa equipe.”

Até agora, o investimento compensou. A empresa de software de vendas e marketing de entrada costuma figurar nas listas de melhores lugares para trabalhar e atrai um número enorme de novos talentos. Ela passou de 50 funcionários em 2008 para 2.500 nos dias de hoje. Abriu unidades internacionais em Portsmouth, Dublin, Berlim, Tóquio, Sidney, Singapura e Bogotá e planeja expandir para Paris ainda este ano em um esforço global de novas contratações.

Agora, mais do que nunca, é fundamental que a HubSpot dê o enfoque certo à cultura organizacional para promover conexões autênticas e significativas, não importa o local, a função ou o tempo de empresa. Burke precisava de uma ferramenta intuitiva e flexível que incentivasse a colaboração entre equipes no mundo inteiro. É aí que o Slack entra em cena.

“Com o Slack, os funcionários têm acesso instantâneo a 2.500 pessoas em todo o mundo, e todas dispostas a ajudar. Assim, desde o primeiro momento, você sente que faz parte de algo maior.” Katie Burke Diretora de recursos humanos, HubSpot

Conexões autênticas e um ambiente inclusivo com o Slack

Se a cultura da HubSpot e a experiência dos funcionários fossem um produto, Katie Burke seria a gerente de produtos.

“Queremos dar às pessoas um bom motivo para entrar para a HubSpot e um bom motivo para continuar aqui”, afirma. Para isso, é preciso investir nas equipes e lideranças locais e encorajar todos os funcionários a se adaptar à cultura, em vez de se conformar com ela. É essa estratégia de adaptação que torna o trabalho de Burke tão importante e desafiador. “Tenho muita sorte de poder ajudar os funcionários da HubSpot em todo o mundo a se sentir parte de algo maior e encontrar novos jeitos de garantir que nossa empresa cresça com eles”, declarou.

2104614480390 hubspot-onboarding-bot OnboardingBot APP Welcome to HubSpot!

I'm here to give you a heads-up that I'm about to invite you to a few Slack channels that were chosen by someone in your department to help smooth your onboarding. Here's a handy Slack Channel TV Guide to help you find other important channels you may need.

I know that starting your HubSpot journey can be intense and overwhelming, but you're not alone! Your fellow HubSpotters (including senior staff) are here to support you, so if you want to chat, all you have to do is ask.

Best of luck! Oh, and no need to respond. I'm code, not a person.

O papel do Slack no apoio à cultura organizacional da HubSpot começa no primeiro dia de trabalho dos novos funcionários, quando eles podem se sentir sobrecarregados. “Usamos o Slack para dar orientações durante o treinamento e lembrar as pessoas sobre os motivos por que entraram na empresa”, explica Burke. Os líderes de equipes personalizam bots para comunicar precisamente aos novos funcionários o que eles precisam saber, no momento certo. Após o período de integração, uma notificação do Slack:

Enviará um lembrete sobre materiais importantes para o primeiro dia.

Conectará os funcionários com diferentes grupos de recursos.

Informará sobre as próximas atividades da HubSpot.

Quando você passa a fazer parte da empresa, percebe que a transparência, um dos principais valores da HubSpot, está muito presente. Quer fazer uma pergunta para Dharmesh Shah, cofundador da HubSpot? É fácil: envie uma mensagem direta para ele pelo Slack. A ausência de barreiras entre os executivos e os funcionários da linha de frente não é por acaso. Katie Burke declarou: “O Slack é uma tecnologia que nos ajuda a diminuir essa distância, de maneira virtual e global, para garantir transparência total na empresa e cumprir o que prometemos.”

A HubSpot também estabelece uma ligação entre lugares distantes por meio de grupos globais que conectam funcionários com experiências em comum. A empresa tem quatro grupos principais de recursos para funcionários que são abertos a todos, dos iniciantes na HubSpot até a diretoria. Ryan Ward, vice-presidente de operações de negócios da HubSpot, afirmou que esses canais são “uma das grandes maneiras que o Slack oferece para as pessoas se sentirem conectadas, participarem e darem o melhor de si no trabalho”.

Ashley Jeffress gerencia um desses grupos globais, o Women@HubSpot, e disse que: “O Slack foi uma das melhores formas para criar essa comunidade. Realmente abriu espaço para todos compartilharem ideias e dizerem o que pensam.” Este ano, Ashley Jeffress organizou uma semana de eventos para comemorar o Dia Internacional da Mulher, e usou o Slack para mobilizar os líderes do programa e promover canais específicos para cada região. “Queremos garantir que todos se sintam capazes de contribuir para o programa, não importa onde estiverem. É maravilhoso ver o alcance do programa, sem que eu precise estar presente fisicamente.”

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Todos os dias, o poder colaborativo do Slack contribui para a HubSpot cumprir a promessa de oferecer aos funcionários um ambiente inclusivo e transparente, apesar do seu crescimento. Graças aos programas de diversidade, a um sistema internacional de contatos e às políticas para uso de canais abertos, a hierarquia é mais nivelada e a transparência organizacional aumenta. Como resultado, a empresa retém e atrai os talentos diversos que fazem seus valores culturais prosperarem.

