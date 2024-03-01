Slack für Marketing 3 Möglichkeiten für mehr Effizienz

Mit den Kommunikationstools und Automatisierungsfunktionen von Slack können Marketingfachleute schneller und intelligenter arbeiten. 90 % der Marketingfachleute stimmen zu, dass Slack den Informationsaustausch innerhalb des Unternehmens verbessert. Dank Slack können Teams auch schneller mit externen Agenturen zusammenarbeiten.

37 % Schnellere Entscheidungsfindung

3x Schnellere Reaktion auf MQLs

16 % Schnellere Durchführung von Marketingkampagnen

In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie mit Slack die Zusammenarbeit verbessern und im Arbeitsalltag Zeit sparen können.

Gemeinsam an Kampagnen arbeiten und organisiert bleiben

Erfahren Sie, wie Sie mit Slack Wissen sowohl intern als auch mit externen Partner:innen und Agenturen teilen können.

Channels

Marketingfachleute können besser organisierte Kampagnen aufbauen, indem sie mithilfe dedizierter Channels den Fokus von Unterhaltungen aufrechterhalten. Über Channels können Marketingfachleute Unterhaltungen in Echtzeit führen, ohne sich mit endlosen E-Mail-Threads herumschlagen zu müssen.

Beispiele für Channels:

#marketing für Ihren unternehmensweiten Channel und untergeordnete Team-Channels wie #marketing-soziales, #marketing-druck oder #marketing-inhalt .

#kampagne-planung-kund:in-digital -Channels zur Zusammenarbeit bei verschiedenen Kampagnen und zur Speicherung kampagnenspezifischer Informationen an einem einzigen Ort.

#kampagne-kreativ-feedback -Channels, um Feedback zu Kreativmaterialien, Texten und Marketingergebnissen zu geben

#marketing-branchenneuigkeiten -Channels, um wichtige Einblicke in die Branche zu geben und sicherzustellen, dass jeder über die neuesten Marketingtrends auf dem Laufenden ist.

#soziales - und #spaß -Channels, in denen Teammitglieder ihre Interessen und Hobbys außerhalb der Arbeit teilen können.

So verwenden Sie Channels:

Entscheiden Sie sich für eine nachvollziehbare Benennung der Channels, damit sie bei Bedarf leichter zu finden sind. Beispielsweise können Sie Ihre Channels nach Team ( #team-marketing ), nach Kampagne ( #kampagne-fußball ) oder nach Funktion ( #feedback ) organisieren.

Markieren Sie häufig verwendete Channels mit einem Stern, sodass Sie sie immer schnell wiederfinden. Unter Deine Ordner können Sie relevante Channels and DMs zusammen verlinken.

Schreiben Sie eine Channel-Beschreibung für jeden neuen Channel, damit alle Teammitglieder wissen, wofür der Bereich gedacht ist. Die Channel-Beschreibung kann bis zu 250 Zeichen lang sein.

Versehen Sie wichtige Dokumente , wie Kampagnenzusammenfassungen und Zeitrahmen im Channel mit Channel-Lesezeichen , damit einfach darauf zugegriffen werden kann.

6747711709392 Search Acme Inc. Home DMs Activity Later More Acme Inc. Threads Starred plz-social-media amer-marketing-team campaign-soccer Channels announcements 1 project-watermelon quarterly-planning ext-artcreate marketing-announce Direct messages Arcadio Buendía Sara Parras Lisa Zhang Matt Brewer Lisa Dawson campaign-soccer Q2 top project, kicked off 5/11, launching TBD 14 Google Drive Asana Shruti Vasa The first draft of the Soccer campaign is ready for review! Please review and comment in doc - thank you! 5 4 3 replies Last reply today at 11:00 AM A huddle happened You and 6 others were in the huddle for 32 minutes. Lisa Dawson I can't find the localization timing in the project plan - could you please link in thread? 2 replies Last reply today at 11:00 AM

Verwenden Sie Offene Channels, um die Transparenz zu verbessern und Informationen bereitzustellen, die alle nutzen können, um eine Kampagne weiter voranzubringen, z. B. Umfrageergebnisse. Verwenden Sie Geschlossene Channels für vertrauliche Unterhaltungen, in die keine Personen außerhalb einer bestimmten Gruppe oder eines Projekts Einblick haben sollen.

