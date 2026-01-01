Comment Slack a aidé HubSpot à propager sa culture d’entreprise

Basée à Cambridge, dans le Massachusetts, la société américaine HubSpot s’investit tellement dans la culture du lieu de travail qu’elle expose ses valeurs dans une présentation de 128 diapositives qui compte plus de 4 millions de vues sur la plateforme SlideShare de LinkedIn.

Directrice des ressources humaines chez HubSpot, Katie Burke a placé la barre très haut en ce qui concerne la culture d’entreprise. « Nous tenons à ce que nos employés soient heureux lorsqu’ils arrivent au travail », explique-t-elle. « C’est l’objectif que j’ai fixé pour notre équipe. »

Cet investissement s’est révélé payant. Développant des logiciels de marketing entrant et de vente, la société figure régulièrement en haut des listes des meilleurs employeurs et attire des vagues de nouveaux talents. Elle est passée de 50 employés en 2008 à 2 500 𝘏𝘶𝘣𝘴𝘱𝘰𝘵𝘵𝘦𝘳𝘴 aujourd’hui. Elle a ouvert des bureaux internationaux à Portsmouth, Dublin, Berlin, Tokyo, Sydney, Singapour et Bogota et prévoit d’en ouvrir un à Paris cette année dans le cadre d’un vaste effort de recrutement.

Il n’a jamais été aussi important pour HubSpot de parfaire sa culture d’entreprise afin d’entretenir des liens authentiques et pertinents, quel que soit le lieu géographique, le rôle ou la fonction. Katie Burke avait besoin d’un outil intuitif et adaptable qui stimule la vie en communauté et le travail collaboratif aux quatre coins du monde. Et c’est là que Slack entre en jeu.

« Avec Slack, les employés peuvent contacter instantanément 2 500 personnes dans le monde entier prêtes à les aider. Vous avez réellement l’impression de faire partie de la famille. » Katie Burke Directrice des ressources humaines, HubSpot

Des liens authentiques et un environnement inclusif grâce à Slack

Si la culture d’entreprise et l’expérience des employés de HubSpot étaient un produit, Katie Burke serait la cheffe de produit.

« Nous voulons donner d’excellentes raisons de rejoindre HubSpot, mais également d’y rester », explique-t-elle. Cela nécessite d’investir dans les équipes locales et l’équipe dirigeante et d’encourager tous les employés à s’adapter à la culture d’entreprise et non à s’y conformer. C’est cette stratégie adaptative qui rend le travail de Katie Burke si important et si stimulant. « J’ai une chance incroyable de pouvoir aider les 𝘏𝘶𝘣𝘴𝘱𝘰𝘵𝘵𝘦𝘳𝘴 du monde entier à se sentir bien et d’imaginer des moyens innovants pour nous assurer que notre société évolue de la même façon », se réjouit-elle.

2104614480390 hubspot-onboarding-bot OnboardingBot APP Welcome to HubSpot!

I'm here to give you a heads-up that I'm about to invite you to a few Slack channels that were chosen by someone in your department to help smooth your onboarding. Here's a handy Slack Channel TV Guide to help you find other important channels you may need.

I know that starting your HubSpot journey can be intense and overwhelming, but you're not alone! Your fellow HubSpotters (including senior staff) are here to support you, so if you want to chat, all you have to do is ask.

Best of luck! Oh, and no need to respond. I'm code, not a person.

Slack participe à la mise en application de la culture d’entreprise de HubSpot dès le premier jour des nouveaux employés, lorsque ceux-ci se sentent parfois dépassés. « Nous utilisons Slack pour épauler les employés tout au long de leur formation et pour leur rappeler toutes les raisons pour lesquelles ils nous ont rejoints », explique Katie Burke. Les responsables d’équipe personnalisent un bot afin de communiquer précisément aux nouvelles recrues ce qu’elles doivent savoir et au moment opportun. Lorsque la période d’intégration est terminée, une notification Slack peut permettre de :

leur rappeler les documents importants vus le premier jour ;

les mettre en contact avec des groupes d’employés ;

les informer des prochaines activités HubSpot.

