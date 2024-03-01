Slack para o marketing: três formas de aumentar a eficiência

As ferramentas de comunicação e os recursos de automação do Slack permitem que os profissionais de marketing trabalhem de forma mais rápida e inteligente. 90% dos profissionais de marketing concordam que o Slack ajuda a melhorar o compartilhamento de informações dentro da empresa. O Slack também ajuda as equipes a colaborar com agências externas com maior agilidade.

37% mais rapidez nas tomadas de decisão

3x mais rapidez na resposta a leads qualificados de marketing

16% mais rapidez na execução de campanhas de marketing

Neste guia, saiba como usar o Slack para melhorar a colaboração e poupar tempo na sua jornada de trabalho.

Colabore em campanhas e mantenha a organização

Saiba como usar o Slack para compartilhar conhecimento internamente e com seus parceiros e agências externas.

Canais

Os profissionais de marketing podem criar campanhas mais organizadas mantendo o foco das conversas com o uso de canais dedicados. Os canais permitem que os profissionais de marketing conversem em tempo real sem que se percam nas intermináveis conversas por e-mail.

Exemplos de canais:

#marketing para todo o departamento, e canais de subequipes, como #marketing-social, #marketing-impressão ou #marketing-conteúdo .

#planejamento-campanha-digital-cliente para promover a colaboração em diferentes campanhas e manter as informações de campanhas específicas em um só lugar.

#feedback-criativos-campanhas para dar feedback sobre ativos, textos e materiais de marketing criativos.

#notícias-setor-marketing para compartilhar informações importantes sobre o setor e garantir que todos fiquem por dentro das tendências de marketing mais recentes.

#social e #entretenimento , em que os membros da equipe podem compartilhar interesses e hobbies fora do trabalho.

Como usar os canais:

Dê nomes previsíveis aos canais, para que eles sejam fáceis de encontrar quando você precisar. Por exemplo, é possível organizar canais por equipe ( #equipe-marketing ), por campanha ( #campanha-futebol ) ou por função ( #feedback ).

Adicione aos favoritos os canais usados com frequência, para que você nunca os perca de vista. Você também pode criar seções personalizadas para vincular canais e MDs relevantes.

Elabore uma descrição para cada novo canal. Assim, todos os membros da equipe saberão a finalidade de cada um deles. As descrições dos canais podem ter até 250 caracteres.

Marque documentos importantes nos canais, como briefings criativos e cronogramas, para que possam ser acessados facilmente.

6747711709392 Search Acme Inc. Home DMs Activity Later More Acme Inc. Threads Starred plz-social-media amer-marketing-team campaign-soccer Channels announcements 1 project-watermelon quarterly-planning ext-artcreate marketing-announce Direct messages Arcadio Buendía Sara Parras Lisa Zhang Matt Brewer Lisa Dawson campaign-soccer Q2 top project, kicked off 5/11, launching TBD 14 Google Drive Asana Shruti Vasa The first draft of the Soccer campaign is ready for review! Please review and comment in doc - thank you! 5 4 3 replies Last reply today at 11:00 AM A huddle happened You and 6 others were in the huddle for 32 minutes. Lisa Dawson I can't find the localization timing in the project plan - could you please link in thread? 2 replies Last reply today at 11:00 AM

Use canais públicos para aumentar a transparência e fornecer informações que todos podem usar para dar prosseguimento a uma campanha, como resultados de pesquisa. Use canais privados no caso de conversas confidenciais que não devem ser vistas por pessoas que não fazem parte de um determinado grupo ou projeto.

Saiba como criar um canal aqui.

Trabalhe com agências e parceiros externos

Comunique-se com parceiros, clientes ou freelancers em campanhas usando o Slack Connect.

Com o Slack Connect, é possível ter até 250 organizações externas em um único canal do Slack. Ao configurar um canal do Slack Connect com uma organização externa, considere nomear o canal incluindo o nome das duas empresas (por exemplo: #comunicações-campanha-banana-pêssego). Use o Slack Connect para:

Compartilhar propostas e protótipos criativos.

Trabalhar em estreita colaboração com freelancers em tarefas criativas e editar e aprovar o trabalho deles com maior rapidez.

Receber feedback do cliente sobre iniciativas de marketing em um canal exclusivo.

Centralizar as ideias de co-marketing em anúncios, webinars, eventos patrocinados e outras iniciativas em um só lugar.

