Slack para marketing: tres formas de aumentar la eficiencia

Herramientas de comunicación de Slack y funciones de automatización para que los profesionales de marketing trabajen de manera más rápida e inteligente. El 90 % de los especialistas en marketing concuerdan en que Slack ayuda a mejorar el uso compartido de la información en la empresa. Slack también ayuda a que los equipos colaboren con las agencias externas de forma más rápida.

37 % Mayor rapidez en la toma de decisiones

3x Respuesta más rápida a los MQL

16 % Ejecución más rápida de las campañas de marketing

En esta guía aprenderás a utilizar Slack para mejorar la colaboración y ahorrar tiempo en tu jornada laboral.

Colabora en campañas y mantén la organización

Descubre cómo usar Slack para compartir el conocimiento, tanto internamente como con socios y agencias externas.

Canales

Los profesionales del marketing pueden crear campañas más organizadas centrando las conversaciones mediante canales específicos. Los canales permiten a los profesionales del marketing mantener conversaciones en tiempo real sin la confusión de interminables hilos de correo electrónico.

Ejemplos de canales:

#marketing : para tu canal de todo el departamento. Para los subequipos, usa canales como: #marketing-social, #marketing-impresión o #marketing-contenido .

#campaña-planificación-cliente-digital : canales para colaborar en diferentes campañas y tener a mano la información específica de cada campaña.

#campaña-creativa-comentarios: canales para proporcionar comentarios sobre recursos creativos, textos y entregas de marketing.

#marketing-noticias-del-sector : canales para compartir información clave del sector y asegurarse de que todo el mundo esté al día de las últimas tendencias en marketing.

#social y #diversión : canales en los que los miembros del equipo pueden compartir sus intereses y aficiones fuera del trabajo.

Cómo utilizar los canales:

Nombra los canales con patrones predecibles para que sea fácil encontrarlos cuando los necesites. Por ejemplo, puedes organizar los canales por equipo ( #equipo-marketing ), por campaña ( #campaña-fútbol ) o por función ( #comentarios ).

Agrega a favoritos los canales de uso frecuente para no perderlos nunca de vista. También puedes crear secciones personalizadas para enlazar los canales con los mensajes directos pertinentes.

Escribe una descripción del canal para cada canal nuevo, de modo que todos los miembros del equipo sepan para qué sirve ese espacio. Las descripciones del canal pueden tener una extensión máxima de 250 caracteres.

Agrega a marcadores documentos importantes como resúmenes creativos y líneas de tiempo en canales de fácil acceso.

6747711709392 Search Acme Inc. Home DMs Activity Later More Acme Inc. Threads Starred plz-social-media amer-marketing-team campaign-soccer Channels announcements 1 project-watermelon quarterly-planning ext-artcreate marketing-announce Direct messages Arcadio Buendía Sara Parras Lisa Zhang Matt Brewer Lisa Dawson campaign-soccer Q2 top project, kicked off 5/11, launching TBD 14 Google Drive Asana Shruti Vasa The first draft of the Soccer campaign is ready for review! Please review and comment in doc - thank you! 5 4 3 replies Last reply today at 11:00 AM A huddle happened You and 6 others were in the huddle for 32 minutes. Lisa Dawson I can't find the localization timing in the project plan - could you please link in thread? 2 replies Last reply today at 11:00 AM

Utiliza los canales públicos para mejorar la transparencia y proporcionar información que todos puedan aprovechar para hacer avanzar una campaña, como los resultados de una encuesta. Utiliza los canales privados para conversaciones confidenciales que no deban ser visibles para personas ajenas a un determinado grupo o proyecto.

Descubre cómo crear un canal aquí.

Trabajar con agencias y socios externos.

Comunícate con socios, clientes o profesionales independientes externos en las campañas utilizando Slack Connect.

Con Slack Connect, puedes tener hasta 250 organizaciones externas en un canal de Slack. Cuando configures un canal de Slack Connect con una organización externa, considera la posibilidad de nombrar el canal con los nombres de ambas empresas (por ejemplo #comunicaciones-campaña-banana-durazno). Usa Slack Connect para lo siguiente:

Compartir propuestas y maquetas creativas.

Trabajar estrechamente con profesionales independientes en sus tareas creativas, y editar y aprobar su trabajo más rápido.

Recoger los comentarios de los clientes sobre las iniciativas de marketing en un canal dedicado.