Après la période d’intégration, la transparence, qui est l’une des valeurs fondamentales de HubSpot, se fait immédiatement sentir. Vous voulez poser une question à Dharmesh Shah, le cofondateur de l’entreprise ? Pas de problème : envoyez-lui un message direct via Slack. L’absence de barrières entre les dirigeants et les employés est intentionnelle. Comme l’indique Katie Burke, « la technologie Slack nous aide à combler ce vide, de façon virtuelle et globale, afin de nous assurer que la transparence au sein de l’entreprise est totale et que nous tenons notre promesse. »

HubSpot réduit également les distances entre les équipes par l’intermédiaire de groupes internationaux qui rassemblent des employés ayant des expériences communes. Les quatre principaux groupes d’employés de HubSpot sont ouverts aussi bien aux 𝘏𝘶𝘣𝘴𝘱𝘰𝘵𝘵𝘦𝘳𝘴 débutants qu’aux cadres. Ryan Ward, vice-président aux activités commerciales chez HubSpot, explique que ces canaux de conversations « sont l’un des principaux outils par lesquels les employés peuvent communiquer, se sentir concernés et être plus impliqués et productifs. »

L’un de ces groupes, Women@HubSpot, est dirigé par Ashley Jeffress, qui indique que « Slack constitue l’une des méthodes les plus efficaces pour donner vie à cette communauté. Cet espace ouvert permet à toutes de partager des idées et de parler librement. » Cette année, Ashley Jeffress a animé pendant une semaine des activités célébrant la Journée internationale des femmes. Elle a utilisé Slack pour rassembler les responsables de programme et les canaux régionaux spécialisés. « Nous tenons à ce que toutes les employées prennent conscience qu’elles peuvent participer au développement de ce programme, où qu’elles se trouvent. C’est merveilleux de voir l’impact de ce programme sans que j’aie besoin d’être physiquement présente. »

[product_ui id="2184021476256" description="hubspot-women-at-hubspot" /]

Au quotidien, la puissance collaborative de Slack aide HubSpot à tenir sa promesse, à savoir proposer aux employés un environnement professionnel inclusif et transparent, même et surtout s’il évolue. Grâce à la diversité des programmes, à un système de jumelage international et à des règles sur les canaux ouverts, la hiérarchie est plus aplatie et la transparence organisationnelle est mise à l’honneur. Résultat : l’entreprise est en mesure de conserver et d’attirer les divers talents eux-mêmes à l’origine de l’évolution de ses valeurs culturelles.

« Nos programmes sont ouverts à tous les 𝘏𝘶𝘣𝘴𝘱𝘰𝘵𝘵𝘦𝘳𝘴, sans exception. Qui que vous soyez, si vous souhaitez vous impliquer et intégrer un programme, nous vous attendons. » Ashley Jeffress Responsable du programme Women@HubSpot, HubSpot

Une clientèle plus vaste grâce à Slack

Slack ne fait pas que faciliter l’adhésion à la culture de l’entreprise. HubSpot utilise cet outil dans toutes ses branches d’activité, de l’exploitation du système à la vente. Dans le domaine commercial, Slack s’est avéré être un outil particulièrement utile, comme s’en réjouit Jeetu Mahtani, vice-président senior aux opérations internationales.

Jeetu Mahtani est chargé de la croissance en dehors du territoire américain, ce qui nécessite notamment de parfaitement répondre aux demandes reçues. « C’est notre entreprise qui a défini le concept de "marketing entrant" », se souvient-il. « Tous nos représentants reçoivent des prospects entrants. » Avant que la société n’utilise Slack, les prospects arrivaient dans la boîte de réception des membres de son équipe et y restaient jusqu’à ce que quelqu’un puisse s’en charger. Mais comme le souligne Jeetu Mahtani, lorsqu’un prospect ne reçoit pas de réponse dans les quelques heures qui suivent, il y a de grandes chances qu’il aille voir ailleurs.