Hier erfahren Sie, wie Sie einen Channel erstellen.

Mit externen Agenturen und Partner:innen arbeiten

Kommunizieren Sie mit Slack Connect mit externen Partner:innen, Kund:innen oder freiberuflichen Mitarbeitenden über Kampagnen.

Mit Slack Connect können Sie mit bis zu 250 externen Organisationen in einem Slack-Channel zusammenarbeiten. Wenn Sie einen Slack Connect-Channel mit einer externen Organisation einrichten, sollten Sie den Channel mit den Namen beider Unternehmen benennen (zum Beispiel #banane-pfirsich-kampagne-kommunikation). Dafür können Sie Slack Connect verwenden:

Teilen von Angeboten und kreativen Entwürfen.

Enge Zusammenarbeit mit freiberuflichen Mitarbeitenden bei ihren kreativen Aufgaben und schnellere Bearbeitung und Freigabe ihrer Arbeit.

Erfassen von Kundenfeedback zu Marketinginitiativen über einen dedizierten Channel.

Zentralisieren von Co-Marketing-Ideen für Anzeigen, Webinare, gesponserte Veranstaltungen und andere Initiativen an einem Ort.

Erfahren Sie mehr über das Senden von Slack Connect-Einladungen.

Unterhaltungen übersichtlich halten

In Threads können Unterhaltungen fortgesetzt werden, ohne den Channel zu überladen. Bewegen Sie den Mauszeiger einfach über eine Nachricht und wählen Sie Im Thread antworten aus, um Details zur Kampagne zu erfahren oder Feedback zu geben.

Nutzen Sie die Suchfunktion von Slack, um schnell große Mengen an Informationen zu durchsuchen und das zu finden, was Sie brauchen.

Fügen Sie Anführungszeichen hinzu, um nach einer bestimmten Formulierung zu suchen, zum Beispiel: „Marketingbericht“.

Fügen Sie „von:“ vor einem Anzeigenamen hinzu, um nach Informationen zu suchen, die von einer bestimmten Person geteilt wurden, z. B.: Marketingbericht von:@Gabriele.

Fügen Sie einen Bindestrich vor einem Wort ein, um Ergebnisse auszuschließen, die dieses Wort enthalten, z. B.: „Marketing -bericht“ findet Ergebnisse für „Marketing“, die das Wort „Bericht“ nicht enthalten.

Zeitaufwändige Prozesse standardisieren und automatisieren

Erfahren Sie, wie Sie Ihr Team dabei unterstützen können, sich auf wertschöpfende Marketingaufgaben zu konzentrieren, indem Sie routinemäßige und langwierige Prozesse automatisieren.

Workflow-Builder

Workflow-Builder ist ein Tool, für das keine Programmierung erforderlich ist, und mit dem Sie routinemäßige Prozesse in Slack automatisieren können. Mit Workflow-Builder können Sie zum Beispiel Workflows für Ihr Marketingteam anpassen:

Erstellen Sie einen Anfrage-Workflow, der ein kurzes Aufnahmeformular enthält. Das Formular erfasst die Informationen, die Ihr Team benötigt, und postet die Anfrage automatisch in einem #hilfe-marketing -Channel. So stellen Sie sicher, dass bei einer neuen Anfrage die benötigten Informationen vorhanden sind und Ihr Team schnell starten kann.

Sorgen Sie dafür, dass neue Teammitglieder sofort loslegen können, indem Sie einen Willkommens-Workflow einrichten. Sobald ein neues Teammitglied einem bestimmten Channel beitritt, erhält es eine Willkommensnachricht, in der erklärt wird, wofür der Channel gedacht ist und worin die Aufgaben und Verantwortlichkeiten bestehen.

Richten Sie automatische wöchentliche Erinnerungen für Teammitglieder ein, damit diese Status-Updates zum Fortschritt ihrer Marketingkampagnen oder Projekte posten.