Saiba mais sobre como enviar convites para o Slack Connect.

Mantenha as conversas organizadas

As conversas permitem que a troca de mensagens continue sem o congestionamento do canal. Basta passar o cursor do mouse sobre uma mensagem e selecionar “Responder na conversa” para dar detalhes sobre campanhas ou fornecer feedback.

Use o recurso de pesquisa do Slack para filtrar rapidamente grandes quantidades de informação e encontrar o que você necessita.

Adicione aspas para pesquisar uma expressão específica, como “relatório de marketing”.

Adicione “de:” na frente de um nome exibido, para pesquisar informações compartilhadas por uma pessoa específica. Exemplo: relatório de marketing de:@Sara

Adicione um traço na frente de uma palavra para omitir resultados em que ela esteja incluída. Por exemplo, se escrever “marketing -relatório”, você verá resultados sobre “marketing” que não contenham a palavra “relatório”.

Padronize e automatize processos demorados

Saiba como ajudar sua equipe a se concentrar em tarefas de marketing que agregam valor automatizando processos rotineiros e monótonos.

Criador de fluxo de trabalho

O Criador de fluxo de trabalho é uma ferramenta sem código que permite automatizar processos rotineiros no Slack. Use o Criador de fluxo de trabalho para personalizar fluxos de trabalho da sua equipe de marketing. Por exemplo:

Crie um fluxo de trabalho de solicitação que inclua um breve formulário de coleta. O formulário reunirá as informações de que a equipe precisa e postará automaticamente a solicitação em um canal de #marketing-ajuda . Desse modo, é possível garantir que, quando for feita uma nova solicitação, as informações necessárias estarão disponíveis no canal e sua equipe poderá começar a trabalhar rapidamente.

Ajude os novos membros da equipe a ficar por dentro de tudo criando um fluxo de trabalho de boas-vindas. Depois que um novo membro entrar em um determinado canal, ele receberá uma mensagem de boas-vindas contendo a finalidade do canal e as funções e as responsabilidades dos participantes.

Configure lembretes semanais automáticos para que os membros da equipe postem atualizações sobre o andamento dos projetos ou das campanhas de marketing.

Crie um fluxo de trabalho acionado por emoji que encaminhe os colegas para as perguntas frequentes de forma automática quando eles usarem um emoji, como “?”. Isso os ajudará a encontrar as informações necessárias com maior rapidez, sem diminuir a eficiência do fluxo de trabalho.

Comece criando fluxos de trabalho com apenas alguns cliques:

Clique em “Mais” no lado esquerdo da tela do Slack. Selecione Fluxos de trabalho. Clique em “Criar um fluxo de trabalho” .

6717642248679 Search Acme Inc. Home DMs Activity Later More Acme Inc. Threads Starred triage-pr proj-soccer-campaign Channels announcements 1 ext-artcreate-proj quarterly-planning plz-social-media Direct messages Arcadio Buendía Sara Parras Lisa Zhang ext-artcreate-proj 32 3 pinned Box ArtCreate project request WORKFLOW Budget: Marketing Deliverables needed: Hero image for the website Due date: 2024-03-01 Link to project brief: Soccer Campaign Creative Images Project Funds: Existing PO Project Name: Soccer Campaign Requested by: Shruti Vasa What services are you requesting: Hero image for the website and social media link image 1 11 people are from ArtCreate

Solicitações de coleta e triagem

Crie canais de solicitação específicos com o prefixo “#ajuda”, para que você sempre saiba para onde vão as solicitações. Esse procedimento permitirá analisar e atribuir tarefas de marketing com mais agilidade.

Os canais específicos podem incluir #ajuda-texto-marketing, #ajuda-criativo, #ajuda-site ou #ajuda-redes-sociais. Cada canal desse encaminha os usuários à subequipe apropriada dentro da equipe de marketing maior.

Acompanhe aprovações

Agilize o processo de análise e aprovação de materiais de marketing com o uso de emojis. Use emojis e reações de emoji para indicar aprovação e concluir projetos de forma rápida.

Por exemplo, sua equipe jurídica pode usar o emoji de olhos após ver um documento e utilizar uma marca de verificação depois de aprovar um documento. É possível usar emojis para indicar que uma revisão deve ser feita com urgência, para que os membros da equipe deem alta prioridade e a concluam rapidamente.

