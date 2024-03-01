마케팅팀을 위한 Slack: 효율을 향상하는 3가지 방법

Slack의 커뮤니케이션 도구와 자동화 기능을 사용하면 마케터는 업무를 더 빠르고 스마트하게 수행할 수 있습니다. 마케터 중 90%가 Slack이 회사 전체에서의 정보 공유를 개선하는 데 도움이 된다고 응답했습니다. 또한 Slack은 팀이 외부 대행사와의 더욱 신속한 협업에도 도움이 됩니다.

37% 증가한 의사결정 속도 비율

3배 증가한 MQL 대응 속도 비율

16% 증가한 마케팅 캠페인 실행 속도 비율

이 가이드에서는 Slack을 사용해 일상적 업무 중 협업을 개선하고 시간을 단축하는 방법을 배울 수 있습니다.

캠페인 협업 및 체계적인 상태 유지

Slack을 사용해 내외부의 파트너 및 대행사와 지식을 공유하는 방법을 알아봅니다.

채널

마케터는 전용 채널을 사용해 대화가 주제에서 벗어나지 않도록 하여 보다 체계적인 캠페인을 구축할 수 있습니다. 채널을 이용하면 마케터는 이메일 스레드를 계속 확인하더라도 혼동하지 않고 실시간 대화를 진행할 수 있습니다.

채널 예시:

부서 전체를 위한 채널인 #마케팅 , #마케팅-소셜, #마케팅-프린트 또는 #마케팅-콘텐츠 등의 하위 팀 채널.

#캠페인-계획-고객-디지털 채널: 간편하게 한 곳에서 다양한 캠페인 협업 진행 및 캠페인별 정보 보관

#캠페인-크리에이티브-피드백 채널: 크리에이티브 자산, 카피, 마케팅 결과물에 대한 피드백 제공

#마케팅-산업-뉴스 채널: 주요 산업별 인사이트 공유 및 신속한 최신 마케팅 트렌드 파악

#소셜 및 #재미 채널: 팀 멤버의 업무 외적 관심사 및 취미 공유

채널 사용 방법:

필요할 때 채널을 쉽게 찾을 수 있도록 직관적으로 채널 이름을 지정합니다. 예를 들어 팀별( #팀-마케팅 ), 캠페인별( #캠페인-축구 ), 기능별( #피드백 )로 채널을 구성할 수 있습니다.

자주 사용하는 채널을 즐겨찾기에 추가해 놓치지 않도록 합니다. 또한 사용자 지정 섹션 을 만들어 관련 채널과 DM을 함께 링크할 수 있습니다.

어떤 채널인지 팀 멤버 모두가 알 수 있도록 새로운 각 채널의 채널 설명 을 작성합니다. 채널 설명은 최대 250자를 작성할 수 있습니다.

책갈피 는 크리에이티브 요약 및 타임라인 등의 중요한 문서에 지정해 채널로 가져와 쉽게 액세스할 수 있게 합니다.

6747711709392 Search Acme Inc. Home DMs Activity Later More Acme Inc. Threads Starred plz-social-media amer-marketing-team campaign-soccer Channels announcements 1 project-watermelon quarterly-planning ext-artcreate marketing-announce Direct messages Arcadio Buendía Sara Parras Lisa Zhang Matt Brewer Lisa Dawson campaign-soccer Q2 top project, kicked off 5/11, launching TBD 14 Google Drive Asana Shruti Vasa The first draft of the Soccer campaign is ready for review! Please review and comment in doc - thank you! 5 4 3 replies Last reply today at 11:00 AM A huddle happened You and 6 others were in the huddle for 32 minutes. Lisa Dawson I can't find the localization timing in the project plan - could you please link in thread? 2 replies Last reply today at 11:00 AM

공개 채널을 사용해 투명성을 향상하고 모두가 캠페인 진행에 사용할 수 있는 설문 조사 결과와 같은 정보를 제공하세요. 비공개 채널은 특정 그룹 또는 프로젝트 외부인에게 노출되면 안 되는 기밀 대화에 사용하세요.

여기에서 채널을 생성하는 방법을 알아보세요.

외부 대행사 및 파트너와 협력

Slack Connect를 사용해 외부 파트너, 고객 또는 프리랜서와 캠페인에 대해 커뮤니케이션하세요.

Slack Connect를 사용하면 단일 Slack 채널에서 최대 250개의 외부 조직을 만날 수 있습니다. 외부 조직이 포함된 Slack Connect 채널을 설정할 때는 두 회사 이름으로 채널 이름을 지정하는 것을 고려해 보세요(예: #banana-peach-캠페인-커뮤니케이션). Slack Connect를 사용하여 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다.

