Slack pour les équipes marketing : 3 solutions pour augmenter la productivité

Grâce aux outils de communication et aux fonctionnalités d’automatisation Slack, les commerciaux travaillent plus rapidement et plus efficacement. 90 % des commerciaux affirment que Slack améliore le partage d’informations à travers l’entreprise Slack favorise également la collaboration rapide avec les agences externes.

37 % de réduction du délai de prises de décision

x 3 Temps de réponse trois fois plus rapide

16 % d’augmentation de la vitesse d’exécution des campagnes marketing

Dans ce guide, découvrez comment utiliser Slack pour renforcer la collaboration et gagner du temps au quotidien.

Collaborez sur les campagnes et restez organisé

Découvrez comment utiliser Slack pour partager des connaissances en interne et avec des partenaires et des agences externes.

Canaux

Les commerciaux peuvent réaliser des campagnes plus organisées en veillant à ce que chaque conversation traite un sujet précis via l’utilisation de canaux dédiés. Exit la confusion des flux d’e-mail sans fin. Grâce aux canaux, les commerciaux peuvent entretenir des conversations en temps réel.

Exemples de canaux :

Le canal #marketing pour votre service, et des canaux pour les différentes équipes, par exemple #rs-marketing, #impression-marketing ou encore #contenu-marketing .

Les canaux #préparation-campagne-numérique-client pour collaborer sur diverses campagnes et regrouper toutes les informations spécifiques à une campagne au même endroit.

Les canaux #commentaires-compagne-créativité pour fournir des avis sur la créativité des ressources, des textes rédactionnels et des livrables marketing.

Les canaux #actualité-secteur-marketing pour partager les actualités essentielles du secteur et s’assurer que chacun se tient informé des dernières tendances marketing.

Les canaux #conversation et #divertissement sur lesquels les membres d’équipe peuvent parler de leurs centres d’intérêt et de leurs passe-temps en dehors du travail.

Comment utiliser les canaux :

Donnez un nom logique à chaque canal pour les retrouver rapidement dès que vous en avez besoin. Par exemple, vous pouvez organiser vos canaux par équipe ( #équipe-marketing ), par campagne ( #campagne-football ), ou par fonction ( #commentaires ).

Ajoutez aux Favoris les canaux les plus utilisés pour toujours les avoir à portée de main. Vous pouvez également créer des sections personnalisées pour regrouper les canaux et les messages directs pertinents au même endroit.

Saisissez une description pour chacun des canaux, afin que leur objectif soit clair pour tous les membres d’équipe. La description d’un canal peut contenir jusqu’à 250 caractères.

Ajoutez un marque-page aux documents importants , comme les briefings de création ou les calendriers pour les retrouver rapidement.

6747711709392 Search Acme Inc. Home DMs Activity Later More Acme Inc. Threads Starred plz-social-media amer-marketing-team campaign-soccer Channels announcements 1 project-watermelon quarterly-planning ext-artcreate marketing-announce Direct messages Arcadio Buendía Sara Parras Lisa Zhang Matt Brewer Lisa Dawson campaign-soccer Q2 top project, kicked off 5/11, launching TBD 14 Google Drive Asana Shruti Vasa The first draft of the Soccer campaign is ready for review! Please review and comment in doc - thank you! 5 4 3 replies Last reply today at 11:00 AM A huddle happened You and 6 others were in the huddle for 32 minutes. Lisa Dawson I can't find the localization timing in the project plan - could you please link in thread? 2 replies Last reply today at 11:00 AM

Utilisez les canaux publics pour améliorer la transparence et fournir des informations utiles à l’avancement d’une campagne, comme les résultats d’enquêtes. À l’inverse, utilisez les canaux privés pour les conversations confidentielles qui doivent rester entre les membres d’une certaine équipe ou d’un certain projet.

Découvrez comment créer un canal en cliquant ici.

Collaborez avec des agences et des partenaires externes

Échangez à propos des compagnes avec des partenaires, des clients ou des indépendants en externes via Slack Connect.

Grâce à Slack Connect, vous pouvez réunir jusqu’à 250 organisations dans un seul canal Slack. Lors de la configuration d’un canal Slack Connect pour une organisation externe, pensez à insérer le nom des deux entreprises dans le titre du canal (par exemple : #communications-campagne-banane-pêche). Utilisez Slack Connect pour :

Échanger des idées et des maquettes créatives.

Collaborer étroitement avec des indépendants sur des tâches créatives, puis éditer et approuver leur travail rapidement.

Récolter les commentaires des clients sur les initiatives marketing dans un canal dédié.