6745932776596 Search Acme Inc. Home DMs Activity Later More Acme Inc. Threads Starred triage-pr proj-unicorn Channels announcements 1 proj-soccer quarterly-planning Direct messages Arcadio Buendía Lisa Zhang Lisa Dawson Matt Brewer Zoe Maxwell proj-soccer Q2 top project, kicked off 5/11, launching TBD 22 3 pinned Asana Box Harry Boone was added to proj-soccer by Jagdeep Das. A huddle happened You and 6 others were in the huddle for 32 minutes. Shruti Vasa We have the final draft of the copy! Please review and add your approval reacji 16 8

Comunicação entre as equipes

Descubra como o Slack pode ajudar sua equipe a colaborar e criar campanhas de marketing completas, em qualquer lugar.

Troca de ideias

Melhore o processo de brainstorming e crie campanhas mais criativas com círculos, clipes e canvas.

Recrie a sensação de entrar na sala de alguém no trabalho para fazer uma pergunta ou discutir ideias, usando os círculos. Os círculos são bate-papos por áudio e vídeo que podem ocorrer em canais com muitos participantes ou em MDs entre você e outra pessoa. Use os círculos para:

Realizar sessões de brainstorming rápidas e informais que dispensam agendamento.

Fazer mutirão no caso de incidentes em redes sociais e coordenar a melhor resposta.

Compartilhar a tela para realizar uma análise criativa sobre o design ou o texto usado em materiais de marketing. Outros participantes do círculo poderão desenhar na tela enquanto você estiver compartilhando, o que melhora a colaboração em tempo real.

Com os clipes, é possível gravar mensagens de áudio e vídeo e compartilhá-las com a equipe, para que ela possa conferi-las quando for mais conveniente. Os clipes são uma maneira assíncrona de comunicar aspectos importantes do briefing de uma campanha de marketing ou de apresentar a peça de um criativo, sem ter que congestionar os calendários com reuniões.

Use o canvas, que fica no canto superior direito de cada canal do Slack, para garantir que todos os membros da equipe estejam alinhados em relação às necessidades de uma campanha. Com o canvas, você pode vincular um briefing criativo, exibir perfis de membros da equipe, comunicar atualizações e trocar ideias, sem sair do Slack. Use a ferramenta da caixa de seleção para listar tarefas e marcar como concluídas à medida que são realizadas.

Colaboração em materiais de marketing

O Slack possui mais de 2.600 integrações com apps, possibilitando a utilização dos apps que fazem parte do dia a dia da sua equipe diretamente no Slack.

Use a integração com o Google Drive ou um app semelhante para colaborar em trabalhos criativos e fazer edições.

Receba notificações no Slack se um colega de equipe adicionar um comentário a um documento compartilhado. Isso ajudará a agilizar a aprovação do trabalho e o envio de materiais de marketing.

A integração de apps de marketing com o Slack permite acessar ferramentas de redes sociais, de gerenciamento de projetos e de acompanhamento de campanhas, sem sair do Slack. Entre os exemplos de apps de marketing disponíveis, estão:

MailChimp : monitore o status das campanhas de e-mail pelo MailChimp.

Typeform : receba resultados de pesquisas com clientes diretamente no Slack, para que você possa compartilhar com a equipe e agilizar a implementação dos feedbacks.

PeakMetrics: acompanhe quando sua marca, produto ou concorrente é mencionado, para manter-se a par do que está sendo dito.

Salesforce para Slack: receba notificações e informações dos apps Salesforce diretamente no Slack.

Faça comunicados

Use canais de “#comunicado” para fazer comunicados à equipe de marketing ou conversar com outras equipes, como a de vendas. Mantenha o departamento de vendas informado sobre as iniciativas de marketing, defina KPIs e colabore nos leads. Os canais de comunicado também podem ser usados para:

Anunciar grandes conquistas

Compartilhar notícias sobre a empresa ou os departamentos

Dar detalhes sobre os próximos eventos

Quer saber mais?

O Slack pode ajudar sua equipe a lidar com o futuro dinâmico do marketing. Simplifique as operações diárias com recursos como os círculos, o Criador de fluxo de trabalho e as integrações com apps. Descubra outras formas de facilitar o trabalho diário da sua equipe de marketing acessando nossa Central de Ajuda ou assistindo a um webinar.