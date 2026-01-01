Datalily mejora las experiencias de los clientes para reinventar el marketing de contenidos con Slack Connect

En el corazón de Boston,Katherine Boyarsky y Gabriela Pinto, trabajadoras independientes creativas, se reunían constantemente en proyectos. «Teníamos una muy buena relación de trabajo y nos encantaba trabajar juntas de forma creativa, así que creamos Datalily en 2017», comentó Boyarsky, directora de marketing de Datalily.

Datalily (anteriormente CXD Studio) trabaja con empresas de tecnología SaaS B2B que buscan ampliar sus esfuerzos de marketing de contenidos. Ahora ofrece todo, desde redacción de textos y estrategia de contenidos hasta diseño, pasando por campañas de datos, investigación de mercado y análisis de datos. El equipo central incluye a Boyarsky y Pinto, que ha asumido el cargo de directora creativa. Tienen un equipo de apoyo independiente de entre 10 y 15 personas y crearon su negocio utilizando Slack. «Somos un equipo muy pequeño, por lo que dependemos en gran medida de Slack para todas nuestras operaciones», dice Thiago Guimarães, gerente de finanzas y operaciones.

Datalily, que prioriza el trabajo remoto, alienta a su equipo a trabajar en Slack desde cualquier lugar. Cuando hablan con trabajadores independientes, socios externos y clientes, el equipo usa Slack Connect, que saca las comunicaciones de las bandejas de entrada aisladas y las lleva a los canales de Slack, lo que les permite colaborar de forma segura. «Tanto Katherine como yo hemos usado Slack durante toda nuestra carrera», comenta Pinto. «En todos los trabajos que teníamos, Slack era la opción preferida. Y si no lo teníamos, nos hubiera gustado tenerlo. Así que sabíamos que nos ayudaría a crecer y escalar Datalily». Boyarsky se hace eco de esa opinión: «Hemos estado con muchos de nuestros clientes desde el principio y hemos crecido juntos en Slack».

Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros clientes como socios. Con Slack Connect, podemos ser una extensión de su organización de marketing. Katherine Boyarsky Directora de marketing, Datalily

Ofrecer experiencias centradas en el cliente

Para administrar adecuadamente los recursos, producir un trabajo de calidad y tomar decisiones informadas, Datalily necesita estar al tanto de los detalles que podrían perderse en los hilos de correo electrónico. Pero con Slack, el equipo puede comunicarse sin problemas entre sí y brindar a cada cliente asistencia de primera clase. «Cuando los clientes necesitan una respuesta y ven ese punto verde, saben que responderemos rápidamente», dice Boyarsky.

Debido a que son un equipo pequeño, puede ser difícil que una persona esté fuera de la oficina. Pero con Slack, quien esté allí puede intervenir rápidamente, obtener el contexto necesario y ayudar. «Digamos que alguien le pide algo a Gabby o Katherine, pero no están cerca», dice Guimarães. «Tengo acceso a todo en Slack y puedo responder de inmediato. Mejora la experiencia del cliente».

Por ejemplo, Datalily trabaja con HubSpot en el informe anual de tendencias de la industria de la empresa de software, que puede tardar hasta seis meses. «Usamos Slack para la comunicación diaria y para que todo siga avanzando», dice Boyarsky. En otro caso, Datalily compartió un canal de Slack Connect con uno de sus clientes, así como con la agencia de desarrolladores de ese cliente. «Son dos socios externos diferentes y el cliente en un solo canal, lo que nos ayuda a colaborar en un nivel completamente nuevo».

Y cuando el equipo necesita acceder a conversaciones, proyectos o datos pasados, todo está al alcance de la mano. «Me encanta la capacidad de consultar Slack en el camino, hacer las cosas más rápido y tenerlo como índice», dice Guimarães.

También pueden enviar trabajo sin problemas de ida y vuelta a través de Slack, tanto con los clientes como con los trabajadores independientes. «Si hay alguna pregunta sobre el trabajo, podemos resolverla rápidamente en Slack», dice Pinto. Utilizan hilos para mantenerse organizados y emoji para medir las reacciones. A menudo, si los miembros del equipo cambian o se involucran personas nuevas, los detalles del proyecto pueden perderse en un hilo de correo electrónico. «Pero en Slack, cualquiera puede ponerse al día con lo que está sucediendo y comenzar a contribuir más rápidamente», dice Boyarsky.

Slack Connect mejora drásticamente la experiencia de nuestros clientes, lo cual es importante para nuestro equipo porque somos pequeños y realizamos muchas ejecuciones, pero también somos consultores. Katherine Boyarsky Directora de marketing, Datalily

Acelerar el crecimiento y crear camaradería desde cualquier lugar

Para optimizar las operaciones y seguir siendo competitivos con recursos limitados, Datalily aprovecha las numerosas integraciones de Slack, desde Asana hasta Bonsai. «Las integraciones nos ahorran mucho tiempo», dice Boyarsky. «En lugar de tener que recurrir a otra herramienta, recibo mis alertas y tomo medidas en Slack, y luego sigo avanzando».

La mayoría del equipo de Datalily y los socios externos trabajan de forma remota, y Slack les ayuda a generar camaradería más allá de las fronteras. «Somos muy flexibles en cuanto a nuestros horarios y ubicación, y Slack lo hace posible», afirma Boyarsky. «Si queremos tomar un poco de aire fresco, ir a una cafetería o pasear al perro, Slack nos permite cambiar fácilmente de la computadora a nuestros teléfonos».

Datalily también pasa mucho tiempo en juntas de Slack, donde pueden ponerse al día rápidamente, colaborar y cocrear en tiempo real, a través de audio o video. «Constantemente estamos en juntas: nos ahorran mucho tiempo y se comportan como nuestra oficina», dice Boyarsky. A veces, incluso mantienen una junta abierta cuando trabajan de forma remota. «La capacidad de tener juntas es un gran cambio», dice Pinto. «Es muy fácil hacer clic en el botón y colaborar».

Desde una perspectiva de desarrollo, Datalily ha utilizado Slack para conseguir nuevos negocios a través de comunidades de pequeñas empresas. «Hay un canal que se denomina #charla-de-café para los directores de marketing, y hemos pensado en iniciar una comunidad creativa donde la gente pueda hacer preguntas, publicar ideas y encontrar nuevos empleados», dice Boyarsky. Al aprovechar estas redes locales y forjar asociaciones duraderas, Datalily puede agilizar su éxito con Slack.

«Entre nuestro equipo central y nuestros clientes y socios externos, siempre trabajamos desde diferentes lugares, pero Slack y Slack Connect nos unen a todos», afirma Guimarães. «Podemos hablar más rápido, resolver problemas y divertirnos un poco, lo que mejora la moral y hace que el trabajo sea mejor para todos».