제안서 및 크리에이티브 모형 공유

프리랜서와 긴밀하게 협력하여 크리에이티브 작업 진행 및 작업의 더욱 신속한 편집 및 승인

전용 채널에서 마케팅 이니셔티브에 대한 고객 피드백 수집

한 공간에 모아 광고, 웨비나, 스폰서 이벤트 및 기타 이니셔티브를 중앙 집중화

Slack Connect 초대를 보내는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

체계적 대화 유지

스레드를 이용하면 채널을 어지럽히지 않고도 대화를 계속할 수 있습니다. 메시지 위에 마우스 커서를 올리고 “스레드에 댓글 달기”를 선택만 하면 캠페인 세부정보를 자세히 알아보거나 피드백을 제공할 수 있습니다.

Slack의 검색 기능을 사용해 대량의 정보를 빠르게 조사하여 필요한 정보를 찾을 수 있습니다.

따옴표를 추가해 특정 문구 검색(예: “마케팅 보고서”)

표시 이름 앞에 “from:”을 붙여 특정 사용자가 공유한 정보 검색(예: 마케팅 보고서 from:@희영)

단어 앞에 대시를 추가해 해당 단어가 포함된 결과 제외(예: 마케팅-보고서는 보고서라는 단어가 포함되지 않은 마케팅에 대한 결과만 검색함)

시간이 많이 소요되는 프로세스의 표준화 및 자동화

일상적이고 따분한 프로세스를 자동화해 팀이 가치 기반 마케팅 작업에 집중하는 방법을 알아봅니다.

워크플로 빌더

워크플로 빌더는 Slack 내의 일상적 프로세스를 자동화하는 노코드 도구입니다. 워크플로 빌더를 사용하면 마케팅팀의 워크플로를 사용자 지정할 수 있으며, 예는 다음과 같습니다.

짧은 접수 양식이 포함된 요청 워크플로를 생성합니다. 해당 양식은 팀에게 필요한 정보를 수집하고 #지원-마케팅 채널에 요청을 자동 게시합니다. 이렇게 하면 새 요청이 들어왔을 때 필요한 정보가 확보되어 있으므로 팀이 빠르게 시작할 수 있습니다.

환영 워크플로를 구축해 새로운 팀 멤버가 빠르게 적응해 제 속도를 되찾게 합니다. 특정 채널에 새로운 팀 멤버가 참여하면 즉시 환영 메시지를 받게 되며, 메시지에는 채널의 용도와 역할 및 책임이 안내되어 있습니다.

팀 멤버가 마케팅 캠페인 또는 프로젝트의 진행 현황에 대한 상태 업데이트를 포스트하도록 주간 자동 리마인더를 설정합니다.

팀원이 “?”와 같은 이모티콘을 사용할 경우 팀원을 FAQ로 자동 이동하게 만드는 이모티콘 트리거 워크플로를 만듭니다. 이렇게 하면 업무 속도를 늦추지 않고도 필요한 정보를 빠르게 찾을 수 있습니다.

다음 절차를 따라 몇 번만 클릭하면 워크플로 생성을 시작할 수 있습니다.

Slack 화면의 왼쪽에서 “더 보기”를 클릭합니다. 워크플로 를 선택합니다. “워크플로 새로 만들기”를 클릭합니다.

6717642248679 Search Acme Inc. Home DMs Activity Later More Acme Inc. Threads Starred triage-pr proj-soccer-campaign Channels announcements 1 ext-artcreate-proj quarterly-planning plz-social-media Direct messages Arcadio Buendía Sara Parras Lisa Zhang ext-artcreate-proj 32 3 pinned Box ArtCreate project request WORKFLOW Budget: Marketing Deliverables needed: Hero image for the website Due date: 2024-03-01 Link to project brief: Soccer Campaign Creative Images Project Funds: Existing PO Project Name: Soccer Campaign Requested by: Shruti Vasa What services are you requesting: Hero image for the website and social media link image 1 11 people are from ArtCreate

요청 접수 및 분류

접두사가 “#지원”인 특정 요청 채널을 지정해 요청하는 위치를 항상 파악할 수 있도록 하세요. 이렇게 하면 마케팅 작업을 더 빠르게 검토하고 할당할 수 있습니다.

특정 채널에는 #지원-카피, #지원-크리에이티브, #지원-웹사이트 또는 #지원-소셜이 포함될 수 있습니다. 이러한 각 항목은 더 큰 규모의 마케팅팀 내의 적절한 하위 팀으로 전달됩니다.

승인 추적

이모티콘을 이용하면 마케팅 자료의 검토 및 승인 프로세스의 속도를 높일 수 있습니다. 이모티콘과 이모티콘 반응을 사용해 신속하게 승인 여부를 표시하고 프로젝트를 완료하세요.

예를 들어 법무팀은 문서를 검토할 때는 눈 이모티콘을 표시하고 승인을 완료할 때는 확인 표시 이모티콘을 사용할 수 있습니다. 긴급히 검토가 필요함을 알리는 이모티콘을 사용하면 팀 멤버는 경각심을 갖고 검토를 신속히 완료할 수 있습니다.

