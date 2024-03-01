Slack para el equipo de marketing: tres formas de aumentar la eficiencia

Las herramientas de comunicación y las funciones de automatización de Slack ayudan a los profesionales de marketing a trabajar de una forma más rápida e inteligente. El 90 % de estos profesionales coinciden en que Slack ayuda a mejorar la forma de compartir información en toda la empresa. Slack también ayuda a los equipos a colaborar con agencias externas más deprisa.

37 % más rápida la toma de decisiones

3 veces más rápida la respuesta a MQL

16 % más rápido en la ejecución de campañas de marketing

En esta guía, aprenderás a usar Slack para mejorar la colaboración y ahorrar tiempo en tu día de trabajo.

Colabora en campañas y tenlo todo organizado

Descubre cómo usar Slack para compartir información tanto de forma interna como con agencias y socios externos.

Canales

Los profesionales de marketing pueden generar campañas más organizadas manteniendo el eje de la conversación mediante canales específicos. Estos les permiten tener conversaciones en tiempo real sin la confusión que generan los interminables hilos de correo electrónico.

Ejemplos de canales:

#marketing , para el canal de todo el departamento, y canales secundarios del equipo, como #marketing-redes, #marketing-impresiones o #marketing-contenido .

#campaña-planificación-cliente-digital , para colaborar en distintas campañas y mantener la información específica de cada una de ellas en un mismo lugar.

#campaña-creatividad-comentarios , para enviar comentarios sobre activos creativos, textos publicitarios y productos de marketing.

#marketing-sector-novedades , para compartir datos clave del sector y asegurarse de que todo el mundo esté al tanto de las últimas tendencias de marketing.

#eventos-sociales y #entretenimiento , para que los miembros del equipo compartan sus intereses y aficiones al margen del trabajo.

Cómo usar los canales:

Pon nombres predecibles a los canales para que sean más fáciles de encontrar cuando lo necesites. Por ejemplo, puedes organizar los canales por equipos ( #equipo-marketing ), por campañas ( #campaña-fútbol ) o por funciones ( #comentarios ).

Añade a favoritos los canales que más uses para no perderlos nunca de vista. También puedes crear secciones personalizadas para vincular canales y mensajes directos relevantes.

Escribe una descripción para cada canal nuevo para que todos los miembros del equipo sepan para qué es el espacio. Las descripciones de canales pueden tener hasta 250 caracteres.

Marca documentos importantes tales como resúmenes creativos y cronogramas en los canales para acceder a ellos fácilmente.

6747711709392 Search Acme Inc. Home DMs Activity Later More Acme Inc. Threads Starred plz-social-media amer-marketing-team campaign-soccer Channels announcements 1 project-watermelon quarterly-planning ext-artcreate marketing-announce Direct messages Arcadio Buendía Sara Parras Lisa Zhang Matt Brewer Lisa Dawson campaign-soccer Q2 top project, kicked off 5/11, launching TBD 14 Google Drive Asana Shruti Vasa The first draft of the Soccer campaign is ready for review! Please review and comment in doc - thank you! 5 4 3 replies Last reply today at 11:00 AM A huddle happened You and 6 others were in the huddle for 32 minutes. Lisa Dawson I can't find the localization timing in the project plan - could you please link in thread? 2 replies Last reply today at 11:00 AM

Utiliza los canales abiertos para que haya una mayor transparencia y proporcionar información que todo el mundo pueda utilizar para sacar adelante una campaña, como los resultados de una encuesta. Utiliza los canales cerrados para mantener conversaciones confidenciales que no puedan ver personas externas a un grupo o proyecto determinado.

Descubre cómo crear un canal aquí.

Trabajar con agencias y socios externos

Habla sobre las campañas con socios, clientes o autónomos externos a través de Slack Connect.

Gracias a Slack Connect, puedes tener hasta 250 organizaciones externas en un mismo canal de Slack. Cuando configures un canal en Slack Connect con una organización externa, plantéate la posibilidad de ponerle el nombre de ambas empresas (por ejemplo, #plátano-melocotón-campaña-comunicaciones). Utiliza Slack Connect para lo siguiente:

Compartir propuestas y bocetos creativos.

Colaborar codo con codo con autónomos en sus tareas creativas y editar y aprobar su trabajo más rápido.

Recopilar comentarios de los clientes acerca de iniciativas de marketing en un canal específico.

Centraliza en un mismo lugar la planificación de comarketing con respecto a los anuncios, los webinarios, los eventos patrocinados y otras iniciativas.

