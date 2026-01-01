Datalily améliore l’expérience de ses clients et réinvente le marketing de contenu avec Slack Connect

Au cœur de Boston, les freelances créatives Katherine Boyarsky et Gabriela Pinto n’ont cessé de se croiser sur divers projets. « Nous avions une très bonne relation professionnelle et nous aimions travailler ensemble de manière créative, alors nous avons lancé Datalily en 2017 », déclare Katherine Boyarsky, directrice marketing de Datalily.

Datalily (anciennement CXD Studio) travaille avec des entreprises technologiques SaaS B2B qui cherchent à développer leurs efforts en matière de marketing de contenu. Elle propose désormais des services allant de la rédaction et de la stratégie de contenu à la conception, en passant par les campagnes de données, les études de marché et l’analyse des données. L’équipe principale, composée de quatre personnes, comprend Katherine Boyarsky et Gabriela Pinto, cette dernière occupant désormais le poste de directrice de la création. Elles sont également soutenues par une équipe freelance de 10 à 15 personnes, et ont bâti leur entreprise en utilisant Slack. « Nous sommes une très petite équipe, alors nous comptons beaucoup sur Slack pour gérer toutes nos opérations », indique le responsable des finances et des opérations Thiago Guimarães.

Datalily, qui privilégie le télétravail, encourage son équipe à travailler dans Slack, où qu’elle se trouve. Lorsqu’elle discute avec des freelances, des partenaires externes et des clients, l’équipe utilise Slack Connect, qui libère les communications des boîtes e-mails cloisonnées pour les intégrer aux canaux Slack, ce qui leur permet de collaborer en toute sécurité. « Katherine et moi avons toutes deux utilisé Slack pendant toute notre carrière », indique Gabriela Pinto. « Pour chaque projet que nous avons eu, Slack a été la solution de référence. Sans Slack, nous ressentions un vide. Nous savions donc que la plateforme allait nous aider à développer et à faire évoluer Datalily. Katherine Boyarsky partage ce sentiment : « Nous accompagnons beaucoup de nos clients depuis leurs débuts, et nous avons grandi ensemble dans Slack. »

Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients. Avec Slack Connect, nous sommes une sorte d’extension de leur organisation marketing. Katherine Boyarsky Directrice du marketing, Datalily

Proposer des expériences centrées sur le client

Pour gérer correctement ses ressources, produire un travail de qualité et prendre des décisions éclairées, Datalily doit rester au fait des détails qui pourraient se perdre dans les fils de discussion des e-mails. Grâce à Slack, l’équipe peut à la fois communiquer de manière transparente et offrir à chaque client une assistance irréprochable. « Lorsque les clients ont besoin d’une réponse et qu’ils voient ce point vert, ils savent que nous répondrons rapidement », explique Katherine Boyarsky.

Comme il s’agit d’une petite équipe, il peut être difficile pour une personne de s’absenter du bureau. Mais avec Slack, toute personne présente peut rapidement intervenir, obtenir le contexte nécessaire et aider. « Imaginons que quelqu’un demande quelque chose à Gabby ou à Katherine, mais qu’elles ne sont pas là », explique Thiago Guimarães. « J’ai accès à tout dans Slack et je peux immédiatement répondre au client, ce qui améliore son expérience. »

Par exemple, Datalily travaille avec HubSpot sur le rapport annuel de l’éditeur de logiciels sur les tendances du secteur, ce qui peut prendre jusqu’à six mois. « Nous utilisons Slack pour la communication quotidienne et pour faire avancer nos projets », indique Katherine Boyarsky. Par exemple, Datalily a partagé un canal Slack Connect avec l’un de ses clients ainsi qu’avec l’agence de développeurs de ce client. « Le client et deux de ses partenaires externes travaillent dans un seul canal, ce qui nous aide à collaborer à un niveau bien supérieur. »

Et lorsque l’équipe a besoin d’accéder à des conversations, des projets ou des données antérieurs, tout est à portée de main. « J’aime la possibilité de parcourir les données dans Slack en cours de route afin de travailler plus rapidement. L’outil sert d’archive et de référence », déclare Thiago Guimarães.

Les collaborateurs sont également en mesure d’envoyer des documents de manière transparente via Slack, aux clients comme aux freelances. « Si des questions professionnelles se posent, nous pouvons rapidement en discuter dans Slack », indique Gabriela Pinto. Ils utilisent les fils de discussion pour rester organisés et les émojis pour évaluer les réactions. Si les membres de l’équipe changent ou si de nouvelles personnes rejoignent un projet, les informations de celui-ci peuvent se perdre dans les e-mails. « Mais dans Slack, tout le monde peut se tenir informé de ce qui se passe et se lancer plus rapidement », déclare Katherine Boyarsky.

Slack Connect améliore considérablement l’expérience de nos clients, ce qui est crucial pour nous, car nous sommes une petite équipe opérationnelle, mais nous sommes également des consultants. Katherine Boyarsky Directrice du marketing, Datalily

Accélérer la croissance et renforcer la cohésion d’équipe de n’importe où

Pour optimiser les opérations et rester compétitif avec des ressources limitées, Datalily puise dans les nombreuses intégrations de Slack, de Asana à Bonsai. « Les intégrations nous font gagner énormément de temps », indique Katherine Boyarsky. « Au lieu de devoir ouvrir un autre outil, je reçois mes alertes et j’agis dans Slack, sans m’interrompre. »

Une majorité de l’équipe de Datalily et de ses partenaires externes travaillent à distance, et Slack les aide à créer un sentiment de cohésion au-delà des frontières. « Nous sommes très flexibles en termes d’horaires et de localisation, et Slack rend cela possible », déclare Katherine Boyarsky. « Si nous voulons prendre l’air, aller dans un café ou promener le chien, Slack nous permet de passer facilement de notre ordinateur à nos téléphones. »

Les équipes de Datalily passent également beaucoup de temps dans des appels d’équipe Slack, où elles peuvent rapidement se mettre à jour, collaborer et créer en temps réel, par audio ou vidéo. « Nous sommes dans des appels d’équipe en permanence : ils nous font gagner beaucoup de temps et sont en quelque sorte notre bureau », explique Katherine Boyarsky. Parfois, ils gardent même un appel d’équipe ouvert lorsqu’ils travaillent à distance. « Les appels d’équipe changent la donne », déclare Gabriela Pinto. « En un clic, on s’appelle et on collabore. »

Du point de vue du développement, Datalily a utilisé Slack pour gagner de nouveaux contrats par le biais de communautés de petites entreprises. « Nous avons un canal appelé #coffee-talk pour les directeurs marketing, et nous envisageons de créer une communauté créative où les gens peuvent poser des questions, publier des idées et trouver de nouvelles recrues », déclare Katherine Boyarsky. En s’appuyant sur ces réseaux locaux et en nouant des partenariats durables, Datalily peut accélérer son succès avec Slack.

« Entre notre équipe principale et nos clients et partenaires externes, nous sommes toujours à différents endroits, mais Slack et Slack Connect nous rassemblent tous », déclare Thiago Guimarães. « Nous pouvons discuter plus rapidement, résoudre des problèmes et nous amuser, ce qui améliore le moral et le travail de chacun. »