Erstellen Sie einen durch Emojis ausgelösten Workflow, der Teammitglieder automatisch an die FAQs weiterleitet, wenn sie ein Emoji verwenden, z. B. ein „?“. So können sie die benötigten Informationen schneller finden, ohne den Arbeitsfluss auszubremsen.

Erstellen Sie Workflows mit nur wenigen Klicks:

Klicken Sie links im Slack-Bildschirm auf „Mehr“. Wählen Sie Workflows aus. Klicken Sie auf „Workflow erstellen“.

6717642248679 Search Acme Inc. Home DMs Activity Later More Acme Inc. Threads Starred triage-pr proj-soccer-campaign Channels announcements 1 ext-artcreate-proj quarterly-planning plz-social-media Direct messages Arcadio Buendía Sara Parras Lisa Zhang ext-artcreate-proj 32 3 pinned Box ArtCreate project request WORKFLOW Budget: Marketing Deliverables needed: Hero image for the website Due date: 2024-03-01 Link to project brief: Soccer Campaign Creative Images Project Funds: Existing PO Project Name: Soccer Campaign Requested by: Shruti Vasa What services are you requesting: Hero image for the website and social media link image 1 11 people are from ArtCreate

Anfragen annehmen und priorisieren

Kennzeichnen Sie bestimmte Anfrage-Channels mit dem Präfix #hilfe, damit Sie immer wissen, wo die Anfragen eingehen. So können Sie Marketingaufgaben schneller überprüfen und zuweisen.

Spezifische Channels könnten umfassen: #hilfe-text, #hilfe-kreativ, #hilfe-website oder #hilfe-soziales. Jeder davon würde an das richtige untergeordnete Team innerhalb des größeren Marketingteams weitergeleitet.

Genehmigungen nachverfolgen

Beschleunigen Sie den Überprüfungs- und Genehmigungsprozess von Marketingmaterialien mit Emojis. Verwenden Sie Emojis und Emoji-Reaktionen, um schnell Zustimmung zu zeigen und Projekte abzuschließen.

Ihre Rechtsabteilung könnte zum Beispiel das Augen-Emoji verwenden, wenn sie ein Dokument gesehen hat, und ein Häkchen setzen, wenn das Dokument genehmigt ist. Sie können Emojis verwenden, die darauf hinweisen, dass eine Überprüfung dringend erforderlich ist, damit die Teammitglieder aufmerksam sind und die Überprüfung schnell abschließen können.

6745932776596 Search Acme Inc. Home DMs Activity Later More Acme Inc. Threads Starred triage-pr proj-unicorn Channels announcements 1 proj-soccer quarterly-planning Direct messages Arcadio Buendía Lisa Zhang Lisa Dawson Matt Brewer Zoe Maxwell proj-soccer Q2 top project, kicked off 5/11, launching TBD 22 3 pinned Asana Box Harry Boone was added to proj-soccer by Jagdeep Das. A huddle happened You and 6 others were in the huddle for 32 minutes. Shruti Vasa We have the final draft of the copy! Please review and add your approval reacji 16 8

Teamübergreifend kommunizieren

Entdecken Sie, wie Slack Ihr Team bei der Zusammenarbeit unterstützen kann und wie Sie gemeinsam komplette Marketingkampagnen erstellen können – unabhängig vom Standort.

Ideen sammeln

Mit Huddles, Video- und Sprachnachrichten sowie Canvas können Sie den Brainstorming-Prozess verbessern und kreativere Kampagnen erstellen.

Mit Huddles können Sie die Erfahrung nachstellen, bei der Arbeit in das Büro eines Teammitglieds zu gehen, um der Person eine Frage zu stellen oder Ideen auszutauschen. Huddles sind Sprach- und Video-Chats, die in Channels mit vielen Teilnehmenden oder in DMs zwischen Ihnen und einer anderen Person stattfinden können. Verwenden Sie Huddles für:

Die Durchführung schneller, informeller Brainstorming-Sitzungen, die kein volles geplantes Meeting erfordern.

Die Bearbeitung von Social-Media-Vorfällen als Team und Koordination der besten Antworten.