Obtén más información sobre cómo enviar invitaciones de Slack Connect.

Mantener las conversaciones organizadas

Los hilos de conversaciones permiten que las conversaciones continúen sin saturar el canal. Tan solo tienes que colocar el cursor sobre un mensaje y seleccionar “Responder en el hilo de la conversación” para obtener datos pormenorizados de las campañas o enviar comentarios.

Utiliza la función Buscar de Slack para examinar rápidamente grandes cantidades de información y encontrar lo que necesites.

Añade comillas para buscar una frase específica, por ejemplo: “informe de marketing”.

Añade “de:” delante de un nombre de Slack para buscar información compartida por una persona específica, por ejemplo: informe de marketing de:@Sara.

Añade un guion delante de una palabra para omitir resultados que la contengan, por ejemplo: -informe marketing, que encontrará resultados que contengan la palabra “marketing”, pero no la palabra “informe”.

Estandariza y automatiza procesos tediosos

Descubre cómo ayudar a tu equipo a centrarse en tareas de marketing que aporten valor automatizando procesos rutinarios y tediosos.

Creador de flujos de trabajo

El creador de flujos de trabajo es una herramienta sin código que te permite automatizar procesos rutinarios en Slack. Utilízalo para personalizar flujos de trabajo para tu equipo de marketing, por ejemplo:

Crea un flujo de trabajo de solicitud que incluya un breve formulario de recepción. El formulario recopilará la información que necesita tu equipo y publicará automáticamente la solicitud en el canal #ayuda-marketing . De esta forma, te asegurarás de que cuando entre una nueva solicitud, la información necesaria estará ahí y tu equipo podrá ponerse manos a la obra rápidamente.

Pon al día a nuevos miembros del equipo para que empiecen a trabajar cuanto antes creando un flujo de trabajo de bienvenida. En cuanto un nuevo miembro del equipo se una a un canal concreto, recibirá un mensaje de bienvenida que le explicará para qué es el canal y cuáles son los roles y las responsabilidades.

Configura recordatorios semanales automáticos para que los miembros del equipo publiquen actualizaciones del estado de sus proyectos o campañas de marketing.

Crea un flujo de trabajo activado por emojis que envíe automáticamente a tus compañeros de equipo a las preguntas frecuentes cuando usen un emoji, por ejemplo, un “?”. Esto les ayudará a encontrar la información que necesitan más deprisa sin retrasar el flujo de trabajo.

Empieza a crear flujos de trabajo en tan solo unos clics:

Haz clic en “Más”, situado en el lado izquierdo de tu pantalla de Slack. Selecciona Flujos de trabajo. Haz clic en “Crea un flujo de trabajo”.

6717642248679 Search Acme Inc. Home DMs Activity Later More Acme Inc. Threads Starred triage-pr proj-soccer-campaign Channels announcements 1 ext-artcreate-proj quarterly-planning plz-social-media Direct messages Arcadio Buendía Sara Parras Lisa Zhang ext-artcreate-proj 32 3 pinned Box ArtCreate project request WORKFLOW Budget: Marketing Deliverables needed: Hero image for the website Due date: 2024-03-01 Link to project brief: Soccer Campaign Creative Images Project Funds: Existing PO Project Name: Soccer Campaign Requested by: Shruti Vasa What services are you requesting: Hero image for the website and social media link image 1 11 people are from ArtCreate

Recepción y clasificación de las solicitudes

Designa canales de solicitud específicos con el prefijo “#ayuda” para saber siempre dónde entran las solicitudes. De esta forma, podrás revisar y asignar tareas de marketing más rápido.

Entre los canales específicos pueden incluirse #ayuda-texto-publicitario, #ayuda-creatividad, #ayuda-sitio-web o #ayuda-redes. Cada una de ellas se dirigirá al equipo secundario adecuado que forme parte del equipo de marketing principal.

Seguimiento de las aprobaciones

Agiliza el proceso de revisión y aprobación de los materiales de marketing con emojis. Utiliza emojis y reacciones emoji para dar rápidamente tu visto bueno y terminar los proyectos.

Por ejemplo, tu equipo de asuntos legales puede enviar el emoji de los ojos cuando haya visto un documento y una marca de verificación cuando lo haya aprobado. Puedes utilizar emojis que indiquen que se necesita una revisión con urgencia para avisar a los miembros del equipo y que estos puedan terminarla rápidamente.