6745932776596 Search Acme Inc. Home DMs Activity Later More Acme Inc. Threads Starred triage-pr proj-unicorn Channels announcements 1 proj-soccer quarterly-planning Direct messages Arcadio Buendía Lisa Zhang Lisa Dawson Matt Brewer Zoe Maxwell proj-soccer Q2 top project, kicked off 5/11, launching TBD 22 3 pinned Asana Box Harry Boone was added to proj-soccer by Jagdeep Das. A huddle happened You and 6 others were in the huddle for 32 minutes. Shruti Vasa We have the final draft of the copy! Please review and add your approval reacji 16 8

팀 전반의 커뮤니케이션

팀이 어디서든 협업하여 함께 완전한 마케팅 캠페인을 구성하는 데 Slack이 어떤 도움이 될 수 있을지 알아봅니다.

아이디어 브레인스토밍

허들, 클립, 캔버스를 통해 브레인스토밍 프로세스를 개선하고 더욱 창의적인 캠페인을 구축하세요.

허들을 통해 누군가의 사무실에 불쑥 찾아가서 질문을 하거나 아이디어를 공유하는 느낌을 되살려 보세요. 허들은 수많은 사람들이 참여하는 채널에서 또는 다른 한 사람과 나누는 DM에서 이용할 수 있는 오디오 및 비디오 채팅입니다. 허들을 사용하여 수행할 수 있는 기능은 다음과 같습니다.

정식으로 미팅 일정을 잡을 필요 없이 신속하게 비공식 브레인스토밍 세션 진행

소셜 미디어 문제 스웜 및 최상의 대응 방법 조율

화면 공유를 통한 마케팅 결과물의 디자인 또는 카피를 창의적으로 검토. (공유 중 다른 허들 참여자의 화면 상 메모를 통해 실시간 협업 향상)

클립을 이용하면 비디오 또는 오디오 메시지를 녹화하고 팀과 공유할 수 있으며, 팀은 원하는 시간에 이를 검토할 수 있습니다. 클립은 미팅으로 일정을 어지럽히지 않고도 마케팅 캠페인 요약의 핵심 사항을 전달하거나 크리에이티브를 일부 살펴볼 수 있는 비동기식 방법입니다.

모든 Slack 채널의 오른쪽 상단에 있는 캔버스를 사용해 모든 팀 멤버와 캠페인에 필요한 사항을 공유하세요. 캔버스를 이용하면 Slack을 나가지 않고도 크리에이티브 개요 링크, 팀 멤버 프로필 표시, 업데이트 전달, 아이디어 브레인스토밍을 진행할 수 있습니다. 확인란 도구를 사용해 작업 리스트를 만들고 완료한 작업에는 체크 표시하세요.

결과물에 대한 협업

Slack은 2,600가지 이상의 앱 통합을 갖췄으므로 Slack에서 팀의 일상적인 앱을 바로 활용할 수 있습니다.

Google Drive 통합 또는 유사한 앱을 사용해 크리에이티브 작업의 협업을 진행하고 편집 사항을 확인하세요.

팀원이 공유 문서에 코멘트를 추가하면 Slack에서 알림을 받게 됩니다. 이를 통해 작업 승인 및 마케팅 결과물 공개를 더욱 신속하게 진행할 수 있습니다.

마케팅 앱을 Slack과 통합하면 Slack을 나가지 않고도 소셜 미디어, 프로젝트 관리, 캠페인 추적 도구에 액세스할 수 있습니다. 이용 가능한 마케팅 앱 예시는 다음과 같습니다.

MailChimp : MailChimp 이메일 캠페인의 상태 모니터링

Typeform : 고객 설문 조사 결과를 Slack 내부로 직접 가져와 더욱 신속하게 팀과 공유하고 피드백을 실행

PeakMetrics: 브랜드, 제품 또는 경쟁업체의 언급 시점을 추적하여 대화에서 주도권 확보

Slack용 Salesforce: Slack 내부에서 Salesforce 앱의 알림 및 정보를 즉각적으로 확인

공지 게시

“#공지” 채널을 사용하면 마케팅팀은 공지를 게시하거나 영업 등 다른 팀과 커뮤니케이션할 수 있습니다. 마케팅 이니셔티브 정보를 영업팀과 항상 공유하여 KPI를 설정하고 리드에 대해 협업하세요. 공지 채널은 다음과 같은 작업에도 사용할 수 있습니다.

중요 계약 성사 공지

회사 또는 부서 소식 공유

예정된 이벤트에 대한 세부정보 제공

더 자세히 알아보시겠습니까?

Slack을 사용하면 팀이 빠르게 변화하는 마케팅의 미래를 헤쳐 나갈 수 있습니다. 허들, 워크플로 빌더, 앱 통합 등의 기능을 이용해 일상적인 작업을 간소화하세요. 고객지원센터를 방문하거나 웨비나를 시청하여 마케팅팀의 일상적인 작업을 더욱 쉽게 진행하는 방법을 자세히 찾아보세요.