Geben Sie Ihren Bildschirm frei, um eine kreative Überprüfung des Designs oder der Texte für Marketingmaterialien vorzunehmen. Andere Huddle-Teilnehmende können gleichzeitig auf Ihrem Bildschirm zeichnen, wodurch die Zusammenarbeit in Echtzeit verbessert wird.

Mit Video- und Sprachnachrichten können Sie Video- oder Audionachrichten aufzeichnen und Ihrem Team zur Verfügung stellen, damit sich jedes Mitglied diese ansehen kann, wann immer es ihm am besten passt. Video- und Sprachnachrichten sind eine asynchrone Möglichkeit, wichtige Aspekte einer Marketingkampagne zu kommunizieren oder einen Teil eines kreativen Projekts durchzugehen, ohne dass Sie Ihren Kalender mit Meetings überladen müssen.

Verwenden Sie Canvas, das sich oben rechts in jedem Slack-Channel befindet, um sicherzustellen, dass alle Teammitglieder hinsichtlich der für eine Kampagne benötigten Informationen auf demselben Stand sind. Mit Canvas können Sie Kampagnenzusammenfassungen verknüpfen, Profile von Teammitgliedern anzeigen, Aktualisierungen kommunizieren und Ideen sammeln, ohne Slack zu verlassen. Verwenden Sie das Kontrollkästchen-Tool, um Aufgaben aufzulisten und sie nach und nach abzuhaken.

An Ergebnissen zusammenarbeiten

Slack bietet über 2.600 App-Integrationen, sodass Sie die gängigen Apps Ihres Teams direkt in Slack verwenden können.

Verwenden Sie die Google Drive-Integration oder eine ähnliche App, um gemeinsam an kreativen Aufgaben zu arbeiten und Änderungen vorzunehmen.

Erhalten Sie Benachrichtigungen in Slack, wenn ein Teammitglied einem geteilten Dokument einen Kommentar hinzufügt. So können Sie die Arbeit schneller genehmigen und die Marketingmaterialien schneller versenden.

Durch die Integration von Marketing-Apps in Slack können Sie auf Tools für Social Media, das Projektmanagement und die Kampagnenverfolgung zugreifen, ohne Slack zu verlassen. Beispiele für verfügbare Marketing-Apps sind:

MailChimp : Überwachen Sie den Status Ihrer MailChimp-E-Mail-Kampagnen.

Typeform : Erhalten Sie die Ergebnisse von Kundenumfragen direkt in Slack, damit Sie sie mit Ihrem Team teilen und Feedback schneller umsetzen können.

PeakMetrics: Behalten Sie im Auge, wann Ihre Marke, Ihr Produkt oder Ihr Mitbewerber erwähnt wird, damit Sie immer einen Schritt voraus sind.

Salesforce für Slack: Erhalten Sie Benachrichtigungen und Informationen von Ihren Salesforce-Apps direkt in Slack.

Mitteilungen posten

Verwenden Sie #mitteilung-Channels, um Mitteilungen des Marketingteams zu veröffentlichen oder mit anderen Teams, wie dem Vertrieb, zu kommunizieren. Halten Sie den Vertrieb über Marketinginitiativen auf dem Laufenden, legen Sie KPIs fest und arbeiten Sie bei Leads zusammen. Mitteilung-Channels können auch verwendet werden für:

Die Bekanntgabe großer Geschäftsabschlüsse

Das Teilen von Neuigkeiten aus dem Unternehmen oder der Abteilung

Die Bereitstellung von Informationen zu anstehenden Veranstaltungen

Möchten Sie mehr erfahren?

Mit Slack kann sich Ihr Team besser auf die sich schnell verändernde Zukunft des Marketings einstellen. Optimieren Sie Ihre täglichen Arbeitsabläufe mit Funktionen wie Huddles, Workflow-Builder und App-Integrationen. Entdecken Sie weitere Möglichkeiten, die tägliche Arbeit Ihres Marketingteams zu erleichtern, indem Sie unser Support-Center besuchen oder sich ein Webinar ansehen.