Centraliser la conceptualisation marketing des publicités, des conférences en ligne et des événements sponsorisés et d’autres initiatives au même endroit.

En savoir plus sur comment envoyer des invitations Slack Connect.

Faites en sorte que les conversations restent organisées

Les fils de discussion permettent de discuter librement, et ce sans encombrer le canal. Vous n’avez qu’à survoler le message et à sélectionner « répondre dans le fil de discussion » pour obtenir des précisions sur les détails d’une campagne ou transmettre un commentaire.

Utilisez la fonctionnalité Rechercher de Slack pour parcourir rapidement de grandes quantités d’informations et trouver celle dont vous avez besoin.

Ajoutez des guillemets pour chercher une expression spécifique, par exemple : « rapport marketing ».

Ajoutez « de : » devant un nom d’affichage pour rechercher des informations partagées avec une personne spécifique, par exemple : « rapport marketing de : @Sarah ».

Ajoutez un tiret devant un mot pour omettre les résultats qui contiennent ce mot, par exemple la requête « marketing -rapport » affichera tous les résultats pour marketing qui ne contiennent pas le mot rapport.

Standardisez et automatisez les processus chronophages

Découvrez comment automatiser les tâches répétitives et les processus fastidieux pour aider votre équipe à se concentrer sur les tâches marketing axées sur la valeur.

Générateur de flux de travail

Le générateur de flux de travail est un outil sans code qui vous permet d’automatiser des processus répétitifs depuis Slack. Utilisez le générateur de flux de travail pour adapter les flux de travail à votre équipe marketing, par exemple :

Créez un flux de travail pour les demandes contenant un court formulaire de demande. Ce formulaire collecte toutes les informations dont votre équipe a besoin et envoie automatiquement la demande dans un canal #aide-marketing . De cette façon, lorsqu’une nouvelle demande est formulée, les informations requises sont rapidement disponibles et votre équipe peut se mettre au travail.

Intégrez les nouvelles recrues en créant un flux de travail de bienvenue. Dès qu’un nouveau membre rejoint un canal spécifique, il recevra un message de bienvenue pour l’informer de l’objectif du canal, des rôles et des responsabilités.

Paramétrez des rappels automatiques hebdomadaires pour les membres de votre équipe afin qu’ils partagent les mises à jour de l’état d’avancement de leurs campagnes ou projets marketing.

Créez un flux de travail sensible aux émojis qui enverra automatiquement les collaborateurs vers les FAQ lorsqu’ils utilisent un émoji, par exemple « ? ». Ils pourront ainsi trouver l’information dont ils ont besoin plus rapidement et sans ralentir le flux de travail.

Commencez à créer des flux de travail en seulement quelques clics :

Cliquez sur « Plus » sur le côté gauche de votre interface Slack. Sélectionnez Flux de travail Cliquez sur « Créer un flux de travail »

6717642248679 Search Acme Inc. Home DMs Activity Later More Acme Inc. Threads Starred triage-pr proj-soccer-campaign Channels announcements 1 ext-artcreate-proj quarterly-planning plz-social-media Direct messages Arcadio Buendía Sara Parras Lisa Zhang ext-artcreate-proj 32 3 pinned Box ArtCreate project request WORKFLOW Budget: Marketing Deliverables needed: Hero image for the website Due date: 2024-03-01 Link to project brief: Soccer Campaign Creative Images Project Funds: Existing PO Project Name: Soccer Campaign Requested by: Shruti Vasa What services are you requesting: Hero image for the website and social media link image 1 11 people are from ArtCreate

Recevez et triez les demandes

Insérez le préfixe « #aide » dans le nom des canaux de demande spécifiques, afin que la source des demandes soit clairement définie. Vous pourrez ainsi prendre connaissance et assigner les tâches marketing plus rapidement.

Les canaux de demande spécifiques peuvent comprendre #aide-rédaction, #aide-créativité, #aide-site-web ou encore #aide-communication. Chacun de ces canaux serait redirigé vers le sous-groupe compétent parmi l’équipe marketing.

Suivi des approbations

Accélérez le processus de vérification et d’approbation du matériel de marketing grâce aux émojis. Envoyez ou réagissez aux messages avec des émojis pour exprimer votre approbation et finaliser vos projets rapidement.

Par exemple, votre équipe juridique peut utiliser l’émoji yeux lorsqu’elle a consulté un document et l’émoji coche une fois que le document est approuvé. Vous pouvez définir un émoji qui indique qu’une vérification est nécessaire en urgence afin que les collaborateurs soient immédiatement alertés et effectuent les vérifications rapidement.

