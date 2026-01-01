Slack para el sector público

Slack es la plataforma de mensajería autorizada por FedRAMP (nivel moderado) que proporciona a los gobiernos y sus socios una sede digital centralizada y segura. Ya que Slack es más rápido, mejor organizado y más seguro que el correo electrónico, lo usan muchos equipos del sector público en todo el mundo, que van desde el personal del Departamento de defensa y embajadas de EE. UU. hasta los departamentos de transporte municipal.

Todo sucede en el canal

Sigue todo lo relacionado con temas, proyectos o equipos individuales en sus canales específicos.

La historia que puedes ver y buscar

Los proyectos terminan, los equipos cambian, pero Slack lo guarda todo. En lugar de tratar de recordar, encuentra con facilidad lo que estás buscando.

Trabaja más de cerca con tus socios

Comparte un canal en Slack para mantener informados a tus clientes, proveedores o socios. El trabajo fluye más rápido cuando las conversaciones también fluyen rápido.

Seguridad

La seguridad es esencial para muchas agencias del sector público y sus socios. Slack es la plataforma más segura y compatible en la que las agencias federales confían como su sede digital.

Slack proporciona seguridad empresarial para organizaciones de todos los tamaños. Eso requiere entregar la mejor experiencia de colaboración en tu clase mientras se satisfacen las necesidades de cumplimiento y seguridad únicas de nuestros clientes.

La autorización de nivel moderado de FedRAMP confirma que Slack cumple e incluso supera algunos de los estándares de seguridad más reconocidos y ofrece soluciones para ayudar a los equipos del sector público a cumplir con los requisitos de cumplimiento.

Las funciones de seguridad granulares como acceso de invitado, políticas de retención, inicio de sesión único, Administración de claves Enterprise de Slack (EKM de Slack), registros de auditoría e integraciones con los mejores proveedores de prevención de pérdida de datos permiten a los gobiernos adaptar Slack para cumplir con requisitos gubernamentales únicos, como la Ley de Libertad de Información (FOIA).

Colaboración

Mantente coordinado y toma decisiones más rápido al reunir toda la comunicación laboral en un solo lugar.

Los canales ayudan a los equipos del sector público a mantenerse organizados y centrados gracias a los espacios centralizados para conversaciones, archivos, herramientas y personas.

Slack Connect permite a los empleados gubernamentales, contratistas y ciudadanos trabajar como un solo equipo a través de comunicaciones seguras y verificadas en tiempo real desde varias ubicaciones. Slack Connect es el método preferido de la Administración de Servicios Generales para colaborar.

Las reuniones virtuales se pueden llevar a cabo a través de las llamadas de voz y video integradas de Slack o se puede acceder instantáneamente a través de la herramienta que elija tu agencia sin salir de Slack.

Plataforma

Slack conecta todas tus herramientas en un solo lugar, facilitando que los equipos accedan y compartan información y cumplan su misión.

Las agencias públicas y sus socios usan Slack para realizar su trabajo:

Obtén más información sobre cómo los equipos del sector público utilizan Slack en sus operaciones diarias:



Slack se asoció con Carahsoft para hacer que el proceso de adquisiciones sea más fácil y agradable para los gobiernos.