Centralizar la ideación de marketing conjunto sobre anuncios, seminarios web, eventos patrocinados y otras iniciativas en un solo lugar.

Obtén más información acerca de cómo enviar invitaciones de Slack Connect.

Mantener las conversaciones organizadas

Los hilos de tus conversaciones permiten que las conversaciones continúen sin saturar el canal. Basta con ubicar el mouse por encima de un mensaje y seleccionar “Responder en el hilo” para obtener información detallada sobre la campaña o proporcionar comentarios.

Utiliza la función de búsqueda de Slack para examinar rápidamente grandes cantidades de información y encontrar lo que necesitas.

Añade comillas para buscar una frase específica, por ejemplo: “informe de marketing”.

Añade “de:” delante de un nombre de Slack para buscar información compartida por alguien específico, como: informe de marketing de:@Sara.

Añade un guión delante de una palabra para omitir los resultados que la contengan, por ejemplo: marketing -informe encontrará los resultados de marketing que no contengan la palabra informe.

Estandariza y automatiza los procesos que consumen tiempo

Aprende cómo ayudar a tu equipo a centrarse en tareas de marketing de valor mediante la automatización de procesos rutinarios y tediosos.

Generador de flujos de trabajo

El Generador de flujos de trabajo es una herramienta sin código que te permite automatizar procesos rutinarios dentro de Slack. Utiliza el Generador de flujos de trabajo para personalizar flujos de trabajo para tu equipo de marketing, por ejemplo:

Crea un flujo de trabajo de solicitud que incluya un breve formulario de admisión. El formulario recopila la información que tu equipo necesita y publica automáticamente la solicitud en un canal #ayuda-marketing . Esto asegurará que cuando llegue una nueva solicitud, la información necesaria esté allí y tu equipo pueda comenzar de inmediato.

Activa a los nuevos miembros del equipo creando un flujo de trabajo de bienvenida. Tan pronto como un nuevo miembro del equipo se una a un canal específico, recibirá un mensaje de bienvenida que le indicará para qué sirve el canal y cuáles son sus funciones y responsabilidades.

Configura recordatorios semanales automáticos para que los miembros del equipo publiquen actualizaciones de estado sobre cómo progresan sus campañas o proyectos de marketing.

Crea un flujo de trabajo activado por emoji que dirija automáticamente a los compañeros de equipo a las preguntas frecuentes cuando utilicen un emoji, como un “?”. Esto les ayudará a encontrar la información que necesiten con mayor rapidez y sin ralentizar el flujo de trabajo.

Comienza a crear flujos de trabajo con unos pocos clics:

Haz clic en “más” en la parte izquierda de la pantalla de Slack. Selecciona Flujos de trabajo Haz clic en “Crear un flujo de trabajo”

6717642248679 Search Acme Inc. Home DMs Activity Later More Acme Inc. Threads Starred triage-pr proj-soccer-campaign Channels announcements 1 ext-artcreate-proj quarterly-planning plz-social-media Direct messages Arcadio Buendía Sara Parras Lisa Zhang ext-artcreate-proj 32 3 pinned Box ArtCreate project request WORKFLOW Budget: Marketing Deliverables needed: Hero image for the website Due date: 2024-03-01 Link to project brief: Soccer Campaign Creative Images Project Funds: Existing PO Project Name: Soccer Campaign Requested by: Shruti Vasa What services are you requesting: Hero image for the website and social media link image 1 11 people are from ArtCreate

Aceptar y clasificar las solicitudes

Designa canales específicos de solicitudes con el prefijo “#ayuda” para que siempre sepas dónde llegan las solicitudes. Esto te permitirá revisar y asignar tareas de marketing con mayor rapidez.

Canales específicos podrían incluir #ayuda-copia, #ayuda-creativa, #ayuda-sitio-web o #ayuda-social. Cada uno de ellos se dirigirá al subequipo adecuado dentro del equipo de marketing más amplio.

Haz un seguimiento de las aprobaciones

Acelera el proceso de revisión y aprobación de materiales de marketing con emojis. Utiliza emojis y reacciones emoji para mostrar rápidamente tu aprobación y completar proyectos.

Por ejemplo, tu equipo legal podría colocar el emoji de los ojos cuando hayan visto un documento y una marca de verificación una vez aprobado el documento. Puedes utilizar emojis que indiquen que una revisión es urgente para que los miembros del equipo estén en alerta máxima y puedan completar las revisiones rápidamente.