6745932776596 Search Acme Inc. Home DMs Activity Later More Acme Inc. Threads Starred triage-pr proj-unicorn Channels announcements 1 proj-soccer quarterly-planning Direct messages Arcadio Buendía Lisa Zhang Lisa Dawson Matt Brewer Zoe Maxwell proj-soccer Q2 top project, kicked off 5/11, launching TBD 22 3 pinned Asana Box Harry Boone was added to proj-soccer by Jagdeep Das. A huddle happened You and 6 others were in the huddle for 32 minutes. Shruti Vasa We have the final draft of the copy! Please review and add your approval reacji 16 8

Comunícate con todos los equipos

Descubre cómo Slack puede ayudar a tu equipo a colaborar y crear campañas de marketing completas desde cualquier parte.

Lluvia de ideas

Mejora el proceso de lluvia de ideas y crea más campañas creativas con juntas, clips y canvas.

Ten la misma sensación que se siente al entrar en el despacho de alguien del trabajo para preguntarle algo o proponerle ideas con las juntas. Las juntas son chats de audio y vídeo que pueden tener lugar en los canales con varios participantes, o bien en los mensajes directos entre tú y alguien más. Usa las juntas para lo siguiente:

Hacer breves sesiones de lluvias de ideas informales que no requieran una reunión programada.

Hacer enjambres con incidencias de redes sociales y coordinar la mejor respuesta.

Compartir tu pantalla para hacer una revisión creativa del diseño o texto de los productos de marketing. Otros participantes de la junta podrán escribir en tu pantalla mientras la estés compartiendo, lo que mejorará la colaboración en tiempo real.

Con los clips, puedes grabar mensajes de vídeo o audio y compartirlos con los miembros de tu equipo para que les echen un vistazo cuando puedan. Los clips son una forma asíncrona de hablar sobre aspectos clave del resumen de una campaña de marketing o de analizar un elemento creativo sin tener que saturar las agendas con reuniones.

Utiliza los canvas, ubicados en la parte superior derecha de todos los canales de Slack, para asegurarte de que todos los miembros del equipo estén al tanto de lo que se necesita para una campaña. Gracias a los canvas, puedes vincular un resumen creativo, mostrar los perfiles de miembros del equipo, compartir actualizaciones y hacer lluvias de ideas sin salir de Slack. Usa la herramienta de la casilla de verificación para hacer listas de tareas e ir marcándolas a medida que las vayas terminando.

Colaboración en los productos

Slack cuenta con más de 2600 integraciones de aplicaciones para que puedas utilizar las que tus equipos usan a diario directamente ahí.

Utiliza la integración de Google Drive o una aplicación similar para colaborar en el trabajo creativo y corregir ediciones.

Recibe notificaciones en Slack si alguien de tu equipo añade un comentario a un documento compartido. De esta forma, podrás aprobar el trabajo y enviar los productos de marketing más rápido.

Al integrar aplicaciones de marketing con Slack, puedes acceder a herramientas de seguimiento de campañas, gestión de proyectos y redes sociales sin salid de Slack. Entre las aplicaciones de marketing disponibles se encuentran las siguientes:

MailChimp : haz un seguimiento del estado de tus campañas de correo electrónico de MailChimp.

Typeform : obtén los resultados de las encuestas a clientes sin salir de Slack para que puedas compartirlos con tu equipo e implementar los comentarios más deprisa.

PeakMetrics: mantente al tanto de cuándo se menciona a tu marca, un producto o alguien de la competencia para no perderte nada de la conversación.

Salesforce para Slack: recibe notificaciones e información de tus aplicaciones de Salesforce directamente en Slack.

Hacer anuncios

Utiliza el canal “#anuncios” para hacer anuncios al equipo de marketing o comunicarte con otros equipos, como el de ventas. Informa al equipo de ventas sobre las iniciativas de marketing, establece indicadores clave de rendimiento (KPI) y colabora con clientes potenciales. Los canales de anuncios también pueden usarse para lo siguiente:

Anunciar grandes logros.

Enviar novedades de la empresa o el departamento.

Proporcionar información detallada sobre los próximos eventos.

¿Quieres más información?

Slack puede ayudar a tu equipo a explorar el tan cambiante futuro del marketing. Optimiza tus operaciones diarias con funciones como las juntas, el creador de flujos de trabajo y las integraciones de aplicaciones. Descubre más formas de facilitar el trabajo diario a tu equipo de marketing accediendo a nuestro Centro de Ayuda o viendo un webinario.