“Nossos programas são abertos a todos os funcionários da HubSpot, sem exceção. Se você quiser se envolver e fazer parte de um programa, não importa quem seja, queremos que você participe.” Ashley Jeffress Gerente do programa Women@HubSpot, HubSpot

As equipes de vendas usam o Slack para aumentar a base de clientes

O Slack é mais do que uma ferramenta para promover a cultura organizacional. A HubSpot usa o Slack em todas as linhas de negócios, das operações de sistemas até as vendas. Para a área de vendas, o Slack se revelou especialmente útil, de acordo com Jeetu Mahtani, vice-presidente sênior de operações internacionais da HubSpot.

Jeetu Mahtani é responsável por promover o crescimento fora dos EUA, o que exige responder perfeitamente às demandas recebidas. “Foi nossa empresa que definiu o conceito de ‘marketing de entrada’”, afirmou ele. “Todos os nossos representantes recebem clientes potenciais de entrada.” Antes do Slack, os contatos de clientes potenciais paravam nas caixas de e-mail da equipe até alguém conseguir dar continuidade. Mas, como aponta Mahtani, quando as pessoas não recebem uma resposta em poucas horas, é provável que procurem outra empresa.

Conforme afirma Jeetu Mahtani, graças a uma nova integração do Slack, “sempre que recebemos o contato de clientes potenciais, enviamos uma notificação aos nossos representantes pelo Slack. Eles recebem notificações em tempo real, seja na frente do computador ou no celular, e podem responder de maneira proativa em vez de esperar um e-mail aparecer na caixa de entrada.”

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Depois de perceber que os representantes de vendas tinham a tarefa cansativa de copiar e colar dados entre a HubSpot e o Slack, a gerente de produtos Jingo Mante e sua equipe estabeleceram uma integração do Slack personalizada. Dessa forma, os usuários criam novas tarefas da HubSpot, recebem notificações e pesquisam contatos direto no Slack. Sem precisar trocar de contexto o tempo todo, a equipe de vendas passa mais tempo realizando tarefas mais relevantes, como compartilhar conhecimento. “Sempre que conquistamos um novo cliente, enviamos uma mensagem para um canal do Slack em que compartilhamos informações sobre quem é o cliente, por que ele comprou e como ajudamos a resolver seus pontos de desconforto”, disse Mahtani. “Esses aprendizados são muito úteis para todos os nossos representantes de vendas no mundo.”

“Sempre que recebemos o contato de um cliente potencial, enviamos uma notificação aos nossos representantes pelo Slack. Eles recebem notificações em tempo real, seja na frente do computador ou no celular, e podem responder de maneira proativa em vez de esperar um e-mail aparecer na caixa de entrada.” Jeetu Mahtani Vice-presidente sênior de operações internacionais, HubSpot

Menos distrações para resolver problemas do cliente mais rapidamente

Parte do sucesso da HubSpot como empresa se deve às equipes de suporte. Os engenheiros de software e gerentes de produtos da organização interagem com o grupo de suporte ao cliente usando a ferramenta Jira. Mas as notificações do Jira tendem a encher as caixas de entrada e podem se transformar em um problema rapidamente.

A HubSpot simplificou a situação usando as integrações e os canais do Slack. Quando um tíquete do Jira menciona alguém, ele aparece no canal do Slack da pessoa mencionada. Conforme explica Ryan Ward: “Nosso objetivo era ajudar os gerentes de produtos e engenheiros a se concentrar em reconhecer e responder os problemas mais urgentes dos clientes.”

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Quando se trata do atendimento ao cliente, Andrew Meinert, gerente de operações de sistemas da HubSpot, e sua equipe usam a integração nativa com o Twitter, que publica no identificador do Slack dedicado ao Twitter, para monitorar a conta @HubSpotSupport. Depois eles usam o Slack para organizar e definir prioridades. “Um bot apaga a postagem e posta de novo o mesmo conteúdo com um botão para reivindicar a demanda”, diz Meinert. Como existe visibilidade sobre o projeto e quem está cuidando dele, todos podem passar para a próxima demanda sem preocupações. “A coordenação das tarefas melhora e somos mais receptivos às necessidades dos clientes”, afirma.

À medida que a HubSpot busca o crescimento, a Slack permite que suas equipes simplifiquem as tarefas administrativas e aumentem a eficácia. “Como em qualquer outra empresa, todo mundo precisa fazer muitas tarefinhas administrativas um pouco monótonas, e existe uma grande demanda para encontrar maneiras inteligentes de levar essas tarefas para o Slack”, comentou Ward. Com o Slack, as pessoas não precisam acessar um app totalmente diferente para uma só tarefa.”

Eliminar essas tarefas rotineiras é uma das muitas maneiras que a HubSpot oferece para criar um ambiente de trabalho em que os funcionários estejam motivados. Graças à atenção aos detalhes e ao uso de ferramentas como o Slack, essa empresa líder em marketing cumpre sua promessa de proporcionar um local de trabalho inclusivo, transparente e diverso, no qual 2.500 funcionários podem dar seu melhor.