6745932776596 Search Acme Inc. Home DMs Activity Later More Acme Inc. Threads Starred triage-pr proj-unicorn Channels announcements 1 proj-soccer quarterly-planning Direct messages Arcadio Buendía Lisa Zhang Lisa Dawson Matt Brewer Zoe Maxwell proj-soccer Q2 top project, kicked off 5/11, launching TBD 22 3 pinned Asana Box Harry Boone was added to proj-soccer by Jagdeep Das. A huddle happened You and 6 others were in the huddle for 32 minutes. Shruti Vasa We have the final draft of the copy! Please review and add your approval reacji 16 8

Communiquez avec toutes les équipes

Découvrez comment Slack permet à votre équipe de collaborer et de créer des campagnes marketing complètes ensemble, et ce depuis les quatre coins du monde.

Échangez vos idées

Améliorez les processus de réflexion et imaginez des campagnes créatives avec les appels d’équipe, les clips et les canevas.

Avec les appels d’équipe, c’est comme si vous pouviez de nouveau faire un saut dans le bureau d’un de vos collègues pour poser une question ou échanger des idées. Les appels d’équipe sont des conversations audio et vidéo disponibles depuis les canaux pour interagir à plusieurs ou depuis les messages directs pour des échanges individuels. Utilisez les appels d’équipe pour :

Lancer des sessions de réflexion rapides et informelles qui n’ont pas besoin d’être tenues lors de réunions planifiées.

Résoudre collectivement les incidents liés aux réseaux sociaux et coordonner la meilleure réponse.

Partager votre écran pour opérer une vérification créative des designs ou des textes rédactionnels des livrables marketing. Tous les participants peuvent dessiner sur l’écran que vous partagez, afin d’encourager la collaboration en temps réel.

Grâce aux clips, vous pouvez enregistrer des notes vocales ou visuelles et les envoyer à votre équipe pour vérification dès qu’ils le pourront. Les clips sont un moyen de communication asynchrone permettant de partager les éléments principaux d’un briefing de campagne marketing ou d’échanger à propos d’un support créatif sans réunion intempestive.

Utilisez les canevas, disponibles dans la barre supérieure de chaque canal Slack, pour vous assurer que tous les collaborateurs de l’équipe soient au courant des besoins de la campagne. Grâce aux canevas, vous pouvez insérer le lien d’un briefing de création, afficher les profils des membres d’équipe, partager les mises à jour et trouver des nouvelles idées sans quitter Slack. Utilisez l’outil case à cocher pour garder à jour votre liste des tâches au fur et à mesure que vous avancez.

Collaborez sur les livrables

Slack compte plus de 2 600 intégrations d’applications afin que vous puissiez utiliser toutes vos applications quotidiennes directement dans Slack.

Utilisez l’intégration Google Drive ou une appli similaire pour collaborer sur les tâches créatives et traiter les modifications.

Recevez des notifications dans Slack si un collaborateur ajoute un commentaire à un document partagé. Vous pourrez ainsi faire approuver une tâche et envoyer les livrables marketing plus rapidement.

Grâce aux applications marketing intégrées dans Slack, accédez aux réseaux sociaux, à la gestion du projet et aux outils de suivi de la campagne sans quitter Slack. Voici des exemples d’applications marketing disponibles :

Mailchimp : surveillez le statut de vos campagnes par e-mail MailChimp.

Typeform : recevez les résultats des enquêtes clients directement sur Slack pour les partager à votre équipe et implémenter les commentaires en un rien de temps.

PeakMetrics : suivez les mentions de votre entreprise, de vos produits ou de vos concurrents pour ne pas perdre une miette de la conversation.

Salesforce pour Slack : recevez les notifications et les informations de vos applications Salesforce directement sur Slack.

Faites des annonces

Utilisez les canaux « #annonces » pour faire des annonces à l’équipe marketing ou pour les diffuser aux autres équipes, par exemple l’équipe commerciale. Tenez les commerciaux informés des initiatives marketing, définissez les indicateurs clés et collaborez sur les comptes prospects. Les canaux d’annonce peuvent également être utilisés pour :

annoncer les grandes réussites ;

diffuser les actualités du service ou de l’entreprise ;

fournir des détails à propos des prochains événements.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Slack peut favoriser l’adaptation de votre équipe à la nature rapidement changeante du marketing. Simplifiez vos tâches quotidiennes avec les fonctionnalités telles que les appels d’équipe, le générateur de flux de travail et les applications intégrées. Découvrez de nouvelles solutions pour simplifier le travail quotidien de votre équipe marketing en consultant notre Centre d’assistance ou en visionnant une conférence en ligne..