6745932776596 Search Acme Inc. Home DMs Activity Later More Acme Inc. Threads Starred triage-pr proj-unicorn Channels announcements 1 proj-soccer quarterly-planning Direct messages Arcadio Buendía Lisa Zhang Lisa Dawson Matt Brewer Zoe Maxwell proj-soccer Q2 top project, kicked off 5/11, launching TBD 22 3 pinned Asana Box Harry Boone was added to proj-soccer by Jagdeep Das. A huddle happened You and 6 others were in the huddle for 32 minutes. Shruti Vasa We have the final draft of the copy! Please review and add your approval reacji 16 8

Comunícate con todos los equipos

Descubre cómo Slack puede hacer que tu equipo colabore y cree campañas de marketing completas, desde cualquier lugar.

Lluvia de ideas

Mejora el proceso de lluvia de ideas y construye campañas más creativas con juntas, clips y canvas.

Recrea la sensación de entrar en la oficina de alguien en el trabajo para hacerle una pregunta o intercambiar ideas con juntas. Las juntas son chats de audio y video que pueden ocurrir en canales con muchos participantes o en el mensaje directo entre tú y otra persona. Usa las juntas para lo siguiente:

Realizar sesiones rápidas e informales de lluvia de ideas que no requieran una reunión programada completa.

Enjambre de incidentes en las redes sociales y coordinación de la mejor respuesta.

Compartir tu pantalla para realizar una revisión creativa del diseño o el texto de las entregas de marketing. Otros participantes de la junta pueden dibujar en tu pantalla mientras la compartes, mejorando la colaboración en tiempo real.

Con clips, puedes grabar mensajes de video o audio y compartirlos con tu equipo para que los revisen cuando les convenga. Los clips son una forma asíncrona de comunicar aspectos clave de las instrucciones de una campaña de marketing o de repasar un elemento creativo sin tener que saturar los calendarios con reuniones.

Utiliza canvas, situado en la parte superior derecha de cada canal de Slack, para asegurarte de que todos los miembros del equipo están de acuerdo acerca de lo que se necesita para una campaña. Con canvas, puedes vincular un informe creativo, mostrar los perfiles de los miembros del equipo, comunicar actualizaciones y realizar una lluvia de ideas sin salir de Slack. Utiliza la herramienta de casilla de comprobación para enumerar tareas y marcarlas sobre la marcha.

Colabora con las entregas

Slack cuenta con más de 2600 integraciones de aplicaciones para que puedas utilizar las aplicaciones diarias de tu equipo directamente en Slack.

Utiliza la integración con Google Drive o una aplicación similar para colaborar en trabajos creativos y resolver ediciones.

Recibe notificaciones en Slack cuando un compañero de equipo agrega un comentario a un documento compartido. Esto hará que el trabajo se apruebe y las entregas de marketing se envíen con mayor rapidez.

La integración de las aplicaciones de marketing con Slack te permiten acceder a las redes sociales, la gestión de proyectos y las herramientas de seguimiento de campañas sin salir de Slack. Entre los ejemplos de aplicaciones de marketing disponibles se incluyen los siguientes:

MailChimp : supervisa el estado de tus campañas de correo electrónico de MailChimp.

Typeform : obtén los resultados de las encuestas de clientes directamente en Slack para que puedas compartirlos con tu equipo y aplicar los comentarios más rápidamente.

PeakMetrics: mantén un registro de cuándo se menciona tu marca, producto o competidor para que puedas adelantarte a la conversación.

Salesforce para Slack: recibe notificaciones e información de tus aplicaciones de Salesforce directamente en Slack.

Realizar anuncios

Utiliza los canales “#anuncios” para realizar anuncios del equipo de marketing o para comunicarte con otros equipos, como el de ventas. Mantén al equipo de ventas al tanto de las iniciativas de marketing, establece KPI (Indicadores clave de rendimiento, por sus siglas en inglés) y colabora con los clientes potenciales. Los canales de anuncios también pueden utilizarse para lo siguiente:

Anunciar grandes logros

Compartir noticias de la empresa o del departamento

Proporcionar detalles acerca de los próximos eventos

¿Quieres obtener más información?

Slack permite a tu equipo navegar por el futuro del marketing, que cambia a gran velocidad. Agiliza tus operaciones diarias con funciones como juntas, Generador de flujos de trabajo e integraciones de aplicaciones. Descubre más formas de facilitar el trabajo diario de tu equipo de marketing visitando nuestro Centro de ayuda o viendo un seminario web.