Grâce à une nouvelle intégration Slack, explique-t-il, « dès que nous avons un prospect, nous utilisons Slack pour envoyer une notification à nos représentants. Ils reçoivent ces notifications en temps réel, qu’ils soient à leur bureau ou au téléphone. Et ils peuvent répondre de façon proactive plutôt que d’attendre qu’un message arrive dans leur boîte de réception. »

[product_ui id="2166390602484" description="hubspot-central" /]

Après avoir remarqué que les représentants commerciaux perdaient un temps fou à copier-coller des données entre HubSpot et Slack, Jingo Mante, cheffe de produit, ainsi que son équipe, ont conçu une intégration Slack personnalisée qui permet aux utilisateurs de créer des tâches HubSpot, de recevoir des notifications et de rechercher des contacts sans quitter Slack. L’équipe de vente passe ainsi moins souvent d’un contexte à un autre et peut consacrer plus de temps à des activités plus utiles, comme le partage des connaissances. « Dès que nous faisons l’acquisition d’un nouveau client, nous envoyons un message dans un canal Slack pour indiquer le nom de ce client, pourquoi ils font appel à nous et comment nous les avons aidés à résoudre leurs problèmes », explique Jeetu Mahtani. « Ces enseignements sont très utiles pour tous nos représentants commerciaux du monde entier. »

« Dès que nous avons un prospect, nous utilisons Slack pour envoyer une notification à nos représentants. Ils reçoivent ces notifications en temps réel, qu’ils soient à leur bureau ou au téléphone. Et ils peuvent répondre de façon proactive plutôt que d’attendre qu’un message arrive dans leur boîte de réception. » Jeetu Mahtani Vice-président senior aux opérations internationales, HubSpot

Moins de distractions et des problèmes client résolus plus rapidement

La réussite de HubSpot tient en partie à ses équipes d’assistance. Les ingénieurs logiciel et les chefs de produit de l’entreprise participent au groupe d’assistance à la clientèle via Jira. Mais les notifications Jira ont tendance à inonder les boîtes de réception et peuvent rapidement devenir un fardeau.

Pour tout simplifier, HubSpot utilise des intégrations et des canaux de conversations Slack. Lorsque quelqu’un est mentionné sur un ticket Jira, ce ticket apparaît dans le canal Slack de cette personne. Comme l’explique Ryan Ward, « notre objectif était d’aider les chefs de projet et les ingénieurs à se concentrer davantage sur les problèmes client les plus urgents. »

[product_ui id="2160436730402" description="hubspot-twitter-support" /]

En ce qui concerne le service client, Andrew Meinert, le responsable des opérations système chez HubSpot, et son équipe utilisent l’intégration Twitter native pour gérer le pseudo @HubSpotSupport, dont les publications arrivent dans le canal d’assistance. Ils utilisent ensuite Slack pour organiser et hiérarchiser les messages. « Un bot supprime le mémo, puis republie le même contenu avec un bouton permettant de se l’approprier », explique Andrew Meinert. Tout le monde a ainsi accès au projet et sait qui s’en charge, ce qui permet de passer au problème suivant sans risque d’oubli. « La coordination est plus simple et nous sommes plus réceptifs aux besoins de nos clients », se réjouit-il.

Alors que HubSpot poursuit sa croissance, Slack a permis à ses équipes de simplifier les tâches administratives et de gagner en efficacité. « Comme dans toute autre organisation, il y a de nombreuses petites tâches administratives que tout le monde doit faire », reconnaît Ryan Ward, « et on nous demande souvent de trouver des moyens ingénieux de les transférer dans Slack. Les utilisateurs n’auraient ainsi pas à utiliser une autre application pour une seule petite tâche. »

C’est par exemple en supprimant ces tâches de moindre importance que Hubspot crée un environnement de travail qui ravit les employés. Le souci du détail et l’utilisation d’outils tels que Slack permettent à cette société leader en marketing de tenir sa promesse, à savoir proposer un environnement professionnel inclusif, transparent et diversifié qui met les 2 500 𝘏𝘶𝘣𝘴𝘱𝘰𝘵𝘵𝘦𝘳𝘴 dans les meilleures conditions de travail possible.